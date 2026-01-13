ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି EV କ୍ରେଜ୍ ? 2025ରେ ରେକର୍ଡ ବିକ୍ରି ଓ ବୁକିଂ
ଭାରତରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ବଜାରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ବା EVର ରେକର୍ଡ ବିକ୍ରି ନେଇ India Energy Storage Alliance ଏବଂ ବାହାନ ପୋର୍ଟାଲର ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ।
Published : January 13, 2026 at 5:15 PM IST
EV sales In India 2025 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ବଢୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ି କ୍ରେଜ୍ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ବା EV ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । 2025 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବିକ୍ରିରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାହନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2025 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନର 2.3 ମିଲିଅନ(23,00000) ୟୁନିଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ମଧ୍ୟ 8 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାରେ ମିଳିଛି ।
ଦୁଇ ଚକିଆ EVର ଚାହିଦା :
India Energy Storage Allianceର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୁମିକା ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 1.28 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବିକ୍ରି ସହିତ ଏହା ସମଗ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହନ ବା EV ବିକ୍ରିର 57 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତିନି ଚକିଆ ଯାନ 0.8 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ ବିକ୍ରି ସହିତ ସମଗ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହନର ବିକ୍ରିରେ 35 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 4 ଚକିଆ ଯାନର ବିକ୍ରି 1,75,000 ୟୁନିଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
2025ରେ କେଉଁ EV ଗାଡ଼ି, କେତେ ବିକ୍ରି ?
- ଦୁଇ ଚକିଆ EV: 1.28 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ(10,28,000)
- ତିନି ଚକିଆ EV: 0.8 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ (8,00,000)
- ଚାରି ଚକିଆ EV : 1,75,000 ୟୁନିଟ
ବଢୁଛି EV ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ:
ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ ବଜାରରେ 28.2 ମିଲିଅନ ନୂଆ EV ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ( Registration) ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 72 ପ୍ରତିଶତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେବଳ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ରହିଥିଲା । ଯାତ୍ରୀବାହୀ 4 ଚକିଆ ଯାନର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 4.4 ମିଲିଅନ ୟୁନିଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ କୃଷିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡିର ବିକ୍ରି 1.06 ମିଲିଅନ ୟୁନିଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
କେଉଁଠି କେତେ EV ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ?
ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ । ଏଠାରେ 4 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେବା ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟର 18 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି । 2.66 ଲକ୍ଷ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବିକ୍ରି ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ 12 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି । ସେହିପରି 2 ଲକ୍ଷ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ୟୁନିଟ ବିକ୍ରି ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ 9 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବସାୟ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
|ସ୍ଥାନ
|ରାଜ୍ୟ
|ୟୁନିଟ
|ପ୍ରତିଶତ
|ପ୍ରଥମ
|ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ
|4 ଲକ୍ଷ
|18 %
|ଦ୍ବିତୀୟ
|ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
|2.66 ଲକ୍ଷ
|12 %
|ତୃତୀୟ
|କର୍ଣ୍ଣାଟକ
|2 ଲକ୍ଷ
|9 %
ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ତୁଳନାରେ ବଢୁଛି EV ଗାଡ଼ି ଚାହିଦା :
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଯାନ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବଢିଥିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହା 14 ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ 12 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ତ୍ରିପୁରାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 18 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସାମରେ ଏହା 14 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2025 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଖାପାଖି 1.4 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହାକି 2024 ତୁଳନାରେ 27 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ 1.2 ଆମେରିକୀୟ ବିଲିଅନ ଡଲାର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ସହର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1.1 ଆମେରିକୀୟ ବିଲିଅନ ଡଲାର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2016 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା ଇଭି ସେକ୍ଟର 2024 ମସିହାରେ 2 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଗାଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣର ଚାହିଦା ବଢିବା ସହିତ 100 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ରପ୍ତାନି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ