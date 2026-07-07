ମାତ୍ର 265 ଘଣ୍ଟାରେ ଖରାପ ହେବ ଇଞ୍ଜିନ! E10 ଗାଡ଼ିରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲେ ବଡ଼ ବିପଦ, ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ
E10 ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ E20 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଇଞ୍ଜିନର ରବର ପାର୍ଟସ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ARAI ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
Published : July 7, 2026 at 8:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ARAI)ର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ E10 ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯଦି E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ଇଞ୍ଜିନର ରବର ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଗୁପ୍ତ ଭାବେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଇଞ୍ଜିନର ଏହି ପାର୍ଟସକୁ ହେବ ବଡ଼ କ୍ଷତି:
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, E10 ଅନୁକୂଳ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜିନ ଭିତରେ ଥିବା ହୋଜ୍, ଗାସ୍କେଟ୍, ସିଲ୍ ଏବଂ O-ରିଙ୍ଗ୍ ଭଳି ଜରୁରୀ ରବର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଏହି ସମସ୍ତ ପାର୍ଟସକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, 265 ଘଣ୍ଟାର ଟେଷ୍ଟିଂ ପରେ BS6 ମାନଦଣ୍ଡର ଟର୍ବୋଚାର୍ଜଡ୍ ଇଞ୍ଜିନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ବଢ଼ିବ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ:
ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି ଇନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ମେଟାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ E10 ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ E20 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 6 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ କମିଯାଏ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ତେବେ ସରକାର ଏବେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ARAIର ଏହି ଆନ୍ତରିକ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ଇଥାନଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଭାରତ ସରକାର ନିଜର ଜାତୀୟ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ E10 କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ଏହାର ପାର୍ଟସକୁ ବାରମ୍ବାର ମରାମତି କରିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସଦୃଶ ହେବ ।