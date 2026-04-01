ଆଇଫୋନ୍ 18ରୁ ହଟିବ କି ଡାଇନାମିକ ଆଇଲାଣ୍ଡ ? ଲିକ୍ ହେଲା ତଥ୍ୟ !
Weibo ବ୍ୟବହାରକାରୀ Wang Tangxiao ଆଗାମୀ ଆଇଫୋନର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆଇଫୋନର ଡାଇନାମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆକାର ଛୋଟ କରାଯାଇଛି ।
Published : April 1, 2026 at 2:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇଫୋନର 18 ତମ ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଲ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସିଆଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାର ଲିକ୍ ତଥ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲିଲାଣି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟଠୁ ନେଇ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ଫିଚର୍ସ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲିଟିଛି । ଏହାରି ସବୁ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଲ୍ ଏହି ଆଗାମୀ ମଡେଲର ଡାଇନାମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ।
iPhone 18 ସିରିଜ୍ରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ?
ନିକଟରେ, ଏକ ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ହେଉଛି iPhone 18 Proର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ । Weibo ବ୍ୟବହାରକାରୀ Wang Tangxiao ଆଗାମୀ ଆଇଫୋନର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆଇଫୋନର ଡାଇନାମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆକାର ଛୋଟ କରାଯାଇଛି । ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, 18Pro ମଡେଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଲ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ଅଣ୍ଡର-ଡିସପ୍ଲେ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇନାମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆକାର ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
ଆଇସ୍ ୟୁନିଭର୍ସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟିପଷ୍ଟର ଆଇସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ନୂତନ ଦାବି କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ iPhone 18 ଲାଇନଅପରେ ଏକ ଛୋଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଟଆଉଟ୍ ଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ବେଜେଲ୍ ଆକାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ।
ଆପଲ୍ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହିଁ, ତେଣୁ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତଥାପି, ବିଭିନ୍ନ ଟିପଷ୍ଟର ଏବଂ ଲିକ୍ ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଆପଲ୍ ୧୮ ସିରିଜରେ ଡିସପ୍ଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ସିରିଜରେ iPhone 18ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ ନ ହୋଇପାରେ । ଏହା ବଦଳରେ, Cupertino ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଏକ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
iPhone 18 ସିରିଜ୍:
ଆଇଫୋନ୍ 18 ସିରିଜ୍ ସମ୍ଭବତଃ 2026 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଲ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ନୂତନ ଭାରିଏବଲ୍ ଆପେରଚର୍ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଉନ୍ନତ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଆଲୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ସହିତ, ଏହି ମଡେଲରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ 2nm ପ୍ରୋସେସର ଚିପ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଫୋନର ପରଫମାନ୍ସକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ । ଏଥିରେ iOS 18 କିମ୍ବା ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଫୋନକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।