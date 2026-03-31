ଜବରଦସ୍ତ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ପାୱାର୍ ସହ ଆସିଲା Ducatiର ନୂଆ ସୁପର୍ ବାଇକ୍
Published : March 31, 2026 at 12:55 PM IST
DUCATI, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରମିୟମ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ର୍ନିମାତା କମ୍ପାନୀ Ducati ନିଜ Panigale V4ର ସବୁଠାରୁ ସାନ୍ଦାର ଭର୍ସନ Ducati Superleggera V4 Centenarioକୁ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଇଟାଲିର ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ ର୍ନିମାତା କମ୍ପୀନୀ Ducati ଏହି ବାଇକ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏପଯ୍ୟନ୍ତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ଏବଂ ସଡକ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଇକ୍ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର 500 ୟୁନିଟ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
Ducati Superleggera V4 Centenarioର ଇଞ୍ଜିନ୍:
କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍ରେ Desmosedici Stradale R1100ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହା 1103cc v4ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଟେ, ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ 228 bhpର ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ରେସିଂ ଏକଜଷ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ବିନ୍ୟାସ ସହିତ, ଏହାର ପାୱାର 247 bhp ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଏହି ବାଇକ୍ର ପାୱାର ଟୁ ୱେଟ୍ ରେସିଓ 1.48 bhp/kg ପଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଏହାର ପିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ 117.6 Nm ରହିଥିବା ବେଳେ, ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 126.3Nm ପଯ୍ୟନ୍ତ ପହଛି ପାରିବ ।
New Superleggera V4 Centenarioର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଫାଇବର୍ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର । ଫ୍ରେମ୍, ସବ୍ ଫ୍ରେମ୍, ସ୍ୱିଙ୍ଗଆର୍ମ ଏବଂ ହ୍ୱିଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଫାଇବରରୁ ତିଆରି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 173 କିଲୋଗ୍ରାମ ।
ରେସିଂ କିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ, ମୋଟର ସାଇକେଲର ଓଜନ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ 167 କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଯାଏ । ଡୁକାଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣରେ ଏକ ରୋଡ୍-ଲିଗାଲ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ।
Ducati Superleggera V4 Centenarioର ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର୍ସ:
ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ବନ-ସେରାମିକ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବ୍ରେମ୍ବୋର ସହଯୋଗରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ତୁଳନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ହାଲୁକା ଓଜନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବାଇକ୍ର ବ୍ରେକିଂ ସେଟଅପ୍ ଅଂଶ ଭାବରେ GP4-HY ମୋନୋବ୍ଲକ୍ କ୍ୟାଲିପର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରୋଡ୍ ବାଇକ୍ ଯେଉଁଥିରେ Öhlins NPX 25/30 ଫର୍କ ରହିଛି, ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ବନ-ଫାଇବର ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି ।
Ducati Superleggera V4 Centenarioର ହାର୍ଡୱେର:
ବାଇକ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହାର୍ଡୱେର୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସସପେନସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ Öhlins ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପ୍ରେସରାଇଜଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଫର୍କ ଏବଂ MotoGP-ପ୍ରେରିତ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ TTX36 GP ପଛ ସକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ମୋଟର ସାଇକେଲର ବଡି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନରେ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଓଜନକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଛି ।
ବାଇକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଅନେକ ହାଲୁକା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଇନଟେକ୍ ଭଲଭ୍, ଟାଇଟାନିୟମ୍ ସଂଯୋଗକାରୀ ରଡ୍, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଇନସର୍ଟ ସହିତ ଏକ ହାଲୁକା କ୍ରାଙ୍କଶାଫ୍ଟ ଏବଂ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ପିଷ୍ଟନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଡୁକାଟି ଏହାର ରେସିଂ ଗିଅର ବକ୍ସ ସେଟଅପ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛି, ଯାହା ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରାଇଡିଂ ସମୟରେ ଗିଅର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଠିକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗିଅର ତଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରଖିଥାଏ ।
Ducati Superleggera V4 Centenarioର ଡିଜାଇନ୍:
ବାଇକ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Superleggera V4 Centenarioକୁ ଏକ ନୂଆ Rosso Centenario ଲିଭରି ସହିତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ Ducatiର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ କମ୍ପାନୀର ରେସିଂ ଐତିହ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାଏ ଏବଂ Ducatiର 2026 MotoGP ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସୁପରବାଇକ୍ ଲିଭରିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ମଡେଲ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଡୁକାଟି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଟ୍ରାଇକୋର' ସଂସ୍କରଣର 100 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଐତିହ୍ୟ-ଅନୁପ୍ରାଣିତ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହା ଅତୀତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଡୁକାଟି ରେସ୍ ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ନୂଆ Superleggera V4 Centenarioର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ MotoGP-ଶୈଳୀର ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସମେତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାସହ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ Desmosedici GP ରେସ୍ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।