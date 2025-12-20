ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Ducati XDiavel V4; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୁକିଂ
ଡୁକାଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂଆ ବାଇକ୍ Ducati XDiavel V4କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 20, 2025 at 1:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ Ducati India ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂତନ Ducati XDiavel V4 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଟିଜର ଜାରି କରିଛି । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ Ducati Diavel V4ର ଏକ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ସଂସ୍କରଣ । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲା ଏବଂ Ducati India ଏବେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ XDiavel V4କୁ ଟିଜ୍ କରିଛି ।
ଏହି XDiavel V4 ବାଇକ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏରଗୋନୋମିକ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ Diavel V4 ସହିତ ସମାନ। Ducati XDiavel V4 ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ Diavel V4 ସହିତ ସମାନ । ପୂର୍ବ V-ଟ୍ବିନ୍ ଚାଳିତ XDiavel 1260ରେ ଯେପରି ଏକ ବେଲ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଥିଲା, ଏହି XDiavel ମଧ୍ୟ Diavel V4 ସେହିପରି ଏକ ଚେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
Ducati XDiavel V4: ଡିଜାଇନ
ଡିଜାଇନ କଥା କହିଲେ, Ducati XDiavel V4 ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ Diavelର କମ୍-ସ୍ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରହିଛି । ନୂତନ ଆଲଏ ଚକ ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସିଟ୍ରେ ଅଧିକ କୁଶନିଂକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହ ଏହାର ଲମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ବିସ୍ତାର କରି ପିଲିଅନ୍ ଆରାମକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି । ଏହା ସହିତ, ପିଲିଅନ୍ ଗ୍ରାବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଯାହା ଟେଲ୍ ସେକ୍ସନ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ । ଏହି ବାଇକ୍ର ସିଟ୍ର ଉଚ୍ଚତା 770 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 229 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଛି ।
Ducati XDiavel V4: ଫିଚର୍ସ
ଡୁକାଟିର ଆଗାମୀ ବାଇକ୍ରେ ଆରୋହୀଙ୍କ ଆରାମ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି । ଏଥିରେ 6.9-ଇଞ୍ଚ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଯାହା ଆରୋହୀ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହା 4ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ: ସ୍ପୋର୍ଟ, ଟୁରିଂ, ଅର୍ବାନ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍ । ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ଅନେକ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର ରହିଛି ଯେପରିକି ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ୍, କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ, ସଂଗୀତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ।
Ducati XDiavel V4: ଇଞ୍ଜିନ
2025 Ducati XDiavel V4 ଏକ 1158cc ଲିକ୍ବିଡ୍-କୁଲ୍ଡ V4 Granturismo ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା 10,750 rpmରେ 168 hp ଏବଂ 7500 rpmରେ 126 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଏକ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଦ୍ବି-ଦିଗୀୟ ଦ୍ରୁତ-ଶିଫ୍ଟର ଅଛି।
Ducati XDiavel V4: ହାର୍ଡୱେର
ବ୍ରେକିଂ ଡୁଆଲ୍ 330ମିମି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିସ୍କ ସହିତ 265ମିମି ରିୟର ଡିସ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ସମସ୍ତ 17-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ଚକରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି । ସସପେନସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟଯୋଗ୍ୟ, ସାମ୍ନାରେ ଇନଭାର୍ଟଡ୍ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫୋର୍କ ଏବଂ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ ମନୋଶକ୍ ସହିତ ଏହା ଆରାମ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂର ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ କମ୍ପାନୀ Ducati XDiavel V4 ପାଇଁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମଡେଲ Ducati Diavel V4 ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ 29.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: KTM 160 Duke ବାଇକ୍ର ଆସିଲା ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ; ଦମଦାର ଫିଚର ବି ସାମିଲ