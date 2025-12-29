ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ୍ Ducati XDiavel V4; ଦାମ ଏତିକି
ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଡୁକାଟିର ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ରୁଜର Ducati XDiavel V4 । ଦାମଠାରୁ ଡିଜାଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 29, 2025 at 1:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଟାଲୀ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା Ducati ଏହାର ଭାରତୀୟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ XDiavel V4କୁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ରୁଜର ସେଗମେଣ୍ଟର ଏକ ନୂତନ ଲୁକ୍ ସହ ଆସିଛି । XDiavel V4 ବାଇକ୍ଟି କମ୍ପାନୀର ନୂତନ V4 Granturismo ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଟ୍ବିନ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ମଡେଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।
Ducati ଦାବି କରେ ଯେ XDiavel V4 ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା ହାଲୁକା, ଏହାର କର୍ବ ଓଜନ 229 କେଜି, ଯାହାକି XDiavel 1260 S ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 6 କେଜି କମ୍ । ବ୍ରେକିଂ ହାର୍ଡୱେରରେ ବ୍ରେମ୍ବୋ ଷ୍ଟାଇଲମା କ୍ୟାଲିପର୍ସ ସହିତ ଆଗ ଭାଗରେ ଦ୍ବିତୀୟ 330 ମିମି ଡିସ୍କ ଅଛି, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣରିଂ ABS ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ ଦୃଢ଼ ଷ୍ଟପିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
Introducing the Ducati XDiavel V4.— Ducati India (@Ducati_India) December 29, 2025
The sport cruiser, reimagined with MotoGP-derived 168 hp V4 Granturismo power. Sculpted design with an elegant, muscular silhouette, and a magnetic presence.
Starting at ₹30,88,700 (Ex-Showroom India).https://t.co/gppdNY0Zlh#XDiavelV4 pic.twitter.com/ylSM0b3qAK
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରିଚାଳନାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ବାଇକ୍ରେ କର୍ଣ୍ଣରିଂ ABS, ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଚକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଲଞ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଏକ ଦ୍ବି-ଦିଗୀୟ କ୍ବିକସିଫ୍ଟର ସହିତ ଏକ 6-ଅକ୍ଷ IMU ରହିଛି । ଆରୋହୀମାନେ 4ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିପାରିବେ: ସ୍ପୋର୍ଟ, ଟୁରିଂ, ଅର୍ବାନ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍ । ଚାଳକ ସମସ୍ତ ସେଟିଂଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଏକ ନୂତନ 6.9-ଇଞ୍ଚ TFT ଡିସପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ।
Ducati XDiavel V4: ଡିଜାଇନ
ଏହି ବାଇକ୍ଟି ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ମସଲ୍ କ୍ରୁଜର ପରିଚୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଏକକ-ପାର୍ଶ୍ବ ସ୍ବିଙ୍ଗଆର୍ମ ବିଶାଳ 240-ସେକ୍ସନ ପଛ ଟାୟାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେତେବେଳେ 4-ଏକ୍ସିଟ୍ ଏକଜଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍କଲ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି ବାଇକ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରେ । Ducati ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି: Burning Red ଏବଂ Black Lava । ସିଗ୍ନେଚର DRL ଏବଂ ଏକ ସ୍ବାଗତ ଆନିମେସନ୍ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ-LED ଆଲୋକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭବକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ।
Ducati XDiavel V4: ପାୱାରଟ୍ରେନ୍
ଏହି ବାଇକ୍ଟି 1158cc V4 Granturismo ମୋଟର ସହ ଆସିଛି, ଯାହା Ducatiର MotoGP ଏବଂ Panigale V4ରୁ ପ୍ରେରିତି । ଏହା 10,750rpmରେ 168bhp ଏବଂ 7,500rpmରେ 126Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରୁଜର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ । Ducati 3 ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-100 କିଲୋମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ସମୟ ଦାବି କରେ, ଯାହା ଏହି ଫର୍ମାଟର ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ବହୁତ କମ୍ ଜଡ଼ିତ । MotoGP-ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଫିଚରଟି କାଉଣ୍ଟର-ରୋଟେଟିଂ କ୍ରାଙ୍କଶାଫ୍ଟ, ଜାଇରୋସ୍କୋପିକ୍ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
Ducati XDiavel V4: ଦାମ
ଡୁକାଟି XDiavel V4ର ବର୍ଣ୍ଣିଂ ରେଡ୍ ରଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ 30.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଭା ସେଡ୍ର ମୂଲ୍ୟ 31.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ରହିଛି ।