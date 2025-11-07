ETV Bharat / technology

Ducatiର ନୂଆ Multistrada V4 Pikes Peak ବାଇକ୍‌ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ; ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଡୁକାଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ବାଇକ୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ବାଇକ୍‌ Multistrada ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ସବୁଠୁ ସ୍ପୋର୍ଟି ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ-ଫୋକସ୍‌ ବାଇକ୍‌ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Image Credit: Ducati India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 3:00 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଟାଲୀୟ ସୁପରବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା ଡୁକାଟି ଭାରତରେ ଏହାର ନୂତନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାଇକ୍ ମଲ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରାଡା V4 ପାଇକ୍ସ ପିକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ମାନକ ମଲ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରାଡା V4ର ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶିତା ସଂସ୍କରଣ, ଯାହାକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଆରୋହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଟୁରିଂକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ନୂତନ ବାଇକ୍‌ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ, ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର ଏବଂ ଅନେକ ଉଚ୍ଚମାନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Image Credit: Ducati India)

ସ୍ପୋର୍ଟି ଡିଜାଇନ

ଡୁକାଟି ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟର ଲୁକ୍‌ ଓ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହାକୁ ଚଲାଇବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ । ବାଇକ୍‌ର ଷ୍ଟିଅରିଂ ହେଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ 25.75 ଡିଗ୍ରୀରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣରିଂ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂକୁ ଆହୁରି ମସୃଣ କରିଥାଏ । ଫୁଟପେଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପଛକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ଏବଂ ସଙ୍କୁଚିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ରାଇଡିଂ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଓ ଆଗ୍ରେସିଭ୍‌ ଲାଗିବ ।

ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍‌

ନୂତନ Ducati Multistrada V4 Pikes Peak ମଲ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରାଡା ଲାଇନଅପ୍‌ର ଅନ୍ୟ ମଡେଲରେ ମିଳୁଥିବା ସମାନ 1158cc V4 Granturismo ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 10,750 rpmରେ 170 ଶକ୍ତି ଏବଂ 9000 rpmରେ 123.8 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏଥିରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ମାଇଲେଜକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ।

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Image Credit: Ducati India)

ବାଇକ୍‌ରେ ଏକ ରେସ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଥ୍ରୋଟଲ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଚକିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆକ୍ରାପୋଭିଚ୍ ଏଗଜଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଇଞ୍ଜିନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଏଗଜଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Image Credit: Ducati India)

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ଏପରି ଅନେକ ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହାକୁ ଅଧିକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଥାଏ । ବାଇକ୍‌ରେ Öhlins Smart EC 2.0 ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍‌ ସସପେନସନ୍‌ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଚାଳକଙ୍କ ରାଇଡିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଅନୁସାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ 17-ଇଞ୍ଚର ଫ୍ରଣ୍ଟ ହ୍ବିଲ୍‌ ଓ ସିଙ୍ଗଲ ସାଇଡେଡ୍‌ ସ୍ବିଙ୍ଗ ଆର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ବାଇକ୍‌କୁ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍‌ ଓ ଉନ୍ନତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଦେଇଥାଏ । Brembo Stylema କ୍ୟାଲିପର୍ସ ସହିତ ଏଥିରେ 330 ମିମି ଓ 280 ମିମି ରିଅର ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବ୍ରେକିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିଥାଏ।

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Image Credit: Ducati India)

ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର

ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ଡୁକାଟିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭେଇକିଲ ଅବଜର୍ଭର (DVO) ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ ହ୍ବିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଠିକ କରିଥାଏ । ଏହାସହିତ, ଏଥିରେ ଏକ ରାଡାର ଆଧାରିତ ସୁରକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫରୱାର୍ଡ କୋଲିଜନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (FCW), ଆଡେପ୍ଟିଭ କ୍ରୁଜ୍‌ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ACC) , ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍‌ ଡିଟେକ୍ସନ (BSD) ଆଦି ସାମିଲ । ଏଥିରେ 6.5-ଇଞ୍ଚର TFT ଡିସପ୍ଲେ, ଫୁଲ୍‌ LED ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣରିଂ ଲାଇଟ୍ସ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍‌ ଫ୍ରି ଇଗ୍ନିସନ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଚର ବାଇକ୍‌କୁ ହାଇୱେରେ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଥାଏ ।

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Image Credit: Ducati India)

ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ନୂଆ ଡୁକାଟି ମଲ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରାଡା ଭି4 ପାଇକ୍ସ ପିକ୍‌ ବାଇକ୍‌ର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ₹36.17 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସଶୋରୁମ) ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍‌ ସେହି ଚାଳକଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ଅପସନ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିମିୟମ ଟୁରିଂ ସହିତ ସୁପରବାଇକ୍‌ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।

