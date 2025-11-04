Ducati Scrambler ଲଞ୍ଚ କଲା Rizoma ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ; ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ କେତେ
ଡୁକାଟି ଭାରତରେ ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର୍ ଡୁକାଟି ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀ ରିଜୋମା ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଦଶମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 4, 2025 at 11:37 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ ଓ ସ୍ପୋର୍ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଡୁକାଟି ଇଣ୍ଡିଆ Scrambler ବ୍ରାଣ୍ଡର ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ବଜାରରେ ଏକ ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ ମଡେଲ 'Scrambler 10th Anniversario Rizoma'କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ରିଜୋମା ସହିତ ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମୋଟରସାଇକେଲ ସାରା ବିଶ୍ବରେ କେବଳ 500 ୟୁନିଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ E20 ଇନ୍ଧନ ଅନୁପାଳନକାରୀ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଲଞ୍ଚ ସମରୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଡୁକାଟି ଇଣ୍ଡିଆର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିପୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଡୁକାଟି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର ରିଜୋମା ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟି ଚକରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ଏକ କଳାକୃତି । ରିଜୋମା ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲରର ଡିଜାଇନ ଓ ଡିଟେଲିଂ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଯାହା ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲରର ଦଶମ ବର୍ଷକୁ ବେଶ ଖାସ କରିଛି ।"
ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର ରିଜୋମା ଏଡିସନ କଳା ଡିଜାଇନ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲିଂ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ସହ ଆସିଛି । ଏହା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମେଟାଲ୍ ରୋଜ୍ ଫିନିସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ରିଜୋମା ଏବଂ ଡୁକାଟିର ସେଣ୍ଟ୍ରୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଡିଜାଇନ ହାଇଲାଇଟ୍ସରେ ବାର୍-ଏଣ୍ଡ୍ ମିରର୍, ଫୁଟରେଷ୍ଟ, ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଏବଂ ଏକଜଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ସାମିଲ । ଏହି ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ ମଡେଲର ଡିଜାଇନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଞ୍ଜିନ, ବିଶେଷତା ଓ ଫିଚରେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Ducati Scrambler Rizoma Limited Edition: ଡିଜାଇନ
ରିଜୋମା ଆନିଭର୍ସରୀ ଏଡିସନର ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଡୁକାଟି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲରରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ରିଜୋମା ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡୁକାଟି ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ କରିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ହ୍ବାଇଟ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ମେଟାଲ୍ ରୋଜ୍ ରଙ୍ଗର ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋଟରସାଇକେଲର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଇଞ୍ଜିନ୍, ଚେସିସ୍ ଉପାଦାନ ଏବଂ ବାର-ଏଣ୍ଡ ମିରର୍ ଏବଂ ଏଗଜଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ବିବରଣୀ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କଭର, ଫୁଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଛୋଟ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଭଳି ବିବରଣୀ ମେଟାଲ୍ ରୋଜ୍ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି।
Ducati Scrambler Rizoma Limited Edition: ପାୱାରଟ୍ରେନ
ମୋଟରସାଇକେଲଟି ସମାନ ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଡେସମୋଡୁ ଟ୍ବିନ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା 72 bhp ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏଥିରେ ରାଇଡ୍-ବାଇ-ୱେୟାର, ଏକ କ୍ବିକସିଫ୍ଟର ଏବଂ ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ ଫିଚର ଅଛି । ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି ଏକ 4.3-ଇଞ୍ଚ TFT କନସୋଲ୍, ଯାହା ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଦ୍ୟତନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
Ducati Scrambler Rizoma Limited Edition: ଦାମ କେତେ ?
ସାରା ବିଶ୍ବରେ କେବଳ 500 ୟୁନିଟ୍ରେ ସୀମିତ ଡୁକାଟି ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର ଦଶମ ଆନିଭର୍ସାରିଓ ରିଜୋମା ଏଡିସନର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ ₹17.10 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକ 803cc ଇଞ୍ଜିନ, ଉନ୍ନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଲିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 (ଆମେରିକାରେ ଜୁଲାଇ)ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଭାରତରେ ନଭେମ୍ବର 3, 2025ରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି । ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ducati.com କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଲର୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।