ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ବୀପରୁ ପ୍ରଳୟ ମିସାଇଲ ଦୁଇଥର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

ବୁଧବାର ସକାଳ ୧୦.୩୦ରେ ଅବଦୁଲ କଲମ ଦ୍ବୀପରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଦୁଇଟି ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ସହି ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି ।
Pralay Missile ବାଲେଶ୍ବର: ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ । ଆଜି ସକାଳ ୧୦.୩୦ରେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ବୀପରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଦୁଇଟି ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ସହି ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି । ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରୀକ୍ଷଣର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା । ପ୍ରଳୟ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରୋପେଲାଣ୍ଟ କ୍ୱାସି-ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର:
ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିକଶିତ ସୋଲିଡ଼ ପ୍ରୋପେଲାଣ୍ଟ କ୍ୱାସି-ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର । ଯାହା ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବହୁ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ରଖିଛି ।
କିଏ ବିକଶିତ କରିଛି ପ୍ରଳୟ ମିସାଇଲ ?
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମିସାଇଲକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୈଶଳ ଲାବ୍ରୋଟାରୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଧାତୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ଟର୍ମିନାଲ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ), ବିକାଶ ସହ ଉତ୍ପାଦନ ସହଭାଗୀ (ଭାରତ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ।
ପ୍ରଳୟ ପରୀକ୍ଷଣର ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ:
ତେବେ ପ୍ରଳୟ ମିସାଇଲର ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ DRDOର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ଭାରତୀୟ ସେନା, ଶିଳ୍ପପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ:
ପ୍ରଳୟ ମିସାଇଲର ଦୁଇଟି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ । DRDO, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ଭାରତୀୟ ସେନା, DPSU, ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହ DRDO ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡକ୍ଟର ସମୀର ଭି କାମତ ଓ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ।
