'ପ୍ରଳୟ' ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେନାରେ ହେବ ସାମିଲ
Pralay Missile: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନରେ ବିକଶିତ 'ପ୍ରଳୟ' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ କରିଛି ।
Published : November 6, 2026 at 7:37 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 9:01 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନରେ ବିକଶିତ 'ପ୍ରଳୟ' ନାମକ କ୍ୱାସି-ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) । ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷଣର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା DRDO ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ITR) ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଇମାରତ (RCI) ସମେତ DRDOର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗବେଷଣାଗାରଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବିକାଶ ତଥା ଉତ୍ପାଦନ ସହଯୋଗୀ ଭାରତ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (BDL) ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି । ସେନାରେ ସାମିଲ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରୀକ୍ଷଣର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ DRDOର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଛି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ DRDO, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସଜ୍ଜିତ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉଦୀୟମାନ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀର ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ DRDOର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉଡ଼ାଣ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ 21 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ 30 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଥିଲା । ଏହା ପରେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମିଶନ୍ ସମୟରେ ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା ।
DRDO successfully conducted the flight test of the indigenously developed Pralay Missile off the coast of Odisha today at 1110 hrs. The test was conducted as part of user evaluation trials and successfully met all the stipulated objectives, as validated by data captured through various range instruments. This successful trial marks another significant milestone in strengthening India’s indigenous defence capabilities.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 5, 2026
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ଗତ ମାସରେ, ଡିଆରଡିଓ (DRDO) ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ, ଏହା ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ 'ହାଇ-ଆଲଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସିଷ୍ଟମ୍' (HAPS)ର ଏକ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, ଏହା 21 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର (stratosphere) ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ନିଜ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।
ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:-
ଡେଭ୍ଲପର: ଡିଆରଡିଓ (DRDO) (ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଇମାରତ (RCI) ଏବଂ ପୁଣେ ସ୍ଥିତ ପରୀକ୍ଷାଗାର) ଏଥିସହ ଉତ୍ପାଦନ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଭାରତ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (BDL) ଏବଂ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (BEL) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିସର (Range): ୧୫୦ କିଲୋମିଟରରୁ ୫୦୦ କିଲୋମିଟର (ପେ-ଲୋଡ୍ ବା ବହନ କରାଯାଉଥିବା ଓଜନ ଉପରେ ନିର୍ଭର )
ପେ-ଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା: ୩୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ୧,୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ (ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ବିସ୍ଫୋରକ 'ପ୍ରି-ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ୍', 'ପେନେଟ୍ରେସନ୍-କମ୍-ବ୍ଲାଷ୍ଟ' ଏବଂ ରନୱେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ୱାରହେଡ୍ ବା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରାଯାଇପାରିବ) ।
ଗତି (Speed): ପ୍ରାୟ ମାକ୍ ୫ (Mach 5)ରୁ ମାକ୍ ୬.୧ (Mach 6.1) (ହାଇପରସୋନିକ୍ ଗତି) ।
ପ୍ରୋପଲସନ୍ (ଚାଳନା ଶକ୍ତି): ସଲିଡ୍-ପ୍ରୋପେଲାଣ୍ଟ (କଠିନ ଇନ୍ଧନଯୁକ୍ତ) ରକେଟ୍ ମୋଟର, ଯାହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ସଠିକତା: ଏଥିରେ 'ଇନର୍ସିଆଲ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍' (INS) ସହିତ 'ମିଲିମିଟର ୱେଭ୍' (MMW) DSMAC/ରାଡାର ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର 'ସର୍କୁଲାର୍ ଏରର୍ ପ୍ରୋବାବଲ୍' (CEP) ୧୦ ମିଟରରୁ କମ୍ ଅଟେ ।
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: ଅଶୋକ ଲେଲାଣ୍ଡ (Ashok Leyland) ୧୨x୧୨ 'ହାଇ ମୋବିଲିଟି ଭେଇକିଲ୍' (HMV) ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ଚଳନକ୍ଷମ ଲଞ୍ଚର୍, ଯାହାକୁ 'ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର-ଇରେକ୍ଟର-ଲଞ୍ଚର୍' (TEL) ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ: ଖାଲି ହେଲା ୪ ଗାଁ, ୨୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର