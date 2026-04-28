ETV Bharat / technology

Google Walletରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ: ଏବେ ଆଉ ସାଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଧରି ବୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ

ଏଠାରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ Google Wallet ଆପରେ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଡିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

Digital Aadhaar card can be added to Google Wallet
Google Walletରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ: ଏବେ ସାଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଧରି ବୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 28, 2026 at 5:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଗୁଗୁଲ କମ୍ପାନୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏକ ନୂଆ ସୋପର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ନିଜ ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍‌ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଡ୍‌ କରିବା । Google Blogରେ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇ ଗୁଗୁଲ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ଫୋନ୍‌ରେ ନିଜ ଡିଜିଟାଲ ID ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଫିଜିକାଲ ଡ୍ୟକୁମେଣ୍ଟସ୍‌କୁ ସାଥିରେ ନେବା ଆଣିବାକୁ ନେଇ ଭୋଗୁଥିବା କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଏଠାରେ କହିରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁଯେ ଗୁଗୁଲ ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ସହିତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍‌ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ Google Walletରେ ଷ୍ଟୋର କରାଯାଉଥିବା ଭେରିଫାଏବଲ କ୍ରେଡିସିଆନଲ୍‌ ଦ୍ୱାରା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍(Google Wallet) କଣ ଅଟେ ?

ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍ କଣ ?

ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍‌ ଅଟେ, ଯାହାର ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ୟୁର୍ଜସ ମାନେ ନିଜର ଡ୍ୟକୁମେଣ୍ଟକୁ ଫିଜିକାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର ଡିଜାଟଲ ଭର୍ସନ ନିଜ ସାଥିରେ ଏବଂ ନିଜ ଫୋନରେ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଡ୍ୟକୁମେଣ୍ଟ ଛାଡିବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ଡେବିଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଟ୍ରାଭେଲ ଟିକେଟ୍, ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ୍‌ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍‌ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କିପରି ଯୋଡିବା ?

ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍‌ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କିପରି ଯୋଡିବା?

ଆପଣ ଅଫିସିୟାଲ୍‌ ଆଧାର ଆପ୍‌ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍ ଆପ୍‌ ଦ୍ୱାରା ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍‌ରେ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଡିପାରିବେ । ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପ୍‌ ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇକି ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏହା ସାଇନ୍-ଇନ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ । ଯଦି ବି ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍‌ରୁ ଏହା ଇନଷ୍ଟଲ କରି ଏହାକୁ ସାଇନ୍-ଇନ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ।

ଏହାପରେ Add to Wallet ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରିନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍‌କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Continue ଉପରେ ଟ୍ୟାପ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ Walletରେ ଆଧାର ଯୋଡିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ଉପରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।

ଏହାକୁ ଛାଡି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍ ଆପ୍‌କୁ ଖୋଲି '+' ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ Aadhaar ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ, ଏହା ପରେ Google Walletରେ Aadhaar ଯୋଡିବାକୁ ଥିବା ଅପସନ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ । ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 9 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ID ମ୍ୟାନେଜ୍‌ମେଣ୍ଟ:

ଗୁଗୁଲର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ID ଏନ୍‌କ୍ରିପଟେଡ଼ ଅଟେ ଏବଂ Google Walletରେ ଲୋକାଲ ରୂପରେ ସେଭ୍‌ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ । ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍‌ରେ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରି ନିଜ IDକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରି ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ଅଥଣ୍ଟିକେଟ୍‌ କରିବାକୁ ହେବ । ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍ରୁ ହଟାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ ।

ଏଥିପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍ ଆପକୁ ଓପନ୍‌ କରି ଆଧାର କାର୍ଡ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରି More > Remove > Confirm > ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ । ଏହାଛଡା myaccount.google.comକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରିମୁଭ୍‌ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ Security & Sign In > Manage IDs > Aadhaar card > Delete > Confirm ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରିବାକୁ ହେବ ।

TAGGED:

GOOGLE WALLET
DIGITAL AADHAAR CARD
GOOGLE BLOG
ଗୁଗୁଲ ୱାଲେଟ୍
GOOGLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.