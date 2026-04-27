ChatGPT ଓ Geminiକୁ ପଛରେ ପକାଇବ କି DeepSeek V4 ? ଆସିଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା AI ମଡେଲ
Published : April 27, 2026 at 3:47 PM IST
DEEPSEEK ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନର ହାଙ୍ଗଜୌ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ DeepSeek ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ଲାର୍ଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଡେଲ V4ର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ରିଲିଜ୍ କରିଛି । ଏହି ମଡେଲକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି DeeepSeek-V4-Pro ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି DeepSeek-V4 Flash । ଏହାର ରିଲିଜ୍ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ V4-Pro ଦୁନିଆର ଟପ୍ କୋଲାଜ୍ଡ-ସୋର୍ସ ମଡେଲ(ଯେମିତିକି OpenAI ଓ Anthropic) ଭଳି ସମାନ ପରଫମାନ୍ସ ଦେଇଥାଏ ଓ ଆମେରିକା ଏଆଇ ମଡେଲର ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଟେ ।
V4-Proରେ 1.6 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ପାରାମିଟର ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକକାଳୀନ 10 ଲକ୍ଷ ଟୋକନ୍ (ପ୍ରାୟ 7.5 ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କୋଡିଂ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ସମସ୍ତ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ମଡେଲ୍ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଅଟେ । ଏହାର ବେଞ୍ଚମାର୍କଗୁଡ଼ିକ Anthropicର କ୍ଲାଉଡ୍ ଓପସ୍ 4.6, ଓପନ୍ଏଆଇର GPT-5.4 ଏବଂ ଗୁଗୁଲର ଜେମିନି 3.1 Pro ସହିତ ସମାନ ଅଟେ । ଡିପ୍ସେକ୍ ନିଜ ଟେକ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଏହା GPT-5.4 ଏବଂ ଜେମିନି 3.1 Proଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ପଛରେ ଅଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଗ୍ରଣୀ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 6 ମାସ ପଛରେ ଅଛି ।
ଆମେରିକା ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଠୁ କିପରି ଶସ୍ତା:
ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ର ଏହି ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଥାତ ଡିପ୍ସିକ୍ କଥା ଆସେ ତେବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏହାର ଦାମ୍କୁ ନେଇ ହୁଏ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ V4-Proର 10 ଲକ୍ଷ ଟୋକନ୍ସର ଆଉଟ୍ପୁଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର 3.48 ଡଲାର ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ OpenAIର 30 ଡଲାର ଓ Anthropicର 25ଡଲାର ଅଟେ । ଏପରିକି କି ଚୀନର Moonshot AIର Kimi ମଧ୍ୟ 4 ଡଲାର ଚାର୍ଜ କରେ ।
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ (SMIC)ର ଶେୟାର 10% ବଢ଼ିଯାଇଛି । ସେପଟେ, ଡିପ୍ସିକ୍ର ଦୁଇ ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ - MiniMax ଏବଂ Knowledge Atlas - ର ଶେୟାର 9%ରୁ ଅଧିକ କମିଯାଇଛି । ଡିପ୍ସିକ୍ର କାହାଣୀ 2024 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର V3 ମଡେଲ୍କୁ ମାତ୍ର 5.6 ମିଲିୟନ ଡଲାର ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । AI ଗବେଷକ ଆନ୍ଦ୍ରେ କାର୍ପାଥି ଏହାକୁ "ଜୋକ୍ ଅଫ୍ ଏ ବଜେଟ୍" ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର R1 ରିଜନିଂ ମଡେଲ୍ ଆସିଲା, ଯାହା OpenAI ଭଳି ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲା । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ ଶେୟାରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏବେ V4 ମଡେଲ୍ଟି ଓପନ୍-ସୋର୍ସ ଅଟେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେକୌଣସି ଡେଭଲପର୍ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସାରା ଦୁନିଆର ଛୋଟ ଡେଭଲପର୍ମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ।