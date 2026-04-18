ସିମ୍ପଲ୍ ଏନର୍ଜିର ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ: ବଜାରକୁ ଆସିଲା 400 କିମି ରେଞ୍ଜର ଦମଦାର୍ ଇ-ସ୍କୁଟର 'Simple Energy Ultra'
Simple Energy Ultraରେ 6.5 kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 400 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (IDC ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍) ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
Published : April 18, 2026 at 8:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଏକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା Simple Energy କମ୍ପାନୀ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ନାମ Simple Energy Ultra । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର କମ୍ପାନୀ Gen 2 ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ଏକ ଭାଗ ଅଟେ । ଏହି ନୂଆ Ultra ଭାରିଏଣ୍ଟ ସହିତ Simple Energy ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଲୋକ ମାନେ ଏକ ହାଇ ପରଫମାନ୍ସ ବାଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ମାଇଲେଜ ବା ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ ମିଳିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଇଲେକ୍ଟିକ୍ ସ୍କୁଟିର ସମସ୍ତ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବଷୟରେ ଜାଣିବା ।
Simple Energy Ultraର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗାଡିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ Simple Energy Ultraରେ 6.5 kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 400 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (IDC ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍) ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍କୁଟର ।
ଏହି ଗାଡିର ପରଫମାନ୍ସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ Simple Energy Ultra ମାତ୍ର 2.77 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 40 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରିବ, ଯେତେବଳେ ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 115 km ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଅଟେ । ସିମ୍ପଲ୍ ଏନର୍ଜି ନିଜର ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ‘ସିମ୍ପଲ୍ ଏନର୍ଜି ଅଲ୍ଟ୍ରା’ ସହିତ ବଜାରରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କମ୍ପାନୀର ଲାଇନଅପ୍ରେ 'ସିମ୍ପଲ୍ ୱାନ୍' ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ସ୍କୁଟର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଦମଦାର ପରଫରମାନ୍ସ ସହିତ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଚାରୋଟି ସ୍ତରର ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ୭-ଇଞ୍ଚର ଏକ ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ସହିତ ଲମ୍ବା ରାଇଡିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ହେବ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମେତ ସାରା ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାୟ 70ଟି ଆଉଟଲେଟ୍ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନାଗପୁର ଓ ରାଞ୍ଚି ଭଳି ସହରରେ ନୂଆ ସୋ’ରୁମ୍ ଖୋଲି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।