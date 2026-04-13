ରକ୍ଷ୍ଟାର ଗେମ୍ସ ଉପରେ ସାଇବର ଆଟାକ: GTA 6 ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଡାଟା ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହ୍ୟାକରଙ୍କ ଧମକ
ବିଶ୍ୱର କୁଖ୍ୟାତ ହ୍ୟାକିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ShinyHunters ଏବେ ରକ୍ଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସର କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭରକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ପରେ ହ୍ୟାକରମାନେ ଏବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର 'ର଼୍ୟାନ୍ସମ' ମାଗୁଛନ୍ତି ।
Published : April 13, 2026 at 9:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ 'ରକ୍ଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସ' (Rockstar Games) ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗେମ୍ 'ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଥେପ୍ଟ ଅଟୋ 6' (GTA 6)ର ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗେମର୍ସମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ, ଏହି ସାଇବର ଆଟାକ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି ।
ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ କୁଖ୍ୟାତ ହ୍ୟାକିଂ ଗ୍ରୁପ୍ 'ShinyHunters' ଏବେ ରକ୍ଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସର କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭରକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ପରେ ହ୍ୟାକରମାନେ ଏବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର 'ର଼୍ୟାନ୍ସମ' ମାଗୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ଏକ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଧମକ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି 14 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରା ନଯାଏ, ତେବେ GTA 6ର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଓ ଗେମ୍ର ମାର୍କେଟିଂ ରଣନୀତିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ବା ଲିକ୍ କରିଦିଆଯିବ ।"
କିପରି ହେଲା ଏହି ଆଟାକ୍?
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ସର୍ଭର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ହୋଇନାହିଁ । ବରଂ ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ (Third-party) ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟୁଲ୍ 'Anodot.com' ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟାକରମାନେ କମ୍ପାନୀର Snowflake ଡାଟାବେସକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉପାୟରେ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫାଇଲ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ରକ୍ଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସ ଏହି ଡାଟା ବ୍ରିଚ୍ ବା ତଥ୍ୟ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ "ସୀମିତ" ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗେମର୍ସମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ।
GTA 6 ଲଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଯୋଗୁଁ GTA 6 ର ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ କି ? ରକ୍ଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେମ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ (Development) ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନଭେମ୍ବର 2026 ସୁଦ୍ଧା ଗେମ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 2022 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ GTA 6ର ଏକ ବଡ଼ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଗେମିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।