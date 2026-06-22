Will Cathcart ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ WhatsAppର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ କୁନାଲ ଶାହ!
ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ ୱିଲ୍ କ୍ୟାଥକାର୍ଟ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କୁନାଲ ଶାହ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ।
Published : June 22, 2026 at 6:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଟେକ୍ ଜଗତରୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ (WhatsApp)ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଡ୍ ୱିଲ୍ କ୍ୟାଥକାର୍ଟ (Will Cathcart) ନିଜ ପଦରୁ ଓହରିଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କମ୍ପାନୀର ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ । ୱିଲ୍ କ୍ୟାଥକାର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X (Twitter)ରେ ନିଜର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୋଷ୍ଟ୍ ଶେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ପଦରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଅଟେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ (End-to-end encrypted) ମେସେଜିଂ ସେବାକୁ ବିଶ୍ୱର 3 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଜଣାଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା:
ମେଟା (Meta) କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜୁକରବର୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ୱିଲ୍ ମେଟା କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲିଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ । ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିର ପ୍ରାଇଭେସି (Privacy)କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଜୁକରବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୱିଲ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୱିଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମେଟା କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ ନୂଆ ରୋଲ୍ରେ କାମ କରିବେ । ସେ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରୁ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଉପରେ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବେ ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନୂଆ ସିଇଓ ହେବେ କୁନାଲ ଶାହ:
ୱିଲ୍ କ୍ୟାଥକାର୍ଟ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ CREDର ସଂସ୍ଥାପକ କୁନାଲ ଶାହ (Kunal Shah) ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିଡର ଭାବରେ ମେଟା କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗଦେବେ । ୱିଲ୍ କ୍ୟାଥକାର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁନାଲଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଆପ୍ସ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭଲପାଇବା ଏବଂ କେୟାର ରହିଛି ।
Some personal news. After nearly 7 years leading WhatsApp, I'm excited to share who will take over the responsibility of delivering simple, reliable, and private messaging for the world. WhatsApp is in the strongest position it's ever been — and that felt like the right moment to…— Will Cathcart (@wcathcart) June 22, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁନାଲଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁନାଲ ଭାରତରେ CREDକୁ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବିଲ୍ଡର ମେଣ୍ଟାଲିଟି (Builder mentality) ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେସେଜିଂ ଆପ୍କୁ ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ଲୋକ ଏବଂ ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ବିଜନେସ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜୁକରବର୍ଗ କୁନାଲଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।
କୁନାଲ ଶାହ ସେୟାର କଲେ ନିଜର ସଫଳ ଯାତ୍ରା:
It’s been a minute.— Kunal Shah (@kunalb11) June 22, 2026
2015–2018
- Exited FreeCharge. Spent time learning and investing.
- Pondered about: Why can't trust be rewarded? Started with $1M of personal capital.
- Launched CRED to reward people for paying credit card bills on time.
2019–2025
- Built a system run by a…
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଏହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ କୁନାଲ ଶାହ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ (X) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର 2015 ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2015ରେ ଫ୍ରିଚାର୍ଜ (FreeCharge) କମ୍ପାନୀରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା ପରେ ସେ ମାତ୍ର 1 ମିଲିୟନ ଡଲାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁଞ୍ଜି ସହ CRED ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜି CRED ସାରା ଭାରତରେ 17 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ସାଜିଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 900 ମିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । କୁନାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ସଫଳ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ।