ETV Bharat / technology

Will Cathcart ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ WhatsAppର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ କୁନାଲ ଶାହ!

ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ ୱିଲ୍ କ୍ୟାଥକାର୍ଟ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କୁନାଲ ଶାହ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ।

Kunal Shah will be the new head of WhatsApp after Will Cathcart's resignation!
Will Cathcart ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ WhatsAppର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ କୁନାଲ ଶାହ! (Image Credit: Getty Images))
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 22, 2026 at 6:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଟେକ୍ ଜଗତରୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ (WhatsApp)ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଡ୍ ୱିଲ୍ କ୍ୟାଥକାର୍ଟ (Will Cathcart) ନିଜ ପଦରୁ ଓହରିଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କମ୍ପାନୀର ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ । ୱିଲ୍ କ୍ୟାଥକାର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X (Twitter)ରେ ନିଜର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୋଷ୍ଟ୍ ଶେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ପଦରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଅଟେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ (End-to-end encrypted) ମେସେଜିଂ ସେବାକୁ ବିଶ୍ୱର 3 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଜଣାଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା:

ମେଟା (Meta) କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜୁକରବର୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ୱିଲ୍ ମେଟା କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲିଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ । ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିର ପ୍ରାଇଭେସି (Privacy)କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଜୁକରବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୱିଲ୍‌ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୱିଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମେଟା କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ ନୂଆ ରୋଲ୍‌ରେ କାମ କରିବେ । ସେ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରୁ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଉପରେ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବେ ।

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ନୂଆ ସିଇଓ ହେବେ କୁନାଲ ଶାହ:

ୱିଲ୍ କ୍ୟାଥକାର୍ଟ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ CREDର ସଂସ୍ଥାପକ କୁନାଲ ଶାହ (Kunal Shah) ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିଡର ଭାବରେ ମେଟା କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗଦେବେ । ୱିଲ୍ କ୍ୟାଥକାର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁନାଲଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଆପ୍ସ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭଲପାଇବା ଏବଂ କେୟାର ରହିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁନାଲଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁନାଲ ଭାରତରେ CREDକୁ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବିଲ୍ଡର ମେଣ୍ଟାଲିଟି (Builder mentality) ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେସେଜିଂ ଆପ୍‌କୁ ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ଲୋକ ଏବଂ ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ବିଜନେସ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜୁକରବର୍ଗ କୁନାଲଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।

କୁନାଲ ଶାହ ସେୟାର କଲେ ନିଜର ସଫଳ ଯାତ୍ରା:

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ଏହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ କୁନାଲ ଶାହ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ (X) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର 2015 ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2015ରେ ଫ୍ରିଚାର୍ଜ (FreeCharge) କମ୍ପାନୀରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା ପରେ ସେ ମାତ୍ର 1 ମିଲିୟନ ଡଲାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁଞ୍ଜି ସହ CRED ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜି CRED ସାରା ଭାରତରେ 17 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ସାଜିଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 900 ମିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । କୁନାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ସଫଳ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିବ Gemini Live, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବ କାମ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା WhatsAppର ପେଡ୍ ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ମାସକୁ ମାତ୍ର 79 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ସୁବିଧା

TAGGED:

WILL CATHCART STEPS DOWN
MARK ZUCKERBERG POST
କୁନାଲ ଶାହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ
WHATSAPP NEW HEAD KUNAL SHAH
KUNAL SHAH WHATSAPP CEO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.