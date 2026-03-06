ETV Bharat / technology

ChatGpt 5.4 ଭର୍ସନ ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ?

ChatGpt Instant ଜାରି ହେବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ Gpt5.4 ଭର୍ସନର ଟିଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ChatGPT's smart AI model ChatGpt Instant rolled out
ରୋଲ୍‌ ଆଉଟ୍‌ ହେଲା ChatGPTର ସ୍ମାର୍ଟ ଏଆଇ ମଡେଲ ChatGpt Instant (Ians)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନସ୍ (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ Open AI ଅନେକ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛି । ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ChatGptକୁ ପୁଣି ଏକ ଅପଡେଟ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏହି କମ୍ପାନୀ । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ChatGpt Instant ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ Gpt5.4 ଭର୍ସନର ଟିଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ 2.5 ମିଲିୟନ ୟୁଜର୍ସ ଏଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ୱେବସାଇଟର ଘୋଷଣା ଏବଂ Gpt5.4 ଭର୍ସନର ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ChatGpt 5.3 Instant କଣ ?

କମ୍ପାନୀର Gpt5.4 ଭର୍ସନ ପୋଷ୍ଟର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, OpenAI GPT-5.3 ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଡେଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଡେଲ୍ ଯାହା ସମସ୍ତ ChatGPT ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହି ମଡେଲ୍ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ କିମ୍ବା କୋଡିଂ କ୍ଷମତାରେ ସେଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ ଲେଖା-ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରେ ।

ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ GPT-5.3 ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଡିସକ୍ଲେମର ଦେଖାଇବ ଏବଂ ୱେବରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ କରିବ । ଏହା ସହିତ, ମଡେଲରେ ଅଧିକ "ଟୁ-ଦି-ପଏଣ୍ଟ" କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ଏବଂ ଲେଖା ବିଷୟବସ୍ତୁର ଭଲ ଧାରଣା ଅଛି ଯାହା ହେଭି ଇମୋସନ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିମ୍ବା ଏକ ଇମାଜିନେଟିଭ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇନଭଲବ୍‌ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଭର୍ସନ 5.4:

ଯଦିଓ ଓପନ ଏଆଇ କେବେ GPT-5.4 AI ମଡେଲ ରିଲିଜ୍ କରିପାରିବ ତାହା କହିନାହିଁ, ତେବେ GPT-5.3 Instant ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପରେ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଭୋକ୍ତା ChatGPT ଛାଡିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ 2.5 ନିୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା AI ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତା ପଳାୟନ OpenAIର ପେଣ୍ଟାଗନ ସହିତ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆଇନଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବା ଡିଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ।


GPT-5.4 AI ମଡେଲ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, OpenAIର ଅଫିସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କହିଛି ଯେ, "5.4 ସୁନର ଦ୍ୟାନ ୟୁ" । ଅର୍ଥାତ 5.4 ଆପଣ ଭାବୁଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର । ଅଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, GPT-5.4 ହେଉଛି GPT 5 ସିରିଜ୍ ମଡେଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏକ ନୂତନ AI ମଡେଲର ଲଞ୍ଚକୁ ଟିଜ୍ କରିବା, କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ :

  1. ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆପଲ କମ୍ପାନୀର MacBook Pro 2026, ମିଳିବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର
  2. ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାମାର୍ଚ୍ଚରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା
  3. MWC 2026: ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S26 ଅଲ୍ଟ୍ରାକୁ ମିଳିଲା ‘Best in Show’ ଆୱାର୍ଡ

TAGGED:

GPT5 4 AI
CHATGPT CONTROVERSY
ଚାର୍ଟଜିପିଟି ବିବାଦ
CHATGPT NEW VERSION
CHATGPT INSTANT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.