ChatGpt 5.4 ଭର୍ସନ ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ?
ChatGpt Instant ଜାରି ହେବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ Gpt5.4 ଭର୍ସନର ଟିଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
Published : March 6, 2026 at 8:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନସ୍ (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ Open AI ଅନେକ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛି । ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ChatGptକୁ ପୁଣି ଏକ ଅପଡେଟ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏହି କମ୍ପାନୀ । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ChatGpt Instant ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ Gpt5.4 ଭର୍ସନର ଟିଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ 2.5 ମିଲିୟନ ୟୁଜର୍ସ ଏଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ୱେବସାଇଟର ଘୋଷଣା ଏବଂ Gpt5.4 ଭର୍ସନର ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
New Model New Me https://t.co/5ZGBZ9qx0d— ChatGPT (@ChatGPTapp) March 5, 2026
ChatGpt 5.3 Instant କଣ ?
କମ୍ପାନୀର Gpt5.4 ଭର୍ସନ ପୋଷ୍ଟର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, OpenAI GPT-5.3 ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଡେଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଡେଲ୍ ଯାହା ସମସ୍ତ ChatGPT ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହି ମଡେଲ୍ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ କିମ୍ବା କୋଡିଂ କ୍ଷମତାରେ ସେଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ ଲେଖା-ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରେ ।
ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ GPT-5.3 ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଡିସକ୍ଲେମର ଦେଖାଇବ ଏବଂ ୱେବରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ କରିବ । ଏହା ସହିତ, ମଡେଲରେ ଅଧିକ "ଟୁ-ଦି-ପଏଣ୍ଟ" କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ଏବଂ ଲେଖା ବିଷୟବସ୍ତୁର ଭଲ ଧାରଣା ଅଛି ଯାହା ହେଭି ଇମୋସନ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିମ୍ବା ଏକ ଇମାଜିନେଟିଭ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇନଭଲବ୍ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଭର୍ସନ 5.4:
ଯଦିଓ ଓପନ ଏଆଇ କେବେ GPT-5.4 AI ମଡେଲ ରିଲିଜ୍ କରିପାରିବ ତାହା କହିନାହିଁ, ତେବେ GPT-5.3 Instant ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପରେ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଭୋକ୍ତା ChatGPT ଛାଡିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ 2.5 ନିୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା AI ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତା ପଳାୟନ OpenAIର ପେଣ୍ଟାଗନ ସହିତ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆଇନଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବା ଡିଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ।
GPT-5.4 AI ମଡେଲ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, OpenAIର ଅଫିସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କହିଛି ଯେ, "5.4 ସୁନର ଦ୍ୟାନ ୟୁ" । ଅର୍ଥାତ 5.4 ଆପଣ ଭାବୁଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର । ଅଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, GPT-5.4 ହେଉଛି GPT 5 ସିରିଜ୍ ମଡେଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏକ ନୂତନ AI ମଡେଲର ଲଞ୍ଚକୁ ଟିଜ୍ କରିବା, କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ।