OnePlus nord 6 vs nord 5: ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଚାଲିବ 3 ଦିନ, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା..
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଫୋନ୍ କିଣିଲେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଫୋନ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ।
Published : April 8, 2026 at 4:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ଭର୍ସନ ଥିବା ଫୋନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଚୀନ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ 'ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍' (OnePlus) 'ନର୍ଡ' (Nord) ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛି । ନିକଟରେ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା OnePlus Nord 6 ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମଡେଲ୍ OnePlus Nord 5 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯଦିଓ ଦୁଇଟିଯାକ ଫୋନ୍ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଦମଦାର୍, କିନ୍ତୁ ନର୍ଡ 6ରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ଫୋନ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ପାୱାର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ:
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ନର୍ଡ 6କୁ ନର୍ଡ 5ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା । ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଡ ୫ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 6800mAh କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ନର୍ଡ 6 ଏବେ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି 9000mAhର ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆସିଛି । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଅଧିକ ପତଳା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରେ ।
ଯେଉଁମାନେ ଦିନସାରା ଗେମିଂ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ କାମ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହି ଫୋନ୍ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ । ଏହା ସହିତ 100Wର ସୁପରଭୁକ୍ (SUPERVOOC) ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କରି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ ।
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍: ଦ୍ରୁତତମ ଅନୁଭୂତି
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, OnePlus Nord 6ରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8s Gen 4 ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯଦିଓ ନର୍ଡ 5ରେ ଥିବା ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8s Gen 3 ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 20% ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ପରଫୋର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ସହ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ଫୋନରେ UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ନର୍ଡ 5ର UFS 3.1 ତୁଳନାରେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏବଂ ଆପ୍ ଓପନିଂ ସମୟକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ କରିଥାଏ ।
ସଫ୍ଟୱେର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନର୍ଡ 6 ସିଧାସଳଖ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଏବଂ OxygenOS 16 ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଅତିକମରେ ୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ଏହାର ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର 'ଲ୍ୟାଗ୍' (Lag) ଅନୁଭବ କରାଇବ ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ମଲ୍ଟି-ଟାସ୍କିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ ଏକ ସଠିକ୍ ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ।
ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍:
ଡିସପ୍ଲେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନର୍ଡ 6ରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 6.78 ଇଞ୍ଚର ଆମୋଲେଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ 165Hzର ରିଫ୍ରେସିଂ ରେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗେମିଂ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୋଲିଂକୁ ଅତି ମନୋରମ କରିଥାଏ । ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ନର୍ଡ 5ରେ 144Hzର ରିଫ୍ରେସିଂ ରେଟ୍ ଥିଲା ।
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କ୍ଷମତା । ନର୍ଡ 6ରେ 3600 ନିଟସ୍ର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ନର୍ଡ 5ର 1800 ନିଟସ୍ ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଗୁଣ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷର ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ । ଡିଜାଇନ୍ ମାମଲାରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବେଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ପତଳା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଫୋନଟି ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି ।
କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି:
କ୍ୟାମେରା ବିଭାଗରେ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ନର୍ଡ 6ରେ ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସେନ୍ସରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଲଫି କ୍ୟାମେରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ନର୍ଡ 5ରେ 50ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନର୍ଡ ୬ରେ ଏହାକୁ 32 ମେଗାପିକ୍ସେଲକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଯଦିଓ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସର ଯୋଗୁଁ ଫଟୋର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଲଫି ପାଇଁ ନର୍ଡ 5 ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବ । ରିୟର କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ନର୍ଡ ୬ରେ 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସର ଅତି ଚମତ୍କାର ଫଟୋ ଉଠାଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି କମ୍ ଆଲୋକରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷଚା ବହୁତ ଭଲ । ତଥାପି, ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ମାମଲାରେ ନର୍ଡ 5ରେ 16MPର ସେନ୍ସର ଥିବାବେଳେ ନର୍ଡ ୬ରେ 8MP ଦିଆଯାଇଛି । ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ।
ଡୁରାବିଲିଟି(Durability):
ନର୍ଡ 6କୁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସାଧାରଣ ଫୋନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ମଜବୁତ ଫୋନ୍ ଭାବେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହାକୁ IP69K ରେଟିଂ ମିଳିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ । ଏହା ଧୂଳି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଗରମ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏଥିସହିତ ଏହାକୁ ମିଲିଟାରୀ ଗ୍ରେଡ୍ (MIL-STD-810H) ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ଫୋନଟି ହାତରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତଥାପି ଏହାର ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଅଂଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ନର୍ଡ 5ରେ କେବଳ IP65 ରେଟିଂ ଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଛିଟାରୁ ଫୋନକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା । ଏହି ନୂଆ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନର୍ଡ 6କୁ ଏକ ଅତି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଫୋନ୍ ଭାବେ ଉଭା କରିଛି ।
|OnePlus Nord 5
|OnePlus Nord 6
|ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟ
|32,499 ଟଙ୍କା
|35,999 ଟଙ୍କା
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.78-ଇଞ୍ଚ 1.5K ସନବର୍ଷ୍ଟ ଆମୋଲେଡ୍
|6.83-ଇଞ୍ଚ 1.5k ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଆମୋଲେଡ୍
|144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 1400 ନିଟସ୍ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍
|୧୬୫Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, ୧୮୦୦ ନିଟସ୍ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍
|ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ GPU
|ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8s ଜେନ 3, ଆଡ୍ରେନୋ 735 GPU
|ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8s ଜେନ 4, ଆଡ୍ରେନୋ 825 GPU
|ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|ୟୁଏଫଏସ୍ 3.1
|ୟୁଏଫଏସ୍ 4.1
|ରିୟର କ୍ୟାମେରା
|50MP ସୋନି LYT-700 + 8MP OV08D10 ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ |
|50ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସୋନି ଲିଟିଆ-600 + 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲ OV08F ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍
|ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା
|50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସାମସଙ୍ଗ ଆଇସୋସେଲ୍ ଜେଏନ5
|32MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା
|6800mAh
|9000mAh
|ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ
|80W SuperVOOC, 5W ରିଭର୍ସ, 33W PPS, 18W PD
|80W SuperVOOC, 27W ରିଭର୍ସ, 55W PPS, 13.5W PD
|ଇନ୍ଗ୍ରେସ ପ୍ରଟେକସନ୍
|IP65
|IP66, IP68, IP69, IP69K
|ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ
|-
|MIL-STD-810H
|-
|G2 ୱାଇ-ଫାଇ ଚିପ୍
OnePlus Nord 6 ବନାମ OnePlus Nord 5 ଆପଣ କେଉଁଟି ବାଛିବେ ?
ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ଡ 6 କିଣିବା ଉଚିତ୍ କି ନର୍ଡ 5ରେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ୍ ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ପ୍ରାୟ 38,999 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏମିତି ଫୋନ୍ ଦରକାର ଯାହାକୁ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଯିଏ ବହୁତ ମଜଭୁତ, ତେବେ OnePlus Nord 6 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବେଷ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ । ଏହି ଫୋନ୍ ଭବିଷ୍ୟତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ 'ଭେଲ୍ୟୁ ଫର୍ ମନି' ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ସେଲଫି ଉଠାଇବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ OnePlus Nord 5 ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 31,700 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଛି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନର୍ଡ 6 ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ପରଫୋର୍ମାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ମାମଲାରେ କୌଣସି ସାଲିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ।
Nord 6 ଏବଂ Nord 5 ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଥାଏ ନୂତନତମ ମଡେଲ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 3,500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି "ହଁ", କାରଣ ଏଥିରେ ଯୋଡାଯାଇଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ । ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଅପଗ୍ରେଡ୍ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର ।