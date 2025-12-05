ପୁଣି ଡାଉନ୍ ହେଲା Cloudflare ସେବା; କାମ କରୁନି ଏକାଧିକ ଆପ୍ସ
Cloudflare ପୁଣି ଥରେ ହଠାତ୍ ଡାଉନ୍ ହେବା ପରେ ପୁରା ବିଶ୍ବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାଧିକ ଆପ୍ କାମ କରୁନିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 5, 2025 at 3:49 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 4:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏକାଧିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ଗୁଡି଼କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା Cloudflare ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି । ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବିଭ୍ରାଟ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Downdetector ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । Cloudflare ନିଜେ ବିଭ୍ରାଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସେବାରେ ଅବନତି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟିଛି ।
ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ୟୁଜର ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । କୌଣସି ଆପ୍ ଆଦୌ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଉନଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଆପ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 'Something went wrong' କିମ୍ବା 'ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ' ଭଳି ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ଅନେକ ୟୁଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜର ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ଏକ୍ସ ସାଇଟ୍ରେ ଏକାଧିକ ମିମ୍ସ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Cloudflare is down? Let me check DownDetect…. Awww shit pic.twitter.com/edaCJAahW3— Will👨🏾💻 (@DinnerIsDelayed) December 5, 2025
କେଉଁ କେଉଁ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ?
- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚାଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
- X ସାଇଟ୍ରେ ଫିଡ୍ ଲୋଡ୍ ହେଉନଥିଲା
- LinkedIn ଲଗଇନ୍ ଓ ପେଜ୍ ଲୋଡ୍ ଫେଲ୍
- Discord ସର୍ଭର ଡିସକନେକ୍ଟ ସମସ୍ୟା
- Canva ଓ Notion କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଡାଉନ୍
- AI ଟୁଲ୍ସ ଯେପରି ChatGPT ଓ Perplexity ବି ଅଚଳ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଭାବିତ
ସେହିପରି ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେପରି Spotify ଓ Letterboxd ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଫାଇନାନ୍ସ ଓ ଟେକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେପରିକି Coinbase ଓ Growwରେ ଲଗଇନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ସମସ୍ୟା । SpaceXର ଅନେକ ଅପରେସନାଲ ସାଇଟ୍ସ ବି ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି । ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Shopifyରେ ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ସ୍ବାଭାବିକ ହେଲା ଏହି ୱେବସାଇଟ୍
କ୍ଲାଉଡଫ୍ଲେୟାର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଚଳ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ସ୍ବାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଛି । ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେପରିକି Canva, LinkedIn, Groww, Quillbot ଏବଂ Downdetectorର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବେ ଖୋଲିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୁଣିଥରେ ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏବେ ବି ରିକଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଅନଲାଇନ ହୋଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ
- AbhiBus
- Ixigo
- Crunchyroll
- Fortnite
cloudflare is down pic.twitter.com/4ojOcRehKS— Goku (@kakarot_ai) December 5, 2025
ନଭେମ୍ବରରେ ବି ହୋଇଥିଲା ଡାଉନ୍
ଗତ ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେରେ ହୋଇଥିବା ଶେଷ କ୍ଲାଉଡଫ୍ଲେୟାର ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଅନେକ ଏଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା । X, ChatGPT, Canva ଭଳି ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏକକାଳୀନ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ବର ଅନେକ ଦେଶର ୟୁଜର ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଏହି ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ସମୟରେ HTTP 500 Internal Server Error ଲେଖା ଦେଖିଥିଲେ । ସାରା ବିଶ୍ବର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
Found this very relevant explainer on the net. 🫤— Sandeep Manudhane (@sandeep_PT) December 5, 2025
Yes, Cloudflare is down again. That makes 3 major global outages in a month (Amazon, Cloudflare, Cloudflare). pic.twitter.com/wteRV2jmRZ
Cloudflare କଣ ?
କ୍ଲାଉଡଫ୍ଲେୟାରକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିଲେ ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜଗତରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଓ ସ୍ପିଡ୍ର ବଡିଗାର୍ଡ ପରି କାମ କରେ । ଏହା ୱେବସାଇଟ୍ର ଗତିକୁ ବଦ୍ଧି କରେ, ସାଇଟ୍କୁ ହ୍ୟାକର୍ସ ଓ ଅନଲାଇନ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଯେହେତୁ କ୍ଲାଉଡ୍ଫ୍ଲେୟାର ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଆପ୍ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଅଚଳ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ।