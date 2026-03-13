ETV Bharat / technology

ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାତି ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହେଉଛି ଦିନ: ରିପୋର୍ଟ

ଭିଏନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି, ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଥିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀର ଘୃର୍ଣ୍ଣନ ପକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରୁଛି ।

The day is now becoming longer than the night on Earth.
ପୃଥିବୀରେ ରାତି ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଦିନ ବଡ ହେବାରେ ଲାଗିଛି (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା । ଅର୍ଥାତ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଚା ଓ ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏବେ ଆଉ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଚା ଏବଂ ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା ହୋଇକି ନାହିଁ । ଭିଏନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକ ମାନଙ୍କ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଥିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୃଥିବୀର ଘୃର୍ଣ୍ଣନ ପକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରୁଛି । ତେଣୁ 3.6 ନିୟୁତ ବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଗବେଷଣା କିପରି ଥିଲା ?

ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ଜିଓଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ: ସଲିଡ୍ ଆର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭିଏନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକ ମୋସ୍ତଫା କିଆନି ଶାହାଭାଣ୍ଡି ଏବଂ ବେନେଡିକ୍ଟ ସୋଜାଙ୍କ ନେତୃତରେ ଗଠିତ ଟିମ ଏ ସର୍ମ୍ପକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଆସୁଥିଲେ ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଆନି ଶାହାଭାଣ୍ଡିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗବେଷକମାନେ ବେନ୍ଥିକ ଫୋରାମିନିଫେରା ନାମକ ଏକକୋଷୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମର ଅବଶେଷ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଫୋରାମିନିଫେରା ଜୀବାଶ୍ମର ରାସାୟନିକ ଗଠନରୁ, ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଗାଣିତିକ ହିସାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା ?

କିଆନି ଶାହାଭାଣ୍ଡିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୨.୬ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ସମୟରେ, ବଡ଼ ମହାଦେଶୀୟ ବରଫ ଚାଦରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା । ସମୁଦ୍ର ସ୍ତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ଏକବିଶଂ ଶତାବ୍ଦୀର ସହିତ ତୁଳନା କରି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁଯେ ଗତ ୩.୬ ନିୟୁତ ବର୍ଷର ଜଳବାୟୁ ଇତିହାସରେ, ଆଜିର ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ପ୍ରାୟ ୨୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାର ପ୍ରାୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହ ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହା 2000 ରୁ 2020 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ପ୍ରଫେସର ବେନେଡିକ୍ଟ ସୋଜାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ETH ଜୁରିଚ୍‌ର ସ୍ପେସ୍ ଜିଓଡେସିର ପ୍ରଫେସର ବେନେଡିକ୍ଟ ସୋଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆଧୁନିକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାର ଅତି କମରେ 3.6 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ଲାଇଓସିନ୍ ସମୟରୁ ହୋଇଆସୁଛି । ତେଣୁ ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନବ ପ୍ରଭାବକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯଦିଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଅଟେ ତଥାପି ଏହା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସ ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ମୋସ୍ତଫା କିଆନି ଶାହଭାଣ୍ଡି (ଭିଏନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ) ଏବଂ ବେନେଡିକ୍ଟ ସୋଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଜୀବାଶ୍ମ ଅଭିଲେଖାଗାର ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଥମ ଅଟେ । ଏହା ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଉପରେ ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଏକ ସର୍ମ୍ପକ ସ୍ଥାପନା କରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆମାଜନ ଆଣିଲା AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଣିକି ଘରେ ବସି ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆର୍ଟେମିସ୍ II ଚନ୍ଦ୍ର ଉଡ଼ାଣ ମିଶନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ନାସାର ସଫଳ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି

TAGGED:

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
CLIMATE CHANGE
UNIVERSITY OF VIENNA
FORAMINIFERA
BENTHIC FORAMINIFERA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.