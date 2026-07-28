ETV Bharat / technology

ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଲିକ୍ ହେଲା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 'Claude AI' ଚାଟ୍, ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା

Anthropicର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍ କ୍ଲଡ୍ ଏଆଇର ଶହ ଶହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଅନେକ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

Users' private 'Claude AI' chats leaked on Google Search.
ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଲିକ୍ ହେଲା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 'Claude AI' ଚାଟ୍ । (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ (AI)ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ (Anthropic) କମ୍ପାନୀର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍ 'କ୍ଲଡ୍ ଏଆଇ' (Claude AI)ର ଶହ ଶହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରେଡିଟ୍ (Reddit)ର ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଗୁଗୁଲରେ କେବଳ ଇଂରାଜୀରେ "site:claude.ai/share" ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଏହି ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଚାଟ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ୱାଲେଟ୍ କି, ଏପିଆଇ (API) କୋଡ୍, ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ରହିଛି।

ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ କାରଣ:

ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଡାଟା ଲିକ୍ ନେଇ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ କୌଣସି ବି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡାଟା ବା ଚାଟ୍ ସେୟାର୍ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ଲିକ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଲଡ୍ ଏଆଇରେ ଥିବା 'ସେୟାର୍' (Share) ଫିଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ଚାଟ୍‌କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ । ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହି ସେୟାର୍ କରାଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍‌କୁ ବିଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିକ୍ ଫୋରମ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ୍‌ର ୱେବ୍ କ୍ରଲର୍ସ ତାହାକୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିନିଏ ଏବଂ ତାହା ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ:

Claude Chats are no longer available on Google Search
କ୍ଲାଉଡ୍ ଚାଟ୍ ଆଉ Google ସର୍ଚ୍ଚରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। (Etv Bharat)

ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି, ତଥାପି ବିପଦ ଏବେ ବି ଟଳିନାହିଁ । ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଥରେ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ପବ୍ଲିକ୍ ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡିକ ସେଭ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 143000ରୁ ଅଧିକ ଏଭଳି ଚାଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍କାଇଭ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଫିସ୍ କାମ, କୋଡିଂ, ଆର୍ଥିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଭଳି ଡାଟା ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ବଢିଯାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଚାଟଜିପିଟି (ChatGPT)ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

କିପରି ରଖିବେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ?

ଯଦି ଆପଣ ବି କ୍ଲଡ୍ ଏଆଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଟବଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଆପଣ ନିଜର ଚାଟ୍‌କୁ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର୍ କରିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ । କ୍ଲଡ୍ ଏଆଇର ସେଟିଂସ୍ (Settings)କୁ ଯାଇ ପ୍ରାଇଭେସି (Privacy) ଅପ୍ସନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ସେଠାରେ ଥିବା ଡାଟା ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ସବୁ ଚାଟ୍ ସେୟାର୍ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ଯାହା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟେ, ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ । କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୁଗୁଲ୍‌ର ବଡ଼ ଝଟକା: ମହଙ୍ଗା ହେବ Google Pixel 11 ସିରିଜ୍, ଦାମ୍ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

2026 Maruti Brezza: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟର ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?

ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫା କରିବ AI: NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ, ବଞ୍ଚିବ ପାଣି ଏବଂ କମିବ 90% ଖର୍ଚ୍ଚ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପ୍ରିମିୟମ ଏସୟୁଭି Jeep Meridian Anniversary ଏଡିସନ୍, ମିଳିବ CARA AI ସୁବିଧା

TAGGED:

CLAUDE AI
GOOGLE SEARCH
AI PRIVACY
କ୍ଲଡ୍‌ AI
CLAUDE AI CHAT LEAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.