ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ନୂଆ Citroen E-C3X; BaaS ବିକଳ୍ପ ସହ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍
କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗାଡ଼ିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାରା ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 0.19 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ରହିବ ।
Published : June 17, 2026 at 5:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗାଡ଼ି ବା ଇଭି (EV) କିଣିବା ଏବେ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସିଟ୍ରୋଏନ୍ (Citroen India) ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ Citroen E-C3Xକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରକୃତ ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 10.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ବ୍ୟାଟେରୀ-ଏଜ୍-ଏ-ସର୍ଭିସ୍' (BaaS) ଯୋଜନା ଆଣିଛି । ଏହି ଅଫର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ନକିଣି କେବଳ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମାତ୍ର 6.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ ।
କିଲୋମିଟର ପିଛା ହିସାବରେ ଦେବାକୁ ହେବ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଡ଼ା:
ହୋଣ୍ଡାର ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ମାରୁତିର ୱାଗନଆର ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଭଳି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ର ପାୱାର୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କାର୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ, ସେହି ହିସାବରେ 2.26 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ଆଧାରରେ ପ୍ରତିମାସରେ ଏକ ଛୋଟ EMI ବା ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗାଡ଼ିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାରା ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 0.19 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ରହିବ । ଏହି ଇଭି ମଧ୍ୟରେ 29.2 kWhର ସ୍ମାର୍ଟ ଲିଥିୟମ୍ (LFP) ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ସେଟ୍ଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ 56 bhpର ପାୱାର୍ ଏବଂ 143 Nmର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । କମ୍ପାନୀର ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଥରେ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ 320 କିଲୋମିଟର (320 km)ର ରନିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
Citroen E-C3Xର ଫିଚ଼ର୍ସ:
ସିଟ୍ରୋଏନ୍ ଏହି ନୂଆ ଏସୟୁଭି ଲୁକ୍ ଥିବା ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ମଡେଲର ବାହ୍ୟ ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଜ୍ଜାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଛି । ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନାରେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ LED ହେଡ୍ଲାମ୍ପ ଏବଂ ଡେ-ଟାଇମ୍ ରନିଂ ଲାଇଟ୍ସ (DRLs)ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଥିରେ 15-ଇଞ୍ଚର ଡାଇମଣ୍ଡ-କଟ୍ ଆଲଏ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଖରାପ ଓ ପଥରୁଆ ରାସ୍ତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିଅରେନ୍ସକୁ 170 mm ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଖାଲଖମା ଉପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। କାର୍ ଭିତରେ ୱାୟରଲେସ୍ Apple CarPlay ଏବଂ Android Auto ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ 10.25-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ JBL ଅଡିଓ ସ୍ପିକର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ 6 ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, EBD ସହିତ ABS ବ୍ରେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲେନ୍ ଡିପାର୍ଚ୍ଚର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (LDW) ଏବଂ ଆଗରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିର ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ Front Vehicle Distance Alert (FVDA) ଭଳି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସାରା ଭାରତରେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ସିଟ୍ରୋଏନ୍ ଡିଲରସିପ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।