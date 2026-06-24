Citroen Aircrossର Comfort Edition ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ
କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Citroen India ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ Aircrossର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Comfort Edition ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : June 24, 2026 at 2:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ସିଟ୍ରନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ(Citroen India) ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ତାର ଲୋକପ୍ରିୟ SUV ଏୟାରକ୍ରସ୍ର ନୂଆ 'କମ୍ଫର୍ଟ ଏଡିସନ୍'(Comfort Edition) ଅଫିସିଆଲି ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ଭଳି କଥା ହେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ପୋଶାଲ ଏଡିସନ୍ କାର୍କୁ ଏକ ଲିମିଟେଡ୍-ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ(Limited-run Variant) ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ କାରର୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 9.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଜରିଆରେ କମ୍ପାନୀ ଗାଡିରେ ନୂଆ କସମେଟିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସାଜିବ ।
କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି?
ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ କାର୍ରେ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଲେଦରେଟ୍ ସିଟ୍ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି (Leatherette seat upholstery) ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହା ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପ୍ରାଇସ ବ୍ରାକେଟ୍ର କାର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ହାଇ-ଟ୍ରିମ୍ସ ବା ଦାମୀ ମଡେଲରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ । ସିଟ୍ରନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ିର ଇଣ୍ଟିରିୟର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ରିୟର ହେଡରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ କ୍ୟାବିନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡିଂ ସମୟରେ ଅଧିକ ଆରାମ ମିଳିପାରିବ ।
3ଟି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଆକ୍ସେସରୀ ପ୍ୟାକ୍ର ବିବରଣୀ:
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ Citroen Aircrossର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ୩ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅପ୍ସନାଲ୍ ଆକ୍ସେସରୀ ପ୍ୟାକ୍ (Accessory Packs) ମଧ୍ୟ ପେଶ୍ କରିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ତଳେ ଦିଆଗଲା:
YOU ପ୍ୟାକ୍: ଏହି ପ୍ୟାକ୍ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୱାୟରଲେସ୍ Apple CarPlay ଏବଂ Android Auto ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ 10 ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ରିଭର୍ସ କ୍ୟାମେରା, ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଏକ୍ସଟିରିୟର ଷ୍ଟାଇଲିଂରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
PLUS ପ୍ୟାକ୍: ଏହି ପ୍ୟାକ୍କୁ ବାଛିଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର୍ (Wireless Charger) ଭଳି ଅତି ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ମଡର୍ନ ଟେକ୍ ଫିଚର ମିଳିବ ।
MAX ପ୍ୟାକ୍: ଏହି ଟପ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ JBL ସ୍ପିକର ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଲର୍ଟ ସହିତ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ 3-ଚ୍ୟାନେଲ ଡାଶ୍ କ୍ୟାମ୍ (Dash Cam) ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, Citroen Aircross Comfort Editionକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମୋଟ 3ଟି ଭେରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 9.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟପ୍ ମଡେଲ ପାଇଁ 11.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି । ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ୍ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ ସହିତ Citroen ନିଜ ଏୟାରକ୍ରସ୍ କାର୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମାନ ଦାମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଏହା ଏବେ ମାର୍କେଟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।