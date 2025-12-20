Christmas 2025 Gift Ideas: ରୋବୋଟ୍ ଭ୍ୟାକୁମଠୁ ଟାବଲେଟ୍, ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗିଫ୍ଟ
ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ଲାଗି ନିଜ ଅତି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କିଛି ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷ 2025 ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେପଟେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବଡ଼ଦିନ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ । ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଘରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ବାରା ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ସହ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ କିଛି ଦମଦାର ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏମିତି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବୁ ଯାହା ବଡ଼ଦିନ ଉପହାର ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ଲାଗି "ସର୍ବୋତ୍ତମ ଘରୋଇ ଉପକରଣ" ହେବ ।
ଏହି ତାଲିକାରେ ଆମେ ବଜେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ଦାମି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛୁ । ଏହି ଉପହାର ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେବେ ସେ ତାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ । ଏହି ତାଲିକାରେ ଟାବଲେଟ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ରୋବୋଟ୍ ଭ୍ୟାକୁମ କ୍ଲିନର ଓ ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଆଦି ସାମିଲ ।
OnePlus Pad Go 2
ଦାମ:
- WiFi-only- ₹ 26,999 (8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍), ₹ 29,999 (8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍)
- 5G- ₹ 32,999 (8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍)
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନରେ କାମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟାବଲେଟ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂତନ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା OnePlus Pad Go 2 ଏକ ଉତ୍ତମ ପସନ୍ଦ । ଆପଣଙ୍କ ପରି ପସନ୍ଦ ରଖୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଉପହାର ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ।
ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 12.1-ଇଞ୍ଚ 2.8K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏକ 4nm MediaTek Dimensity 7300 Ultra ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, ଏହା 8GB RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଡିଭାଇସଟି 33W SuperVOOC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 10,050mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ କରେ । କେବଳ WiFi ଏବଂ 5G ଭାରିଏଣ୍ଟରେ, Lavender Drift ଏବଂ Shadow Black ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପଣ OnePlus Pad Go 2 କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ Amazon ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରିବେ।
Philips Air Fryer (HD9200/90)
ଦାମ: ₹ 6290
ଫିଲିପ୍ସ ଏୟାରଫ୍ରାୟର ଆପଣଙ୍କୁ 90 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଚର୍ବି ସହିତ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥାଏ । ଏହାର ପେଟେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ରାପିଡ୍ ଏୟାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଷ୍ଟାରଫିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ଓଲଟାଇ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଭାଜିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । 4.1 ଲିଟର କ୍ଷମତା ସହିତ ଆପଣ କେବଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଜିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବେକ୍, ଗ୍ରୀଲ୍, ରୋଷ୍ଟ ଏବଂ ପୁନଃ ଗରମ କରିପାରିବେ ।
ଏହା 80-ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 200 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଫିଲିପ୍ସ ଏୟାର ଫ୍ରାୟାରରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ସହଜରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ-ଲମ୍ବା 1.8 ମିଟର କର୍ଡ ଅଛି । ଏହା ଡିସୱାସର-ନିରାପଦ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସହଜ। Amazonରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।
Whirlpool ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୋଡ୍ ୱାସିଂ ମେସିନ (XS8014BWME)
ଦାମ: ₹ 28,990
ମଧ୍ୟମରୁ ବଡ଼ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ । ହ୍ବିର୍ଲପୁଲ୍ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଛିପାରିବେ । ଏହି ତାଲିକାରେ ହ୍ବିର୍ଲପୁଲ୍ର 8 କିଲୋଗ୍ରାମ, 5-ଷ୍ଟାର ଇନଭର୍ଟର ସୁପ୍ରିମ କେୟାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୋଡ୍ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ସାମିଲ ।
ଏଥିରେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ 1400 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ (RPM) ସ୍ପିନ୍ ଗତି, ଏକ ଇନ୍-ବିଲ୍ଟ ହିଟର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରହିଛି ଯାହା 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଦି ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 6th Sense SoftMove ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କପଡ଼ା ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଡ୍ରମ୍ ଗତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ କପା, ଲିନେନ୍, ସିଲ୍କ, ରେୟନ୍, ପଶମ, ସାଟିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କପଡ଼ା ପାଇଁ ଡ୍ରମ୍ ଗତି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।
ହ୍ବିର୍ଲପୁଲ୍ ସୁପ୍ରିମ କେୟାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୋଡ୍ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ 15ଟି ୱାସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମିଡନାଇଟ୍ ଗ୍ରେ ସେଡ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହା 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗ୍ରହୀ କ୍ରେତାମାନେ ଏହାକୁ Amazon ଏବଂ Flipkart ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ।
Dyson HushJet Purifier Compact
ଦାମ: ₹ 29,900
ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିବାରୁ Dyson HushJet Purifier Compact ନିହାତି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଉପହାର ହୋଇପାରିବ । କମ୍ପାକ୍ଟ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ହେଉଛି ଘର ଭିତରେ ସଫା ବାୟୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମାଧାନ, ଯାହା ଶୟନ କକ୍ଷ ଏବଂ ପାଳିତ ପଶୁ ଥିବା ଘର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟିକ୍ୟୁଲେଟ୍ ଫିଲ୍ଟର ଅଛି ଯାହା 0.3 ମାଇକ୍ରୋନ ପରି 99.97 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦୂଷକକୁ କ୍ୟାପଚର କରେ। ପ୍ୟୁରିଫାୟର 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ବାରମ୍ବାର ବଦଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।
HushJet ଏକ ଶାନ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଉଚ୍ଚ-ବେଗ ଏୟାରଫ୍ଲୋ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ ପ୍ୟୁରିଫାୟର ପ୍ରଦାନ କରେ । ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ୍ରେ, ଏହା କେବଳ 24 dBAରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିଶ୍ରାମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ । ଅର୍ଥାତ ଏହା ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରିନଥାଏ ଓ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସହିତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ସ୍ମାର୍ଟ ଅଟୋ ମୋଡ୍ରେ, ପ୍ୟୁରିଫାୟର 1076 ବର୍ଗଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରେ, ବଡ଼-କ୍ଷେତ୍ର କଭରେଜକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁସଙ୍ଗତତା ସହିତ MyDyson ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଭାଇସକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । କଳା ଏବଂ ଟିଲ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଆପଣ ଡାୟସନର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଡାୟସନ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଡିଭାଇସ୍ କିଣିପାରିବେ ।
Dreame F10 Robot Vacuum Cleaner
ଦାମ: ₹ 19,999
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋବୋଟ୍ ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ । Dreme F10 ରୋବୋଟ୍ ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ଦେଇପାରିବେ । ଏହାର ସକ୍ସନ୍ ପାୱାର 13,000Pa, ଯାହା ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠରୁ ସହଜରେ ଧୂଳି, କେଶ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ । 300-ମିନିଟ୍ ରନ୍ ଟାଇମ୍ ସହିତ ଡିଭାଇସଟି ଗୋଟିଏ ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ 270 ମିଟର²ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା କରେ ।
ଏଥିରେ 570ml ପାଣି ଟାଙ୍କି, 32 ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ଏବଂ ଏକ mop ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଯାହା ଗଭୀର ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସଫା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ । LiDAR ନାଭିଗେସନ୍ ସଠିକ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ନାଭିଗେସନ୍ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମ୍ୟାପିଂ, ଧାର/କଡ଼ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ 20ମିମି ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ସକ୍ଷମ କରେ । Dremehome ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ସହିତ ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଫ୍ଲୋର୍ ମ୍ୟାପିଂ ସମର୍ଥନ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବେ । ଏହା ଆମାଜନରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।
