ETV Bharat / technology

ଉସେନ୍ ବୋଲ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଚାଇନିଜ୍ ରୋବୋଟ୍: 100 ମିଟରରେ ଗଢ଼ିଲା ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ!

ବେଜିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ୍ ଗେମ୍ସରେ ଚାଇନାର ଏକ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ୍ ମାତ୍ର 8.86 ସେକେଣ୍ଡରେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

A humanoid robot is participating in a breakdance competition during the World Humanoid Robot Games in Beijing on Tuesday, August 25, 2026.
ମଙ୍ଗଳବାର, ଅଗଷ୍ଟ 25, 2026 ରେ ବେଜିଂରେ ବିଶ୍ୱ ହ୍ୟୁମାନୋଏଡ୍ ରୋବୋଟ୍ ଗେମ୍ସ ସମୟରେ ଏକ ମାନବୀୟ ରୋବୋଟ୍ ଏକ ବ୍ରେକଡାନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। (Image Credit: AP Photo/Achmad Ibrahim)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବେଜିଂ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବେଜିଂରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା 'ୱାର୍ଲ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ୍ ଗେମ୍ସ'ରେ ଏକ ଚାଇନିଜ୍ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ରୋବୋଟ୍ ମାତ୍ର 8.86 ସେକେଣ୍ଡରେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏହି ଟାଇମିଂ ସହିତ ଏହା ନିଜର ରୋବୋଟ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ମାନବ ଉଭୟଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ବେଜିଂରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଶୈଳୀର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମେରିକା ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ରୋବୋଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଇନାର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ଭାଙ୍ଗିଲା ଉସେନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ରୋବୋଟ୍‌ର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ:

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୋବୋଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ 100 ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ରେକର୍ଡ 9.39 ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯାହା ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ମାନବ ଇତିହାସ କଥା ବିଚାର କଲେ, ପୁରୁଷ ବର୍ଗର 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ 9.58 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯାହାକୁ 2009 ମସିହାରେ ଜାମାଇକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାବକ ଉସେନ୍ ବୋଲ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏଭଳି ଦ୍ରୁତ ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ଦେଖି ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।

On Tuesday, August 25, 2026, during the World Humanoid Robot Games in Beijing, a fire that broke out in a humanoid robot after it collided with a barrier at the end of a 100-meter race was extinguished.
ମଙ୍ଗଳବାର, ଅଗଷ୍ଟ 25, 2026ରେ, ବେଜିଂରେ ବିଶ୍ୱ ମାନବୀୟ ରୋବୋଟ୍ ଗେମ୍ସ ସମୟରେ, 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ଶେଷରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଏକ ମାନବୀୟ ରୋବୋଟ୍‌ରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଲିଭିଯାଇଥିଲା। (AP Photo/Achmad Ibrahim)

ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍‌ର ମେକାନିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଫେସର ଡେନିସ୍ ହଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ, କାରଣ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଥିବା ରୋବୋଟ୍‌କୁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବାଲାନ୍ସ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଝଟକା ସମ୍ଭାଳିବା କ୍ଷମତା, ଆକ୍ଚୁଏଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ ମଜଭୁତୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିବା ଏହି ରୋବୋଟ୍ ଫିନିସ୍ ଲାଇନ୍‌ର କୁସନ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଅଣ୍ଟା ଭାଗରୁ ନିଆଁ ଝୁଲ ବାହାରିଥିଲା । ହଙ୍ଗ୍ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ରୋବୋଟ୍ ନିରାପଦରେ ଚାଲିବା, ଅଟକିବା, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତ୍ରୁଟିରୁ ସୁଧାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ଭଳି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପରିସର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶ:

Humanoid robots were removed from the track after participating in a 100-meter race during the World Humanoid Robot Games in Beijing on Tuesday, August 25, 2026.
ମଙ୍ଗଳବାର, ଅଗଷ୍ଟ 25, 2026ରେ ବେଜିଂରେ ବିଶ୍ୱ ମାନବୀୟ ରୋବୋଟ୍ ଗେମ୍ସରେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମାନବୀୟ ରୋବୋଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। (AP Photo/Achmad Ibrahim)

ଏହି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ୍ ଗେମ୍ସର 51ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ 2,000ରୁ ଅଧିକ ରୋବୋଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 1,300ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିରେ ଦୌଡ଼, ଲମ୍ବା ଡିଆଁ, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଏବଂ ବଲ୍‌ରୁମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସାମିଲ ରହିଛି । ପାରମ୍ପରିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ଘରୋଇ କାମ, ହୋଟେଲ ସେବା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଭଳି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋବୋଟ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେଉଛି । ଚାଇନାର ସରକାରୀ ଖବରକାଗଜ 'ପିପୁଲ୍ସ ଡେଲି' ଅନୁଯାୟୀ, 'ହାଉସକିପର' ଏବଂ 'କେୟାରଗିଭର' ରୋବୋଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲଟ୍ ତଥା ଭାଲିଡେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଚାଇନାର ରୋବୋଟିକ୍ସ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା ତଥା ନବସୃଜନ ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଚାଲିବ 40 ଦିନ! 3,700mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Nokia 300 Charge

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MG Hector Tomahawk EV ଏବଂ PHEV: ମିଳିବ 1100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ M6 ଏବଂ M5 Ultra ଚିପ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Mac mini ଓ Mac Studio

TAGGED:

HUMANOID ROBOT
ଚାଇନିଜ୍ ରୋବୋଟ୍
ROBOT SPRINT RECORD
BEIJING ROBOT GAMES
HUMANOID ROBOT RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.