503.17 Km/h ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଚୀନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଇପରକାର୍, ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ନାମ ସାମିଲ!
1 ନଭେମ୍ବରର ଦ୍ଵିତୀୟ ରନ୍ରେ ଏହା 503.17 କିମି/ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍ ଛୁଇଁଥିଲା, ଯାହାକୁ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ VBOX ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ FIA ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : November 11, 2026 at 3:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ସୁପରକାର୍ ହିଁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଦୌଡିପାରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଧାରଣା ଭୁଲ୍ । ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ BYDର Yangwang U9 Xtreme 500 କିମି/ଘଣ୍ଟାର ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ରେକର୍ଡ ପାର୍ କରିବାରେ ଏହା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାର ପାଲଟିଯାଇଛି । ଗତ 1 ନଭେମ୍ବର 2026ରେ ଆବୁଧାବିର ଏକ ବନ୍ଦ ହାଇୱେରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଇପରକାର୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ କାର୍ଟି 503.17 କିମି/ଘଣ୍ଟାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ନାମରେ ଦୁଇଟି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଏହି ସଫଳତାକୁ FIA ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନ ରେସିଂ ଡ୍ରାଇଭର ମାର୍କ ବ୍ୟାସେଙ୍ଗ୍ ଏହି କାର୍ ଚଲାଉଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇଟି ରେକର୍ଡ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା 'ପ୍ରଡକ୍ସନ କାର୍' ଏବଂ 'ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାର୍' ଭାବେ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ରେସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ 'ପିକ୍ ସ୍ପିଡ୍' ଅଟେ ।
ଆବୁଧାବି ହାଇୱେରେ 503.17 କିମି/ଘଣ୍ଟା ର ରୋମାଞ୍ଚ:
ଏହି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆବୁଧାବିର ଅଲ୍ ଧଫରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶେଖ ଖଲିଫା ବିନ୍ ଜାଏଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୋଡ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ E11 ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ । ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ହାଇୱେର ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଅଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏକ ସିଧା ରାସ୍ତା ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ଵାରା ଡ୍ରାଇଭର କାର୍କୁ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍କୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଲୋ କରିପାରିବେ । 500 କିମି/ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଟାୟାରର ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ରାସ୍ତାର ସର୍ଫେସ୍ ଏବଂ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ଲୋଡ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିଥିଲା, ଯେପରି କୌଣସି ତାର ବା ଅଳିଆ ଟାୟାରକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଏ ।
31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଦୁଇଟି ରନ୍ରେ କାର୍ଟି ପ୍ରାୟ 490 କିମି/ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ପରଦିନର ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ରିୟର ୱିଙ୍ଗ୍, ସସପେନସନ୍ ସେଟିଂ ଏବଂ ଟାୟାର ପ୍ରେସରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । 1 ନଭେମ୍ବରର ଦ୍ଵିତୀୟ ରନ୍ରେ ଏହା 503.17 କିମି/ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍ ଛୁଇଁଥିଲା, ଯାହାକୁ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ VBOX ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ FIA ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
ନିଜର ହିଁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି କାର୍:
ଏହି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କୌଣସି ନୂଆ ମଡେଲ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାନ କାର୍ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି । Yangwang U9 Xtreme ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ ଜର୍ମାନୀର ATP ପାପେନବର୍ଗ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ 496.22 କିମି/ଘଣ୍ଟା ର ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ମାର୍କ ବ୍ୟାସେଙ୍ଗ୍ ହିଁ ଥିଲେ ।
ନିଜର ହିଁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି କାର୍:
ଏହି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କୌଣସି ନୂଆ ମଡେଲ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାନ କାର୍ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ।
- ଜାନୁଆରୀ 2024: ଚାଇନାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ Yangwang U9 କାର୍ 309 କିମି/ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା।
- 2024 ଶେଷ ଭାଗ: ଜର୍ମାନୀରେ ଏହାର ସ୍ପିଡ୍ 391.94 କିମି/ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
- ଅଗଷ୍ଟ 2025: ଏହାର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭର୍ଜନ 'Xtreme' 472.41 କିମି/ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025: ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ଏହି ଆଙ୍କଡ଼ା ବଢ଼ି 496.22 କିମି/ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା ।
4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଦେଉଛି 3,000 PSରୁ ଅଧିକ ପାୱାର:
Yangwang U9 Xtremeର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ କଥା କହିଲେ, ଏହି କାର୍ରେ ଚାରୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ଵିଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୋଟର ରହିଛି । ଏହାର ମୋଟ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ 3,019 PS ଅଟେ, ଯାହା ରେଗୁଲାର U9ର 1,287 PS ପାୱାର ତୁଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣାରୁ ବି ଅଧିକ । ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର 1,200 ଭୋଲ୍ଟରେ କାମ କରେ, ଫଳରେ ମୋଟର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାୱାର ଦେଇପାରେ । କାର୍ରେ ପ୍ରତି ହ୍ଵିଲ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଟର୍କର ସଠିକ୍ ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରେ । ଏତେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ରେ କାର୍କୁ ଷ୍ଟେବଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସସପେନସନ୍, Giti କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟାୟାର ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମୋଟର, ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଗରମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।