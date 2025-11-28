ETV Bharat / technology

ସୀମା ଜଗିବ ମାନବସଦୃଶ ରୋବୋଟ୍‌; ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୀନର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଏଣିକି ସୀମା ଜଗିବ ମାନବ ସଦୃଶ ରୋବୋଟ୍‌ । ଚୀନର ବଡ଼ ଯୋଜନା । ଉକ୍ତ ରୋବୋଟ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ...

humanoid robots
ସୀମା ଜଗିବ ମାନବସଦୃଶ ରୋବୋଟ୍‌ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍‌ ବା ମାନବସଦୃଶ ରୋବୋଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ସେନଜେନ-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମୁଖ ଚାଇନିଜ ରୋବୋଟିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ 'UBTech ରୋବୋଟିକ୍ସ' ଭିଏତନାମ ଓ ଚୀନ ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଜର ମଡେଲ ଯୋଗାଣ ଲାଗି ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ସେବା ଏବଂ ସୀମା ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତ ରୋବୋଟିକ୍ସକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ।

ପ୍ରାୟ 330କୋଟିର ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର

37 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବା ପ୍ରାୟ 330 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ UBTechର ୱାକର୍ ରୋବୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନିଜର ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୀମା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ବରେ ସହାୟତା କରିବା, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ସର ବ୍ୟବହାରିକ, ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ବ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ।

ରୋବୋଟ୍‌ର ଦାୟିତ୍ବ କଣ ରହିବ ?

ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜଗିବା ସହିତ ଏହି ମାନବ ସଦୃଶ ରୋବୋଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ପାତ, ତମ୍ବା ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ଉନ୍ନତ ମେସିନଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । UBTech ଏହାର ୱାକର ସିରିଜ୍ ପାଇଁ 1.1 ବିଲିୟନ ୟୁଆନ ମୂଲ୍ୟର କ୍ରମାଗତ ଅର୍ଡର ପାଇସାରିଛି, ଯାହା ଏହି ମାସରେ ପଠାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ନିଜ ବ୍ୟାଟେରୀ ନିଜେ ବଦଳାଇବ ରୋବୋଟ୍‌

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ୱାକର S2 (Walker S2) ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ରୋବୋଟ୍‌କୁ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ମାନବ ସଦୃଶ ରୋବୋଟ୍‌ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯାହା ନିଜସ୍ବ ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳାଇପାରିବ। ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସୀମା କ୍ରସିଂଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବାହ ପରିଚାଳନା, ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅପରେସନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସେବାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ।

2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 500 ରୋବୋଟ୍‌ ଡେଲିଭରି

ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା UBTech 500ଟି ମାନବ ସଦୃଶ ରୋବୋଟ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅଧିକାରୀ ମାଇକେଲ୍ ଟାମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ପାଦନ 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2027 ସୁଦ୍ଧା 10,000 ୟୁନିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ UBTech ଏହାର ୱାକର ସିରିଜ୍ ରୋବୋଟ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ରୋବୋଟ୍‌ ନିଯୁକ୍ତ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଚୀନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ବିଶ୍ବ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଶିଳ୍ପର ନେତୃତ୍ବ ନେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ସରକାର ଘରୋଇ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏଜେଣ୍ଡାର ଅଂଶ ଭାବରେ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ପରାମର୍ଶଦାତା ଫାର୍ମ ଲିଡରବୋଟ୍ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଚୀନର ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଶିଳ୍ପ 2025 ମସିହାରେ 82 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ବିକ୍ରୟର ଅଧା ହେବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଦୌଡୁଛି ଓ ଡେଉଁଛି ରୋବୋଟ୍‌; ଚୀନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ରୋବୋଟ୍‌ ଗେମ୍ସ, 16 ଦେଶ ସାମିଲ

TAGGED:

HUMANOID ROBOTS
CHINA ROBOT
ସୀମା ଜଗିବ ରୋବୋଟ୍‌
ଚୀନ ରୋବୋଟ୍‌
ROBOTS FOR BORDER SECURITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.