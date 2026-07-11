ETV Bharat / technology

ମହାକାଶରେ ଚୀନ୍‌ର ବଡ଼ ରେକର୍ଡ! ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରକେଟ୍ କଲା ରିକଭର, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

ଚୀନ୍ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚି ସମୁଦ୍ରରେ ନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ Long March 10B ରକେଟ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍‌କୁ ସଫଳତାର ସହ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ।

On July 10, 2026, China's Long March 10B rocket was successful in landing its first stage safely in the sea. Earlier, that rocket had launched a satellite into orbit.
ଜୁଲାଇ 10, 2026 ରେ, ଚାଇନାର ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ବି ରକେଟ୍ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା | ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେହି ରକେଟ୍ କକ୍ଷପଥରେ ଏକ ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା। (Image Credit: CCT)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 11, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଚୀନ୍ ନିଜ ରକେଟ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍‌କୁ ସଫଳତାର ସହ ସମୁଦ୍ରରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଚୀନ୍ ଏହି ରକେଟ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଅଲଗା ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇଛି । ଏହି ସଫଳତା ଜୁଲାଇ 10, 2026 ରେ ହୋଇଥିବା Long March 10B ରକେଟ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠି ରକେଟ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟି ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ଜାହାଜର ବିଶେଷ ଜାଲ (Net) ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ।

ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନେଟ୍-ବେସଡ୍ ରକେଟ୍ ରିକଭରୀ:

ଚାଇନା ଏୟାରୋସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କର୍ପୋରେସନ୍ (CASC) ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ଚୀନ୍‌ର ପ୍ରଥମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରକେଟ୍ ରିକଭରୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜାଲ-ଭିତ୍ତିକ ରକେଟ୍ ରିକଭରୀ ଅଟେ । ଏହି ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଚୀନ୍‌ର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଥିବା (Reusable) ରକେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ମହାକାଶ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ । ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ରକେଟ୍ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ।

କେମିତି ହେଲା ଏହି ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଓ ରିକଭରୀ?

ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ Long March 10B ଏକ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରକେଟ୍ ଅଟେ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 207 ଫୁଟ୍ ବା 63 ମିଟର ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ କେରୋସିନ୍ ଏବଂ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍‌ରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମିଥେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ଏହି ରକେଟ୍ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥ (Low Earth Orbit) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 16 ଟନ୍ ଓଜନର ଜିନିଷ ନେଇଯାଇପାରିବ । ଏହି ରକେଟ୍ ଚୀନ୍‌ର ହୈନାନ ସ୍ଥିତ କମର୍ସିଆଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚ ସାଇଟ୍‌ରୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 9 ଟା 45 ମିନିଟ୍‌ରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ରକେଟ୍ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ପ୍ରାୟ 6 ମିନିଟ୍ ପରେ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଅଲଗା ହୋଇ ସିଧା ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରକୁ ଫେରିଆସିଥିଲା ଏବଂ ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଧରି ନିଆଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଏହି ବୁଷ୍ଟରକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।

ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ SpaceX କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ SpaceX ହିଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ରକେଟ୍‌ର ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଇ ପାରୁଥିଲା । SpaceX ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 600ରୁ ଅଧିକ ଥର ରକେଟ୍‌ର ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଇ ମହାକାଶ ବଜାରରେ ନିଜର ଏକଛତ୍ରବାଦ କାୟମ କରିଛି । ରକେଟ୍ ରିୟୁଜେବଲ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶ ଅଭିଯାନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ । ଚୀନ୍ ଏବେ ଏହି ସମାନ ମଡେଲ୍‌କୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଛି । ଚୀନ୍‌ର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୀନ୍‌ର ରକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ SpaceXର Falcon 9 ଭଳି ବାରମ୍ବାର ମହାକାଶକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଆସିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଟାଟା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର! ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସିଲା Sierraର ଦମଦାର Jubilee Edition, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍‌

ଫୋକ୍ସୱାଗନ ଲଞ୍ଚ କଲା Tayron Life SUV, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଏହି ଲଗ୍ଜୁରୀ ଗାଡ଼ି

ବିନା ଅନୁମତିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଟୋରୁ ତିଆରି ହେଉଛି AI ଚିତ୍ର! ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମେଟାର ନୂଆ ‘Muse Image’ ବିବାଦ, ଏମିତି ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ

TAGGED:

CHINA LONG MARCH 10B
REUSABLE ROCKET RECOVERY
CHINA SPACEX COMPETITION
ଚୀନ୍ ରକେଟ୍ ଇତିହାସ
CHINA REUSABLE ROCKET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.