ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ଚୀନର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିମାନ CE-25A; ବସିପାରିବେ ୧୯ ଯାତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍
CE-25Aର ଆନୁମାନିକ କ୍ରୁଜ୍ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 300 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ରୁଜ୍ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 400 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ।
Published : November 16, 2026 at 8:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯାନବାହନ ବା EV କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଚୀନ୍ । ଚୀନର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଫିକ୍ସଡ୍-ୱିଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ 'CE-25A' ଗତ 2026 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଉଡ଼ାଣ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଛି। ବେଜିଂର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଶାନଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ବିନଝୋଉଠାରେ ଏହି ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ବିମାନରେ ଦୁଇଜଣ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଜଣେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିମାନଟି ଆକାଶରେ 16 ମିନିଟ୍ 38 ସେକେଣ୍ଡ ରହିବା ସହ 37.5 ମାଇଲ୍ ବା 60.4 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନକୁ ମିଶାଇ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୋଟ 57 ମିନିଟ୍ 46 ସେକେଣ୍ଡ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ।
ବିମାନର କ୍ଷମତା, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଚୀନର ସରକାରୀ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ COMAC ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି CE-25A ବିମାନର ସର୍ବାଧିକ ଟେକଅଫ୍ ଓଜନ 10 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 19 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବସିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବା କମ୍ୟୁଟର ବିମାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିଛି । କମ୍ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ରୁଟ୍, ଜନସେବା ଯୋଗାଯୋଗ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 10ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଣାରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି । ଏହାର ଆନୁମାନିକ କ୍ରୁଜ୍ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 186 ମାଇଲ୍ ବା 300 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ରୁଜ୍ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 400 କିଲୋମିଟର ବା 250 ମାଇଲ୍ ରହିଛି । ସେହିପରି ଏହାର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ 250 ରୁ 310 ମାଇଲ୍ ବା 400 ରୁ 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
COMAC ର ବେଜିଂ ସିଭିଲ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହାକୁ ଏକ 'ଗ୍ରୀନ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ' ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରପଲସନ୍ (DEP) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡେଣା ଉପରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବା 'ବ୍ଲୋନ୍ ୱିଙ୍ଗ' କମ୍ ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହାଲୁକା ଡେଣା ତିଆରି ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଡ୍ରାଏ-ଫାଇବର ଏବଂ ଲିକ୍ୱିଡ୍-ମୋଲଡିଂ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଏୟାରଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ ବିମାନ ଭଳି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ବିମାନର ଓଜନ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ କମି ନଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକର ଶକ୍ତି ଘନତା, ଟେକଅଫ୍ ବେଳେ ଅଧିକ ପାୱାର ଯୋଗାଣ, ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି 6ଟି ଜଟିଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ବିମାନକୁ ଏକ ଗବେଷଣା ମଡେଲ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ବିକାଶ ଯାତ୍ରା, ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ସ୍ଥିତି:
2023 ମସିହା ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ COMAC, ବ୍ୟାଟେରୀ ନିର୍ମାତା CATL ଏବଂ ସାଂଘାଇ ଜିଆଓ ଟୋଙ୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଳିତ ଭାବେ 600 ମିଲିୟନ୍ RMB ପୁଞ୍ଜିରେ 'COMAC CATL Aviation Co., Ltd.' ଗଠନ କରିଥିଲେ । CATL ପୂର୍ବରୁ eVTOL ନିର୍ମାତା AutoFlight ରେ ନିବେଶ କରିବା ସହ ବିମାନ ପାଇଁ 500 Wh/kg କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯଦିଓ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ CE-25A ରେ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ତାହା COMAC ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ । 2023 ନଭେମ୍ବରରେ ସାଂଘାଇ ଏକ୍ସପୋରେ ଏହାର ମଡେଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2025 ଜୁନରେ ଏହାର ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି ହୋଇଥିଲା । 2026 ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ ଏହା 19ଟି ମାନବବିହୀନ ଉଡ଼ାଣ ଶେଷ କରିସାରିଥିଲା ଏବଂ 2026 ଅକ୍ଟୋବରରେ B-0EFH ପଞ୍ଜୀକରଣ ଥିବା ନାଲି ଓ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରର ବିମାନର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହାର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଉଛି Heart Aerospace ର X1 ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟର, ଯାହା 2026 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2008 ମସିହା ମେ 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ COMAC ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଭିଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା (CAAC) ନିକଟରେ CE-25A ର ଟାଇପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ।