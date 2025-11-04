ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ଯାନ; ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛି 'ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କାର'
ପେଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ଚାଇନିଜ କମ୍ପାନୀ ଉଡନ୍ତା କାରର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 4, 2025 at 5:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର ଟେସଲା ଓ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ଜଗତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଉଡ଼ନ୍ତା କାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଉଡ଼ନ୍ତା କାରର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି । ତେବେ ଚୀନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ନିର୍ମାତା Xpengର ଉଡ଼ନ୍ତା କାର ସହଯୋଗୀ Xpeng Aeroht ସୋମବାର ବିଶ୍ବର ଏହି ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ନ୍ତା କାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବହନ ବାଣିଜ୍ୟିକରଣରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ।
ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ଜିନହୁଆ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନର ଗ୍ବାଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଗ୍ବାଙ୍ଗଜୁର ହୁଆଙ୍ଗପୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ 120,000 ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏହାର ମଡ୍ୟୁଲାର ଉଡ଼ନ୍ତା କାରର ପ୍ରଥମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିମାନ "ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର" ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି । ଏହି କମ୍ପାନୀ ବାର୍ଷିକ 10,000 ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିମାନ ମଡ୍ୟୁଲର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷମତା 5000 ୟୁନିଟ । ଏହାର ଯେକୌଣସି କାରଖାନାର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ପ୍ରତି 30 ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଚାଇନିଜ କମ୍ପାନୀ Xpeng ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା କାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବଜାରରେ ଟେସଲାକୁ ପଛରେ ପକାଇବା । ଫକ୍ସରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଟେସଲାର ସିଇଓ ଏଲନ ମସ୍କ ଜୋ ରୋଗାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଉଡ଼ନ୍ତା କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ମସ୍କଙ୍କୁ ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା କାରର ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ । କେବଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଲଞ୍ଚ "ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉନ୍ମୋଚନ" ହୋଇପାରେ ।
ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଲାଣି 5000 ଅର୍ଡର
XPengର ଉଡ଼ନ୍ତା କାର ବିଭାଗ XPeng AeroHT ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଉତ୍ପାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହାର ଉଡ଼ନ୍ତା କାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5000 ଅର୍ଡର ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା କାରରେ ଏକ 6 ଚକିଆ ଭୂମି ଯାନ, ଯାହାକୁ "ମଦରସିପ୍" କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଡିଟେଚେବଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟେକ୍-ଅଫ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ (eVTOL) ବିମାନ ରହିଛି । eVTOL ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଉଡ଼ାଣ ମୋଡ୍ ଉଭୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହା XPengକୁ ଟେସଲା ପରି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଗରେ ରଖିଛି ।
ଚୀନର EV ଶିଳ୍ପ ମିଶ୍ରିତ ସଫଳତା
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ବେ, ଚୀନର EV ନିର୍ମାତାମାନେ ଘରୋଇ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଚୀନର EV ଉପରେ EUର 27% ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ତୀବ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଭକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନର ଅନେକ EV ନିର୍ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ BYD, Li Auto, Seres ଏବଂ Leapmotor ଲାଭଦାୟକ ରହିଛନ୍ତି ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଆକାଶରେ ଉଡିବ କାର, ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଣିଲା Supernal S-A2