ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇନଭର୍ଟର କୁଲିଂ AC, ଏବେ କମ୍ ବଜେଟ୍‌ରେ ମିଳିବ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆରାମ !

Oakter Studio AC 5000 (2026) ମାତ୍ର 14,999 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ; ଛୋଟ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ କମ୍ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଇନଭର୍ଟର ଏସି ।

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇନଭର୍ଟର କୁଲିଂ ଏସି Oakter (Image Credit: Oakter)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 8:18 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର୍ ବା ଏସିର ଚାହିଦା ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଏସି ସମସ୍ତଙ୍କ ବଜେଟ୍‌ରେ ଫିଟ୍ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ 'Oakter' ବଜାରକୁ ତାର ସଦ୍ୟତମ Studio AC 5000 2026 Model ଆଣିଛି ଏହା ଏକ 0.5 ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 3-ଷ୍ଟାର୍ ଇନ୍‌ଭର୍ଟର ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ଅଟେ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ କୋଠରୀ, ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଅଫିସ୍ କ୍ୟାବିନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କିଫାୟତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୁଲିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ହାଲୁକା ଓଜନ ସହିତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ:

ଓଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏସିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ଅତି ହାଲୁକା ବଡି: ଏହି ACର ଓଜନ ମାତ୍ର 22 Kilograms, ଯାହା ସାଧାରଣ ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 30% ହାଲୁକା ଅଟେ ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଫିଟିଂ ଏବଂ ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।

ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଲ୍ଟର୍ ସିଷ୍ଟମ୍: ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି-ଡଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଟର୍ (Anti-dust Filter) ସହିତ ଖରାପ ଶବ୍ଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୋ-ନଏଜ୍ ଅପରେସନ୍ ଫିଚର୍ ରହିଛି ।

CWRC କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍: ଏହି ବିଶେଷ ସିଷ୍ଟମ୍ କାରଣରୁ ଏସି ବାହାରକୁ ପାଣି ଟପକିବା ସମସ୍ୟା ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଥାଏ ।

ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷମତା: ଏହି ଏସିଟି 75 ସ୍କୋୟାର୍ ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠରୀ ପାଇଁ ଏକଦମ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଭାରତର ଆଦ୍ରତା ବା ହ୍ୟୁମିଡିଟି (High Humidity) ଥିବା ପାଣିପାଗରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

କୌଣସି ଅଲଗା ୱାୟାରିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ:

ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର 'ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ଲେ' (Plug and Play) ଡିଜାଇନ୍ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଲଗା ୱାୟାରିଂ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହା ଘର କିମ୍ବା ଅଫିସ୍‌ରେ ଥିବା ସାଧାରଣ 6-amp ର ପାୱାର୍ ସକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିପାରିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ସର୍ଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରିକି ଏହା ଘରେ ଥିବା 1200VAର ପ୍ୟୁଅର୍ ସାଇନ୍ ୱେଭ୍ ଇନଭର୍ଟର (Inverter) ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଚାଲିପାରିବ, ଯାହା ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କାଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ।

ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଇନଭର୍ଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ 60% ବିଜୁଳି ସଞ୍ଚୟ:

କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପୁରୁଣା 2025 ମଡେଲ୍‌ରେ ଫିକ୍ସଡ୍-କମ୍ପ୍ରେସର ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଏହି ନୂଆ 2026 ମଡେଲ୍‌ରେ ଆଧୁନିକ ଇନଭର୍ଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରର କୁଲିଂ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶକ୍ତି-କୁଶଳ ହୋଇପାରିଛି । ଏହା ଚାଲିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 500W ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ପାରମ୍ପରିକ ଏସି ତୁଳନାରେ ଏହା 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଏବଂ ଏହାର ରନିଂ କଷ୍ଟ ମାତ୍ର 4ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଅଟେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଚଲାଇଲେ ମାତ୍ର 1 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆସିବ ।

ଏହି ଏସି ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଲିକ୍ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ମାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରେମ୍ (Mounting Frame) ମିଳିବ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସି ଉପରେ 1 ବର୍ଷ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ 5 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଓକଟର କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଶିଶିର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ସହରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ଏନର୍ଜି-ଇଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ଏସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 14,499 ଟଙ୍କା + GST ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ପ୍ରମୁଖ କୁଇକ୍-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ସିଧାସଳଖ କିଣିପାରିବେ ।

