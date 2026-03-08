ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଣିଲା WhatsApp, ଏଣିକି ଚାଟିଂ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ
Published : March 8, 2026 at 5:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ ହେଉଛି Whatsapp । ହ୍ୱାଟସଆପ ନିଜ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଚାର୍ଟିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ମଜାଦାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଲଗାତର ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଆଇଫୋନ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ମଜାଦାର ଫିଚର୍ସ ନେଇ ଆସିଛି ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ।
ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଇମୋଜି ପଠାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । କାରଣ ଇମୋଜି ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଇମୋସନ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ବ୍ୟବହାରକରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଛି ହ୍ୱାଟସଆପ । ହ୍ୱାଟସଆପ ଏବେ ଆଇଫୋନ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସୁବିଧାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେ ସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଏକ ଇମୋଜି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟିକର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ।
ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ଷ୍ଟିକର କିବୋର୍ଡ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟିକର ପ୍ୟାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବ । ଏହି ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ହ୍ୱାଟସଆପର iOS ସଂସ୍କରଣ 26.8.76 ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । Meta ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମେସେଜିଂ କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଇଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି ।
ଇମୋଜି ଟାଇପ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଷ୍ଟିକର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ:
ଏହି ଫିଚରଟି ପ୍ରଥମେ ଫିଚର ଟ୍ରାକର WABetaInfo ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହ୍ୱାଟସଆପର iOS ସଂସ୍କରଣ 26.8.75 ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ପରେ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, 26.8.76 ର ଚେଞ୍ଜଲଗରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଚରଟି କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଫିଚର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ନୂତନ ଫିଚର ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଚାଟରେ ଏକ ଇମୋଜି ଟାଇପ୍ କରିବେ, ସ୍କ୍ରିନରେ ସେହି ଇମୋଜି ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟିକର ଦେଖାଯିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ହସିବା ଇମୋଜି ଟାଇପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଜାଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହ ଜଡିତ ଷ୍ଟିକର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ । ଏକ ଲଭ୍ ଇମୋଜି ଟାଇପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ ଷ୍ଟିକର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ ।
ହ୍ୱାଟସଆପ୍ରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ:
ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଷ୍ଟିକର ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବା ପାଇଁ "Show More Result" ବିକଳ୍ପକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟିକର ପ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏବେ ଅନେକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଏବେ, କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମେସେଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାମକ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି, ଯାହା ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପୁରୁଣା ମେସେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଏହା ସହିତ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଭାରତୀୟ ନମ୍ବର ପାଇଁ SIM-ବାଇଣ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, WhatsApp ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ Plus କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ମାଗଣା ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିବ ।