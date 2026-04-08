ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍‌ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଏବେ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ‘ୟୁଜର୍‌ନେମ୍‌’ ଜରିଆରେ ହେବ ଚାଟିଂ

କେବଳ ୟୁଜର୍‌ନେମ୍ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନାବଶ୍ୟକ କଲ୍ ବା ମେସେଜ୍‌ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ।

Chatting can be done through usernames on WhatsApp.
ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍‌ରେ ୟୁଜର୍‌ନେମ୍‌’ ଜରିଆରେ ହୋଇପାରିବ ଚାଟିଂ (Image Credit: WhatsApp Blog)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 8, 2026 at 9:45 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ‘ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍’ (WhatsApp) ନିଜ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏଣିକି ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍‌ରେ କାହା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ‘ୟୁଜର୍‌ନେମ୍’ (Username) ଫିଚର୍ ରୋଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ବା ଗୋପନୀୟତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।

ପ୍ରାଇଭେସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍‌ରେ କାହା ସହ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ପହଞ୍ଚିଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ୟୁଜର୍‌ନେମ୍ ଫିଚର୍ ଆସିବା ପରେ, ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଭଳି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ: @yourname) ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । କେବଳ ଏହି ନାମ ଜରିଆରେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବେ ଏବଂ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ।

  1. ଫିଚର୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:
    ୧. ନମ୍ବର ଗୋପନ ରହିବ: ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ।
    ୨. ୟୁନିକ୍ ପରିଚୟ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁଜର୍‌ନେମ୍ ରହିବ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ।
    ୩. ସୁରକ୍ଷିତ ସନ୍ଧାନ: କେବଳ ୟୁଜର୍‌ନେମ୍ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନାବଶ୍ୟକ କଲ୍ ବା ମେସେଜ୍‌ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ।

କିପରି ସେଟ୍ କରିବେ ୟୁଜର୍‌ନେମ୍?
ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍‌କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ‘ସେଟିଂସ’କୁ ଯାଇ ‘ପ୍ରୋଫାଇଲ୍’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଠାରେ ‘ୟୁଜର୍‌ନେମ୍’ର ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସେଠାରେ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏକ ଉପଲବ୍ଧ ନାମ ଚୟନ କରି ସେଭ୍ କରିପାରିବେ ।

WhatsApp ୟୁଜର୍‌ନେମ୍ ତିଆରି କରିବାର ନିୟମ

  1. ୟୁଜରନେମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 3 ରୁ 35 ଅକ୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରିବ ।
  2. ଏଥିରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର (ବର୍ଣ୍ଣମାଳା) ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
  3. କେବଳ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁଜରନେମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
  4. ଆପଣ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର (_), ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ (.) ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
  5. ୟୁଜରନେମ୍ "www" ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା .com, .in, .net ଭଳି ଡୋମେନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

କେବେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏପ୍ରିଲ୍ 8, 2026ରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜାରି କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ (iOS) ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏହା ମିଳିଛି । ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ । ମେଟା ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍‌ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

