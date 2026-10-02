ETV Bharat / technology

ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିରେ ଆସିଲା ‘Virtual Try-On’ ଫିଚର, ଏବେ ଘରେ ବସି ଟ୍ରାଏ କରିବେ କପଡ଼ା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି

ଓପନଏଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ‘Virtual Try-On’ ଏବଂ ‘Favorites’ ନାମକ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଶପିଂ ଫିଚର ଗ୍ଲୋବାଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଇ-କମର୍ସ ବଜାରକୁ ବଦଳାଇଦେବ ।

CHATGPT VIRTUAL TRY ON LAUNCH CHATGPT SHOPPING ଓପନଏଆଇ VIRTUAL TRY ON ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି
ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିରେ ଆସିଲା ‘Virtual Try-On’ ଫିଚର, ଏବେ ଘରେ ବସି ଟ୍ରାଏ କରିବେ କପଡ଼ା । (Image Credit: OpenAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ବା ଏଆଇ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଓପନଏଆଇ (OpenAI) କମ୍ପାନୀ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଶପିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି (ChatGPT)ରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଆଡଭାନ୍ସ ସପିଂ ଫିଚର ଗ୍ଲୋବାଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କପଡା ଏବଂ ଆସେସରିଜ୍‌ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଭର୍ଚୁଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହାକମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେଭ୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'Favorites' ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଏଆଇ ସପିଂ ସେକ୍ଟରରେ ନିଜର ଟେକ୍ନିକାଲ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ChatGPT Images 2.5 ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଟେକନିକ୍‌

ଓପନଏଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବୈଷୟିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ସପିଂ ଫିଚର୍ସ କମ୍ପାନୀର ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ ମଡେଲ ‘ChatGPT Images 2.5’ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରନ୍ କରୁଛି । ଏହି ନୂତନ ଚିପ୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର ମଡେଲ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଇଟିଂ ଏବଂ ହାଇ-କ୍ଵାଲିଟି ଟେକ୍ସଚର ଜେନେରେଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଏହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଏଡିଟିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକସନକୁ ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଫଲୋ କରିବା ସହ ଫଟୋ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ସମୟକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ।

ନାସାର SpaceX Crew-13 ସଫଳ ଲଞ୍ଚ୍: ସବୁଠୁ କମ୍ ସମୟରେ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି 4 ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍‌ ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଏ-ଅନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସରଳ ବ୍ୟବହାର:

CHATGPT VIRTUAL TRY ON LAUNCH CHATGPT SHOPPING ଓପନଏଆଇ VIRTUAL TRY ON ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି
ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିର ସପିଂ ରେଜଲ୍ଟ ପେଜ୍‌ରେ ଥିବା ନୂଆ ‘Try On’ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ସେହି କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଆସେସରିଜ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍‌ରେ ଦେଖିପାରିବେ । (Image Credit: OpenAI)

ଏହି ‘Virtual Try-On’ ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ଏକ ସେଲଫି କିମ୍ବା ଫୁଲ୍-ବଡି ଫଟୋ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଏହାପରେ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିର ସପିଂ ରେଜଲ୍ଟ ପେଜ୍‌ରେ ଥିବା ନୂଆ ‘Try On’ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ସେହି କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଆସେସରିଜ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍‌ରେ ଦେଖିପାରିବେ । ୟୁଜର୍ସ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟର ଫଟୋ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏଆଇକୁ ତାହା ନିଜ ଉପରେ ଭର୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁଜର୍ସ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଆଉଟଫିଟ୍ ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ସେହିଭଳି ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଆଇର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ।

ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ୨ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍

Favorites ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ବଜାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା:

ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଚର ‘Favorites’ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆପ୍‌ର ନିଜସ୍ୱ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେଭ୍ କରି ରଖିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତି ସହଜରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଭ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଆଇଟମ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରାଏ-ଅନ୍ ଫଟୋ ସହିତ ହିଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇ ରହିବ । ଅନଲାଇନ୍ ଇ-କମର୍ସ ବଜାରରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓପନଏଆଇ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗେମ୍-ଚେଞ୍ଜର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସେବା ବଜାରରେ ଗୁଗଲ୍‌ର ଗତବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅଫିସିଆଲ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଏ-ଅନ୍ ଟୁଲ୍ ସହ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶପିଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇଦେବ ।

ଭାରତରେ ଗୁଗଲ୍‌ ଲଞ୍ଚ କଲା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ‘Fitbit Air’ ଟ୍ରାକର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

CHATGPT SHOPPING
ଓପନଏଆଇ
VIRTUAL TRY ON
ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି
CHATGPT VIRTUAL TRY ON LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.