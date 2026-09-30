ETV Bharat / technology

ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ୟୁଜର୍ସ ସାବଧାନ! କେବଳ ଗୋଟିଏ କମାଣ୍ଡରେ ହ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ପୂରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି

ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ହଣ୍ଟ୍ରେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ନକଲି ChatGPT କଷ୍ଟମ GPT ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବିପଜ୍ଜନକ ମାଲୱେର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ।

CHATGPT CUSTOM GPT HACK CHATGPT CYBERSECURITY CLICKFIX ATTACK ଚାର୍ଟ ଜିପିଟି
ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱମୂଳକ ଚିତ୍ର (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବିପଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ହଣ୍ଟ୍ରେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଏବେ ଓପନଏଆଇର ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି କଷ୍ଟମ GPT ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରି ମାଲୱେର ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ନୂତନ ମାଲୱେର ଆଟାକ୍ ଜରିଆରେ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ୍ଷତିକାରକ କୋଡ୍ ରନ୍ କରାଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସାଇବର ଆଟାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିକମରେ 40 ଜଣ ୟୁଜର୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

କିପରି କାମ କରୁଛି ଏହି ClickFix ଆଟାକ୍:

CHATGPT CUSTOM GPT HACK CHATGPT CYBERSECURITY CLICKFIX ATTACK ଚାର୍ଟ ଜିପିଟି
ChatGPT and Cloudflare-branded ClickFix lure on Google Sites page . (Image Credit: Huntress)

ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜଟିଳ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ୟୁଜର୍ସ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ସ୍ପନସର୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହି ନକଲି ୱେବ୍ ପେଜ୍‌କୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହ୍ୟାକର୍ସ ଦୁଇଟି ନକଲି କଷ୍ଟମ GPT ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏକ ଗୁଗଲ୍ ସାଇଟ୍ସ ପେଜ୍‌ର ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା । ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ନକଲି ‘ClickFix’ ଆଟାକ୍ ପେଜ୍‌କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଥିଲା । ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପାୱାରସେଲ୍‌ କମାଣ୍ଡ ରନ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ମାଲୱେର ଏମଏସଆଇ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିଲା ।

Tata Tigorକୁ ଟକ୍କର ଦେବ Tata Aeris! ଏହି 6ଟି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ସବୁଠୁ ଖାସ୍

ନକଲି କ୍ୟାପ୍ଚା ଏବଂ ମାଲୱେରର ଟେକ୍ନିକାଲ ରୂପ:

CHATGPT CUSTOM GPT HACK CHATGPT CYBERSECURITY CLICKFIX ATTACK ଚାର୍ଟ ଜିପିଟି
Threat actors abused ChatGPT's Custom GPT feature to deliver this lure. (Image Credit: Huntress)

ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ କଷ୍ଟମ GPTର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନାମ "Plus 5.6" ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହି ପେଜ୍‌ରେ ମୂଳ ଡୋମେନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଡୋମେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେହି ବ୍ୟାକଅପ୍ ପେଜ୍‌ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ନକଲି କ୍ଲାଉଡ୍‌ଫ୍ଲେୟାର କ୍ୟାପ୍ଚା ଚେକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର୍ସ କମାଣ୍ଡ ରନ୍ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟମ GPT ଏକ କ୍ୟାନନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଲୱେର ଫାଇଲ୍ ଲୋଡ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ "Canon Configuration Reader" ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲା ।

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫେଲ୍ କରୁଛି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:

CHATGPT CUSTOM GPT HACK CHATGPT CYBERSECURITY CLICKFIX ATTACK ଚାର୍ଟ ଜିପିଟି
COTFileReadApp.exe signature details next to the unsigned ceiinfolog.dll (Image Credit: Huntress)

ଏହି ଆଟାକ୍ ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ସହଜରେ ବାଇପାସ୍ କରିପାରୁଛି । ମାଲୱେରର ଏହି ଲୋଡର୍ ଏକ ଅଡିଓ ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 315ଟି ଫୋଲଡର ଏବଂ 806ଟି ସିକ୍ରେଟ୍ ଫାଇଲ୍ ଥିଲା । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରିମୋଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁଲ୍ ବା ଆରଏଟି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମର ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଡାଟା ଚୋରି କରି ଏହାର କମାଣ୍ଡ-ଆଣ୍ଡ-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସର୍ଭରକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଥିଲା । ଓପନଏଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ ପ୍ରଥମ ମାଲୱେର ଚାଟ୍‌ବୋଟ୍ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଟ୍‌ବୋଟ୍‌କୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଷ୍ଟାରଡକ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ନୁଗେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭଳି ନୂଆ ଟେକନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଆଟାକ୍ ଜାରି ରଖିଥିବା ନେଇ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

CHATGPT CUSTOM GPT HACK CHATGPT CYBERSECURITY CLICKFIX ATTACK ଚାର୍ଟ ଜିପିଟି
RAT strings behind the control, payload and persistence features (Image Credit: Huntress)
ବିନା PIN ଏବଂ OTPରେ ହେବ ପେମେଣ୍ଟ: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ‘Apple Pay’, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର

TAGGED:

CHATGPT
CYBERSECURITY
CLICKFIX ATTACK
ଚାର୍ଟ ଜିପିଟି
CHATGPT CUSTOM GPT HACK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.