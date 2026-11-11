ChatGPTରେ ଆସିଲା Businesses ଫିଚର୍, ସେପଟେ Claude ଲଞ୍ଚ୍ କଲା Whiteboards ଓ Sheets ଟୁଲ୍ସ
OpenAI ନିଜର ChatGPTରେ ନୂତନ Businesses ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଥିବା ବେଳେ Anthropic ମଧ୍ୟ Claude ପାଇଁ Whiteboards, Sheets ଏବଂ Data ଟୁଲ୍ସ ଆଣିଛି ।
Published : November 11, 2026 at 9:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ OpenAI ଏବଂ Anthropic ନିଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର୍ସ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ChatGPTରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ Claudeରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନୂତନ ଉପାୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । 10 ନଭେମ୍ବର 2026ରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଅପଡେଟ୍ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।
ChatGPTରେ Businessesର ନୂତନ ସୁବିଧା:
OpenAI ପକ୍ଷରୁ ChatGPT ଭିତରେ ବିଟା ଭର୍ସନରେ 'Businesses' ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସୁବିଧା ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ 'Business Hub' ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସହ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଫିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋଡକ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ରହିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ChatGPTରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅପ୍-ଟୁ-ଡେଟ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।
Now in beta: Businesses in ChatGPT. Claim your business, manage your information, and get insights on how people engage with you. Eligible businesses can also build a Business Agent to answer customers’ questions and help them explore what you offer. https://t.co/N2GEZX0mFT https://t.co/lYj2Z48fhQ— OpenAI (@OpenAI) November 10, 2026
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିଗେଟେଡ୍ ଇନସାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି (Mentions), ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ସ କେତେ ହେଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଟପିକ୍ସ କ’ଣ ରହିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏଥିରେ ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେୟାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଆମେରିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଇ-କମର୍ସ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର 'Business Agent' ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସହ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ChatGPTର ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ତର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ସ୍ପନସର୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ Shopify ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ ।
Claudeରେ ଆସିଲା Whiteboards, Sheets ଏବଂ Data:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ Anthropic କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ Claude Whiteboards, Claude Sheets ଏବଂ Claude Data ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ନୂତନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
- Claude Whiteboards: ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ Claude ତାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ସଜାଇ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ତାହାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ।
- Claude Sheets: ଏଥିରେ କୌଣସି ଟ୍ରାକର୍ କିମ୍ବା ବଜେଟ୍ ମାଗିଲେ ଟ୍ୟାବ୍ସ, ଫର୍ମୁଲା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଫର୍ମାଟିଂ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ମିଳିଯିବ ।
- Claude Data: ପୂର୍ବରୁ Dashboards ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଫିଚର୍ ଏବେ ସମସ୍ତ ପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କ୍ୱେରିଜ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଶେୟାରିଂ ବିଟା ଭର୍ସନରେ ରହିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାଟା ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ କନେକ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ଯାହାଫଳରେ Adobe, Atlassian ଏବଂ Box ଭଳି ଟୁଲ୍ସ ସିଧାସଳଖ Claude ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଲିପାରିବ । ୟୁଜର୍ସ ନିଜେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା Claude ଦ୍ୱାରା କରାଇ ପାରିବେ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୱେବ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଫିଚର୍ସ ପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବିଟା ସ୍ତରରେ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ଫିଚର୍ସକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁ ନକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ।
ଦୁଇଟିଯାକ ଅପଡେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ:
Starting to roll out today: Claude Whiteboards, Claude Sheets and Claude Data. Think a plan through on a board, build a tracker in a sheet, and tell a story with your data. https://t.co/S8M32FMrce— Claude (@claudeai) November 10, 2026
ChatGPT ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, Claude ନିଜର ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରୁଛି । AI ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ଲାନିଂ, ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଏବଂ ଡାଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଏବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ଲଗାତାର ଭାବେ AIକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।