ETV Bharat / technology

ChatGPTରେ ଆସିଲା Businesses ଫିଚର୍‌, ସେପଟେ Claude ଲଞ୍ଚ୍‌ କଲା Whiteboards ଓ Sheets ଟୁଲ୍‌ସ

OpenAI ନିଜର ChatGPTରେ ନୂତନ Businesses ଫିଚର୍‌ ଲଞ୍ଚ୍‌ କରିଥିବା ବେଳେ Anthropic ମଧ୍ୟ Claude ପାଇଁ Whiteboards, Sheets ଏବଂ Data ଟୁଲ୍‌ସ ଆଣିଛି ।

CHATGPT BUSINESSES FEATURE CLAUDE WHITEBOARDS OPENAI BUSINESS AGENT CLAUDE SHEETS DATA ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ
OpenAI ନିଜର ChatGPTରେ ନୂତନ Businesses ଫିଚର୍‌ ଲଞ୍ଚ୍‌ କରିଥିବା ବେଳେ Anthropic ମଧ୍ୟ Claude ପାଇଁ Whiteboards, Sheets ଏବଂ Data ଟୁଲ୍‌ସ ଆଣିଛି । (ଫଟୋ: OpenAI/Anthropic)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ OpenAI ଏବଂ Anthropic ନିଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର୍ସ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ChatGPTରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ Claudeରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନୂତନ ଉପାୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । 10 ନଭେମ୍ବର 2026ରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଅପଡେଟ୍ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।

ChatGPTରେ Businessesର ନୂତନ ସୁବିଧା:

OpenAI ପକ୍ଷରୁ ChatGPT ଭିତରେ ବିଟା ଭର୍ସନରେ 'Businesses' ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସୁବିଧା ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ 'Business Hub' ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସହ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଫିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋଡକ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ରହିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ChatGPTରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅପ୍-ଟୁ-ଡେଟ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିଗେଟେଡ୍ ଇନସାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି (Mentions), ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ସ କେତେ ହେଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଟପିକ୍ସ କ’ଣ ରହିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏଥିରେ ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେୟାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଆମେରିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଇ-କମର୍ସ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର 'Business Agent' ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସହ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ChatGPTର ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ତର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ସ୍ପନସର୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ Shopify ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ ।

AlphaProof Code: ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଓ ସିଗନାଲ୍ ଚାଟ୍ କେହି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ! ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଗୁଗଲ୍ AI

Claudeରେ ଆସିଲା Whiteboards, Sheets ଏବଂ Data:

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ Anthropic କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ Claude Whiteboards, Claude Sheets ଏବଂ Claude Data ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ନୂତନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

  • Claude Whiteboards: ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ Claude ତାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ସଜାଇ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ତାହାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ।
  • Claude Sheets: ଏଥିରେ କୌଣସି ଟ୍ରାକର୍ କିମ୍ବା ବଜେଟ୍ ମାଗିଲେ ଟ୍ୟାବ୍ସ, ଫର୍ମୁଲା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଫର୍ମାଟିଂ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ମିଳିଯିବ ।
  • Claude Data: ପୂର୍ବରୁ Dashboards ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଫିଚର୍ ଏବେ ସମସ୍ତ ପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କ୍ୱେରିଜ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଶେୟାରିଂ ବିଟା ଭର୍ସନରେ ରହିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାଟା ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ କନେକ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ଯାହାଫଳରେ Adobe, Atlassian ଏବଂ Box ଭଳି ଟୁଲ୍ସ ସିଧାସଳଖ Claude ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଲିପାରିବ । ୟୁଜର୍ସ ନିଜେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା Claude ଦ୍ୱାରା କରାଇ ପାରିବେ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୱେବ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍‌ରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଫିଚର୍ସ ପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ବିଟା ସ୍ତରରେ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ଫିଚର୍ସକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁ ନକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ।

ଦୁଇଟିଯାକ ଅପଡେଟ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱ:

ChatGPT ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, Claude ନିଜର ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରୁଛି । AI ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ଲାନିଂ, ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଏବଂ ଡାଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଏବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ଲଗାତାର ଭାବେ AIକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।

AI ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ OpenAI ଆଣିଲା ନୂଆ କିଲ୍ ସୁଇଚ୍, 35 ସେକେଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ ହେବ କାମ

TAGGED:

CHATGPT BUSINESSES FEATURE
CLAUDE WHITEBOARDS
OPENAI BUSINESS AGENT
CLAUDE SHEETS DATA
ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.