ସର୍ବାଧିକ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆପ୍ ଭାବେ ବାଜିମାରିଲା ChatGPT, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ Instagram-TikTok

ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ Instagram ଓ TikTokକୁ ପଛରେ ପକାଇ ChatGPT ସାରା ଦୁନିଆର ନମ୍ବର 1 ଆପ୍‌ର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିନେଇଛି ।

ChatGPT became worlds no 1 most downloaded app, Instagram TikTok trails
ସର୍ବାଧିକ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆପ୍ ଭାବେ ବାଜିମାରିଲା ChatGPT, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ Instagram ଓ TikTok (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 12, 2025 at 2:20 PM IST

Most Downloaded App 2025, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025 ମସିହା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ଡ଼ାଉନଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଆପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଗତବର୍ଷ ଏହି ତାଲିକାରେ TikTok, Instagram ଓ Facebook ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ବାଜିମାରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 2025ରେ ଆପ୍ ଗେମ୍‌ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନ ଏକ ନୂଆ ତମ୍ପିଆନ୍ ହାସଲ କରିଛି । ChatGPT ଏପରି ରେକର୍ଡ଼ ନିଜ ନାମରେ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ।

ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ Instagram ଓ TikTok:

OpenAIର ଏହି AI ଆପ୍ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ରାଜ୍ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ChatGPT ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡ଼ାଉନଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଆପ୍ ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ Instagram ଓ TikTokକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହା ସାରା ଦୁନିଆର ନମ୍ବର 1 ଆପ୍‌ର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିନେଇଛି ।

1.5 ବିଲିଅନ୍ Install:

AppMagicର ସଦ୍ୟତମ ଡ଼ାଟା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଷ ChatGPTକୁ 902 ମିଲିଅନରୁ ଅଧିକ ୟୁଜର୍ସ ଡ଼ାଉନଲୋଡ କରିଛନ୍ତି । ଏହା TikTok ଠାରୁ 200 ମିଲିଅନ ଓ Instagram ଠାରୁ 380 ମିଲିଅନ ଅଧିକ ଅଟେ । OpenAIର ଏହି AI ଆପ୍ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରି ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ChatGPTର ଲାଇଫଟାଇମ୍ Install ସଂଖ୍ୟା 1.5 ବିଲିଅନ୍ ପାର କରିଦେଇଛି । ଏହି AI ଆପ୍ କେବଳ ଆଉ ଟେକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ବରଂ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

ChatGPTର ସଫଳତା ପଛର କାରଣ:

Artificial Intelligence ବା AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ଗତକିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଉଛି । ହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ AIକୁ କେବଳ ଟେକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଟୁଲ ଭାବେ ମାନି ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ ପରି ଏହା ଆଜିକାଲି ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ AI mainstream ହୋଇସାରିଛି । OpenAIର ChatGPTର Generative AIକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜ କାମରେ ସାମିଲ କରିପାରୁଛେ । ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକ କେବଳ ଏହି ଆପ୍‌କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ।

କେଉଁ ଆପ୍ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡ଼ାଉନଲୋଡ଼:

AppMagicର ଡ଼ାଟା ଅନୁଯାୟୀ,

2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ

Application Downloaded
ChatGPT 902 ମିଲିଅନ
TikTok703 ମିଲିଅନ
Instagram521.6 ମିଲିଅନ
WhatsApp444 ମିଲିଅନରୁ ଅଧିକ
Facebook404 ମିଲିଅନରୁ ଅଧିକ
Temuଟପ୍ 5ରେ ସାମିଲ
Google Geminiଟପ୍ 10 ରେ ସାମିଲ(392 ମିଲିଅନ)

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା Googleର Gemini ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ 2ୟ AI ଆପ୍ ଭାବେ ଟପ୍ 10ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛି ।

AI chatbot ମାର୍କେଟରେ ବି ChatGPTର ବାଜିମାତ୍:

TechGagedର ପୂର୍ବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ChatGPT ନିକଟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ AI chatbot ବଜାରର 82 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ରହିଛି । ଏହା ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା 5 ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସମୁଦାୟ ସେୟାରରୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଂଶ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ବଜାରରେ ଏବେ DeepSeek ଓ Perplexity ଭଳି ନୂତନ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ChatGPT ଏକ ବଡ ଅଂଶ ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ChatGPTର ପ୍ରଭୁତ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

