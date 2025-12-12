ସର୍ବାଧିକ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆପ୍ ଭାବେ ବାଜିମାରିଲା ChatGPT, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ Instagram-TikTok
ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ Instagram ଓ TikTokକୁ ପଛରେ ପକାଇ ChatGPT ସାରା ଦୁନିଆର ନମ୍ବର 1 ଆପ୍ର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିନେଇଛି ।
Published : December 12, 2025 at 2:20 PM IST
Most Downloaded App 2025, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025 ମସିହା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ଡ଼ାଉନଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଆପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଗତବର୍ଷ ଏହି ତାଲିକାରେ TikTok, Instagram ଓ Facebook ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ବାଜିମାରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 2025ରେ ଆପ୍ ଗେମ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନ ଏକ ନୂଆ ତମ୍ପିଆନ୍ ହାସଲ କରିଛି । ChatGPT ଏପରି ରେକର୍ଡ଼ ନିଜ ନାମରେ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ।
ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ Instagram ଓ TikTok:
OpenAIର ଏହି AI ଆପ୍ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ରାଜ୍ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ChatGPT ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡ଼ାଉନଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଆପ୍ ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ Instagram ଓ TikTokକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହା ସାରା ଦୁନିଆର ନମ୍ବର 1 ଆପ୍ର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିନେଇଛି ।
1.5 ବିଲିଅନ୍ Install:
AppMagicର ସଦ୍ୟତମ ଡ଼ାଟା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଷ ChatGPTକୁ 902 ମିଲିଅନରୁ ଅଧିକ ୟୁଜର୍ସ ଡ଼ାଉନଲୋଡ କରିଛନ୍ତି । ଏହା TikTok ଠାରୁ 200 ମିଲିଅନ ଓ Instagram ଠାରୁ 380 ମିଲିଅନ ଅଧିକ ଅଟେ । OpenAIର ଏହି AI ଆପ୍ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରି ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ChatGPTର ଲାଇଫଟାଇମ୍ Install ସଂଖ୍ୟା 1.5 ବିଲିଅନ୍ ପାର କରିଦେଇଛି । ଏହି AI ଆପ୍ କେବଳ ଆଉ ଟେକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ବରଂ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ChatGPTର ସଫଳତା ପଛର କାରଣ:
Artificial Intelligence ବା AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ଗତକିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଉଛି । ହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ AIକୁ କେବଳ ଟେକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଟୁଲ ଭାବେ ମାନି ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ ପରି ଏହା ଆଜିକାଲି ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ AI mainstream ହୋଇସାରିଛି । OpenAIର ChatGPTର Generative AIକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜ କାମରେ ସାମିଲ କରିପାରୁଛେ । ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକ କେବଳ ଏହି ଆପ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଆପ୍ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡ଼ାଉନଲୋଡ଼:
AppMagicର ଡ଼ାଟା ଅନୁଯାୟୀ,
2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ
|Application
|Downloaded
|ChatGPT
|902 ମିଲିଅନ
|TikTok
|703 ମିଲିଅନ
|521.6 ମିଲିଅନ
|444 ମିଲିଅନରୁ ଅଧିକ
|404 ମିଲିଅନରୁ ଅଧିକ
|Temu
|ଟପ୍ 5ରେ ସାମିଲ
|Google Gemini
|ଟପ୍ 10 ରେ ସାମିଲ(392 ମିଲିଅନ)
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା Googleର Gemini ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ 2ୟ AI ଆପ୍ ଭାବେ ଟପ୍ 10ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛି ।
AI chatbot ମାର୍କେଟରେ ବି ChatGPTର ବାଜିମାତ୍:
TechGagedର ପୂର୍ବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ChatGPT ନିକଟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ AI chatbot ବଜାରର 82 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ରହିଛି । ଏହା ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା 5 ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସମୁଦାୟ ସେୟାରରୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଂଶ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ବଜାରରେ ଏବେ DeepSeek ଓ Perplexity ଭଳି ନୂତନ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ChatGPT ଏକ ବଡ ଅଂଶ ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ChatGPTର ପ୍ରଭୁତ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି ।
