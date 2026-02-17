ଭାରତରେ 10 କୋଟି ଛୁଇଁଲା ChatGPT ୟୁଜର ସଂଖ୍ୟା
ଓପନ ଏଆଇ ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ସୂଚନା, ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ChatGPTର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ମଲିୟନ ବା 10 କୋଟି ଟପିଛି । ଆମେରିକା ପରେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ୟୁଜର୍ସ ।
Published : February 17, 2026 at 10:02 AM IST
ChatGPT users in India ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଧାଡ଼ିରରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି OpenAIର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍ ChatGPT । ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲୋକପ୍ରୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାରତର ବିଶାଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ChatGPT ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ChatGPT ଭାରତରରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଟାଇମସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 କୋଟି ଛୁଇଁଛି ।
ଓପନ ଏଆଇ ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଟାଇମସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଓପନ ଏଆଇର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ChatGPTର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ମଲିୟନ ଅର୍ଥାତ 10 କୋଟି ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ପରେ ଭାରତ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଚାଟବଟ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ।
ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋମେଣ୍ଟମ କ୍ଲିୟର ଅଛି" । ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ChatGPTର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ । ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛିଯେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ AI କୁ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉପାୟ ଭାବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ "OpenAIର ନୂତନ ମାଗଣା ଏଆଇ 'ପ୍ରିଜମ୍' ବ୍ୟବହାରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।"
OpenAIର ମୁଖ୍ୟ ଭାରତରେ ChatGPTର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ପାଇଁ ଭାରତରେ ରହିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି, ଏହା ଏକ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିବେଶନ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମୁଖ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଏବଂ AI ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ନେତା ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବେ। OpenAIର ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, Googleର CEO, ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
ଉପଭୋକ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କାରଣ :
ଭାରତରେ ChatGPTର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉପଭୋକ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତ ବିଶାଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀର ଦେଶ । ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, OpenAI ଭାରତରେ ChatGPT Goକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଯାହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ ମାଗଣା, ଏବଂ ସେହି ମାସରେ, ଆମେରିକା-ଭିତ୍ତିକ AI ଫାର୍ମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଚାକିରି ତାଲିକା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ OpenAI ସେଲସ୍ ବିଭାଗରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟେକ୍ ଫାର୍ମ ଦେଶରେ ଏକାଧିକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉପଭୋକ୍ତାର କାରଣ ଏହାକୁ ମାନି ନିଆଯାଉଛି ।