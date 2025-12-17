CES 2026: ସାମସଙ୍ଗ ଓ LG ଆଣୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ RGB TV; ଦମଦାର ହେବ ଭିଜୁଆଲ କ୍ବାଲିଟି
ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଆଯୋଜିତ CES ଇଭେଣ୍ଟରେ LG ନିଜର ପ୍ରଥମ ମାଇକ୍ରୋ RGB TV ଆଣୁଥିବାବେଳେ ସାମସଙ୍ଗ ଏହାର ଲାଇନଅପ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ଜାନୁଆରୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶୋ (CES) 2026 । ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଜଣାଶୁଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଓ LG । 2026 ମସିହାରେ ସାମସଙ୍ଗ ଏହାର ମାଇକ୍ରୋ RGB ଟିଭି ଲାଇନଅପ୍ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସେପଟେ LG ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ RGB TV ସିରିଜ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ।
ସାମସଙ୍ଗ ମାଇକ୍ରୋ RGB ରେଞ୍ଜରେ ଏବେ 55-ଇଞ୍ଚ, 65-ଇଞ୍ଚ, 75-ଇଞ୍ଚ, 85-ଇଞ୍ଚ, 100-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ 115-ଇଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସାମିଲ ହେବ, ଯାହା 2025 ମସିହାରେ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏକକ 115-ଇଞ୍ଚ ମଡେଲ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସାମସଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ ନୂତନ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଟିଭି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ CES 2026ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
After launching a giant 115-inch Micro RGB TV this year, Samsung will launch Micro RGB TVs in a lot more sizes in 2026. Read about it in our article linked in the thread below. ⏬#MicroRGBTV pic.twitter.com/3E9vM2K9eG— SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) December 17, 2025
ଆସୁଛି ନୂଆ Samsung Micro RGB TV: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ସାମସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, 2026 ମାଇକ୍ରୋ RGB ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ରଙ୍ଗ ସଠିକତା, ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଗତି ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ । ଏହି ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ସାମସଙ୍ଗର ନୂତନ ମାଇକ୍ରୋ RGB ଡିସପ୍ଲେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହା 4K AI Upscaling Pro ଏବଂ AI Motion Enhancer Pro ଭଳି ଚିତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଗତି ବ୍ଲରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସାମସଙ୍ଗ କହିଛି ।
ଏହି ଲାଇନଅପ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ମାଇକ୍ରୋ RGB AI ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରୋ ବ୍ୟବବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବିସ୍ତୃତ ଫ୍ରେମ୍-ବାଇ-ଫ୍ରେମ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ସକ୍ଷମ କରିବ ବୋଲି ସାମସଙ୍ଗ କହିଛି । ସାମସଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ମାଇକ୍ରୋ RGB ଟିଭିରେ ଏହାର 'ଗ୍ଲେୟାର ଫ୍ରି ଡିସପ୍ଲେ' ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଡଲବି ଅଟମୋସ୍, ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋ ଏବଂ Q-ସିମ୍ଫୋନି ସମର୍ଥନ ସାମିଲ ହେବ । 2026 ଲାଇନଅପ୍ Eclipsa ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଏହା ଏପରି ଏକ ଅଡିଓ ଫର୍ମାଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୀତ ବାଜୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ । ସାମସଙ୍ଗ ଏହାର ଟିଭି ପରିସରରେ ଏହି ଅଡିଓ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
LG ଆଣୁଛି ପ୍ରଥମ Micro RGB TV
CES 2026ରେ ଏଲଜି ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ RGB TV ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି LG Micro RGB evo । LG ମାଇକ୍ରୋ RGB ଇଭୋ ଟେଲିଭିଜନଟି 75-ଇଞ୍ଚ, 86-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ 100-ଇଞ୍ଚ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ଟିଭିକୁ ନୂଆ Dual AI Engine ଉପରେ ଆଧାରିତ Alpha 11 AI Processor Gen 3 ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ Dual Super Upscaling ଫିଚର ଅଛି, ଯାହାକି ଏକା ଥରକେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର AI ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରେ । ଏହାଦ୍ବାରା ଟିଭିରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ ପରି ଲାଗିଥାଏ ଯାହାଦ୍ବାରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଟିଭି ଦେଖିବା ଅନୁଭବ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ ।
LG unveils the Micro RGB evo at CES 2026, its most advanced LCD TV powered by Micro RGB Technology 💡— LG Global (@LGE_Global) December 16, 2025
It delivers exceptional color accuracy and clarity, driven by OLED-level AI precision 📺#LG #LifesGood #LGMicroRGBevo #CES2026 https://t.co/Jx1qEH03Ci pic.twitter.com/ERBfFmQy76
Sony ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଦି ୱାକମ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଜାପାନ ଏବଂ କାନାଡାରେ "True RGB" ଶବ୍ଦକୁ ଟ୍ରେଡମାର୍କ କରିଛି, ଯାହା ସୋନି ଏହାର 2026 ବ୍ରାଭିଆ ଟିଭି ଲାଇନଅପ୍ର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆରଜିବି-ଆଧାରିତ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Micro RGB କଣ ?
ମାଇକ୍ରୋ RGB ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ଟିଭି ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯାହା ପୁରୁଣା LED ଏବଂ ମିନି-LED ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ । ସାଧାରଣ ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ଧଳା LED ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯାହା ପଛରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଆଲୋକିତ କରେ । କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ RGB ଛୋଟ ଲାଲ, ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ LED ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି 3ଟି ରଙ୍ଗ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହା ଟିଭିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହାଦ୍ବାରା ଟିଭିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାସହିତ
- ଟିଭିରେ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ।
- ଟିଭିରେ ଦିଶୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କଳା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କଳା ଦିଶିଥାଏ ।
- ଏହା କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ରଙ୍ଗକୁ ବିକୃତ କରେ ନାହିଁ ।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା Samsung ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ବଡ଼ ଟିଭିରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଛୋଟ ଆକାରର ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାଇକ୍ରୋ RGB ଟିଭିଗୁ଼ଡ଼ିକ ଚିତ୍ରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ ।
