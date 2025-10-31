ସରକାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ; Google Chrome ୟୁଜର୍ସ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍, ନଚେତ ଚୋରି ହେବ ତଥ୍ୟ
ଭାରତୀୟ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ନେଇ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 31, 2025 at 5:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ Google Chrome ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି CERT-In (କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ) Chrome ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି । ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରାଉଜର୍ର କିଛି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କରଣରେ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଯାହାକୁ ହ୍ୟାକରମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମର ରିମୋଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
ଏଜେନ୍ସି ଏକ ସରକାରୀ ନୋଟିସ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମର ଅନେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାଦାନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା (Vulnerabilities) ମିଳିଛି । ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣକାରୀ କୌଣସି ବି ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ କ୍ଷତିକାରକ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ତା'ପରେ ସେମାନେ ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଡ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ରନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ଡାଟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇପାରିବେ।
କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଏହି ସମସ୍ୟା ?
ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ର V8 ଇଞ୍ଜିନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାହାକି JavaScriptକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଇଞ୍ଜିନ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ କେଉଁ କୋଡ୍ଟି ଖୋଲିବ । ଯଦି ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଜଣେ ହ୍ୟାକର ଏପରି କୋଡ୍ ଚଲାଇପାରେ ଯାହା Chromeର ମେମୋରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ତେଣୁ CERT-In ଏହାକୁ "ଉଚ୍ଚ ଗମ୍ଭୀରତା" ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ।
କେଉଁ ଭର୍ସନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ?
ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରୋମ୍ ଭର୍ସନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
- Linux ପାଇଁ: Version 142.0.7444.59 ପୂର୍ବରୁ
- Windows ଓ macOS ଲାଗି: Version 142.0.7444.59/60 ପୂର୍ବରୁ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ Chomeର ଭର୍ସନ ଏହାଠାରୁ ପୁରୁଣା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ହେବା ଜରୁରୀ ।
ଅପଡେଟ୍ ନ କଲେ କଣ ହେବ ?
ଏଜେନ୍ସି ଚେତାବନୀ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସିଷ୍ଟମର କ୍ରୋମ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରିନେବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ଅପଡେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ହ୍ୟାକରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରରେ ଦୂରରେ କେଉଁଠି ବସି କୋଡ୍ ରନ୍ କରିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ରାଉଜିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପାସୱାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟକୁ ଚୋରି କରିପାରିବେ । ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମର ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହ୍ୟାକରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପୁଫିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ (Spofing Attack)ର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ କୌଣସି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଫସି ଅସଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଭାବି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି ।
Chrome ଅପଡେଟ୍ କେମିତି କରିବେ ?
- Google Chromeକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- ଉପର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- Help>About Google Chromeକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- କ୍ରୋମ୍ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଓ ନୂଆ ଭର୍ସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ ।
- ଅପଡେଟ୍ ପରେ Restart କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ବାରା ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ୟାଚ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯିବ ।
ଏହି ଚେତାବନୀ କେବଳ ଏକ ବୈଷୟିକ ସତର୍କତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ Chromeରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଇମେଲ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ । ଆଜି ବ୍ରାଉଜର ଆମର ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନର ପ୍ରବେଶ ପଥ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ ।