WhatsApp ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ CERT-Inର ହାଇ-ଆଲର୍ଟ, ହ୍ୟାକିଂରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍
ପୁରୁଣା WhatsApp ଭର୍ସନରେ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ମିଳିବା ପରେ CERT-In ଜାରି କରିଛି ହାଇ-ଆଲର୍ଟ, ହ୍ୟାକିଂ ଓ ଡାଟା ଚୋରିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
Published : November 28, 2026 at 9:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ WhatsApp ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଭାରତର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି CERT-In ପକ୍ଷରୁ WhatsApp ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 'HIGH' ସିଭିୟରିଟି (ଅତି ଗମ୍ଭୀର) ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଏହି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପୁରୁଣା ଭର୍ସନଗୁଡ଼ିକରେ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି (Security Flaws) ରହିଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ । ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ହ୍ୟାକରମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ୟୁଜରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି ।
ଏହି ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି Android, iOS ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା WhatsAppକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । CERT-In ଅନୁଯାୟୀ, ହ୍ୟାକରମାନେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲେୟାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ । ଏହା ଜରିଆରେ ସେମାନେ ୟୁଜରଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି କୋଡ୍ ରନ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ।
WhatsAppରେ କ’ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧରାପଡ଼ିଛି?
CERT-In ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନୋଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଟି ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି:
- CVE-2026-102769: ଏହି ତ୍ରୁଟି ଏକ ଅଣ-ଅଫିସିଆଲ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ "order details" ମେସେଜ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । ଯଦି ଜଣେ Android ୟୁଜର ଏହା ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ SQL ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଫୋନ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥିବା WhatsApp ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ । ଯଦି ମେସେଜ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ୟୁଜର ଅନଲାଇନ୍ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫୋର୍ସଡ୍ କ୍ରାଶ୍ ପରେ ଡେଲିଭରି ରିସିପ୍ଟର ସମୟ ଦେଖି ହ୍ୟାକର ଚାଟ୍ ଡାଟାବେସ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ଛୋଟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ । ତେବେ ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ କୌଣସି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ WhatsApp ପାଇନାହିଁ।
- CVE-2026-44908: ଏହି ତ୍ରୁଟି Meta AI ର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହ ଭରସା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚେନ୍ର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା Meta ର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହାର୍ଡୱେୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ବାଇପାସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ । ଏହି ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବା WhatsApp ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
- CVE-2026-23871: ଏହି ତ୍ରୁଟି Android ରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ-ରିପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଏକ ଖାସ୍ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା "Click to WhatsApp" ଆଡ୍-ରିପ୍ଲାଏ ମେସେଜ୍ ଫୋନ୍କୁ ହ୍ୟାକର ଚଲାଉଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରୁ ମିଡିଆ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ୟୁଜରଙ୍କ IP ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ । WhatsApp କହିଛି ଯେ କିଛି ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜ୍ ସହିତ ଏହି ତ୍ରୁଟିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଇପାରେ ।
କେଉଁ ସବୁ WhatsApp ଭର୍ସନ୍ ବିପଦରେ ଅଛି?
CERT-In has published vulnerability notes on its website. Multiple Vulnerabilities in Whatsapp https://t.co/8NkIgJdyH8 Multiple Vulnerabilities in Asus https://t.co/thIzqMKOzR— CERT-In (@IndianCERT) November 26, 2026
- CERT-In ଅନୁଯାୟୀ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା WhatsApp ଭର୍ସନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି:
- WhatsApp for Android: 2.26.35.74 ଏବଂ 2.26.17.4 ପୂର୍ବର ଭର୍ସନ୍ ।
- WhatsApp Business for Android: 2.26.23.70 ଏବଂ 2.26.17.4 ପୂର୍ବର ଭର୍ସନ୍ ।
- WhatsApp Business for iOS: 2.26.23.72 ପୂର୍ବର ଭର୍ସନ୍ ।
- WhatsApp for iOS: 2.26.23.72 ପୂର୍ବର ଭର୍ସନ୍ ।
- WhatsApp for Mac desktop: 2.26.23.72 ପୂର୍ବର ଭର୍ସନ୍ ।
ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ୟୁଜର ତୁରନ୍ତ କ’ଣ କରିବେ?
CERT-In କହିଛି ଯେ ୟୁଜରମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ Meta ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଲେଟେଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାଚ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଦରକାର । ଏଥିପାଇଁ Android ୟୁଜର Google Play Store ରୁ ଏବଂ iPhone ୟୁଜର Apple App Store ରୁ ନିଜ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ସେହିପରି Windows ଏବଂ Mac ୟୁଜର Microsoft Store, Mac App Store କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ୍ WhatsApp ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ । ୟୁଜରମାନେ ବିନା କୌଣସି ବିଳମ୍ବରେ ଏବେ ହିଁ ନିଜ WhatsApp ଚେକ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।