ETV Bharat / technology

ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବ CBIର ‘ଅଭୟ’: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କରିବ ଏହି AI ଚାଟବୋଟ୍‌

ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ CBI 'ଅଭୟ' (ABHAY) ନାମକ ଏକ AI-ଭିତ୍ତିକ ଚାଟବୋଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

CBI has launched an AI-based chatbot named 'ABHAY' to curb the fast-growing cybercrime in India.
ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ CBI 'ଅଭୟ' (ABHAY) ନାମକ ଏକ AI-ଭିତ୍ତିକ ଚାଟବୋଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । (Representational Image/IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 22, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ (CBI) ପକ୍ଷରୁ 'ଅଭୟ' (ABHAY) ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର AI ଚାଟବୋଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିନବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ମେସେଜ ଆକାରରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ନକଲି ନୋଟିସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ସହାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ବସି ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରକୃତରେ CBI ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

ଅନ୍ୟପଟେ, 22ତମ ଡି.ପି. କୋହଲି ସ୍ମାରକୀ ବକ୍ତୃତା ଅବସରରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାଇବର ଅପରାଧର ବଢୁଥିବା ବିପଦ ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ 'ପୀଡ଼ିତ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ' ଆପଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଭୟ ହେବ ସୁରକ୍ଷା କବଚ:

ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ CBI ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ 'ଅଭୟ' (ABHAY) ନାମକ ଏକ AI-ଭିତ୍ତିକ ଚାଟବୋଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ "ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ୍" ଭଳି ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ସହାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହଜନକ ନୋଟିସ୍‌ର ସତ୍ୟତା ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଓ ଭରସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏହି ବୈଷୟିକ ସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସାଇବର ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 'ପୀଡ଼ିତ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ' ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି 'ଅଭୟ' ଚାଟବୋଟ୍‌କୁ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌ରେ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ (Pre-install) କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସହଜରେ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଦେଶରେ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ :

ଆପଲ୍‌ରେ ‘କୁକ୍’ ଯୁଗର ଅନ୍ତ: ଜନ୍ ଟର୍ନସ୍ ହେବେ Appleର ନୂଆ ସିଇଓ

Google Chromeରେ ଆସିଲା ‘AI Mode’: ଏବେ ସାଇଡ୍-ବାଇ-ସାଇଡ୍‌ ହେବ ବ୍ରାଉଜିଂ ,ବାରମ୍ବାର ଟ୍ୟାବ୍ ବଦଳାଇବା ଝଞ୍ଜଟରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି !

ଅନ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍କ୍ରୋଲିଂରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି: ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ ଆଣିଲା Shorts Feed Limit ଫିଚର, ଏବେ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍

TAGGED:

ABHAYA AI CHATBOT
CYBER CRIME IN INDIA
FAKE SCAM PROTECTION
ଅଭୟ ହେବ ସୁରକ୍ଷା କବଚ
CBI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.