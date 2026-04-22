ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବ CBIର ‘ଅଭୟ’: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କରିବ ଏହି AI ଚାଟବୋଟ୍
ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ CBI 'ଅଭୟ' (ABHAY) ନାମକ ଏକ AI-ଭିତ୍ତିକ ଚାଟବୋଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : April 22, 2026 at 6:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ (CBI) ପକ୍ଷରୁ 'ଅଭୟ' (ABHAY) ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର AI ଚାଟବୋଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିନବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ମେସେଜ ଆକାରରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ନକଲି ନୋଟିସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ସହାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ବସି ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରକୃତରେ CBI ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :
ଅନ୍ୟପଟେ, 22ତମ ଡି.ପି. କୋହଲି ସ୍ମାରକୀ ବକ୍ତୃତା ଅବସରରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାଇବର ଅପରାଧର ବଢୁଥିବା ବିପଦ ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ 'ପୀଡ଼ିତ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ' ଆପଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭୟ ହେବ ସୁରକ୍ଷା କବଚ:
ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ CBI ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ 'ଅଭୟ' (ABHAY) ନାମକ ଏକ AI-ଭିତ୍ତିକ ଚାଟବୋଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ "ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ୍" ଭଳି ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ସହାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହଜନକ ନୋଟିସ୍ର ସତ୍ୟତା ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଓ ଭରସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏହି ବୈଷୟିକ ସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସାଇବର ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 'ପୀଡ଼ିତ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ' ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି 'ଅଭୟ' ଚାଟବୋଟ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ (Pre-install) କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସହଜରେ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଦେଶରେ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ।