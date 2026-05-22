ଗୁଗଲ ଜେମିନି ସହ ଯୋଡ଼ିହେବ CapCut: ଏଣିକି ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ହେବ ସହଜ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କାରଣ ଜେମିନି ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଭିଡିଓ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା ସହ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
Published : May 22, 2026 at 5:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ (Google) ନିଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଜେମିନି' (Gemini)କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଗୁଗଲ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଆପ୍ 'CapCut' ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ CapCutର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଗୁଗଲ ଜେମିନି ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଜେମିନି ଚାଟ୍ବୋଟ୍କୁ କେବଳ କମାଣ୍ଡ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସ୍ତରର ଭିଡିଓ ତିଆରି ଏବଂ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ।
CapCut is partnering with @GeminiApp .— CapCut (@capcutapp) May 21, 2026
Soon, users will be able to edit images and videos directly within the Gemini app using CapCut’s advanced creative and editing capabilities.
As creative workflows become more connected and seamless, we believe the future of creation will be… pic.twitter.com/vmbGi9PD4f
ଜେମିନି ଭିତରେ ମିଳିବ CapCutର ଜବରଦସ୍ତ ମାଜିକ୍:
ଏହି ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଫଳରେ ଜେମିନିର ୟୁଜର୍ସମାନେ କୌଣସି ଅଲଗା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନକରି CapCutର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ । ଏଥିରେ ଏଆଇ-ପାୱାର୍ଡ ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ, ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ୟାପସନ୍, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟୁଲ୍ସ ସାମିଲ ରହିବ । ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ଜେମିନି ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା ସହ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
Gemini can now connect to even more apps, including @OpenTable, @Canva, and @Instacart.— Google Gemini (@GeminiApp) May 21, 2026
Whether you're booking a table at a restaurant, creating a flyer, or ordering groceries, Gemini doesn’t just find info, it helps you take action seamlessly with connected apps.
ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟ୍କା:
ଗୁଗଲ ଜେମିନିର ଏହି ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । CapCut ଆପ୍ର ମାଲିକାନା ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ 'ByteDance' (ଯିଏକି TikTokର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ) ପାଖରେ ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ CapCut ଆପ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଗୁଗଲ ଜେମିନି ସହ ଏହା ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଏହି ଫିଚର୍ସ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ।
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଗଲ ଏହି ଏକ୍ସଟେନସନକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ CapCut ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ । ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଟୁଲ୍ (ଯେପରିକି YouTube Shorts ଏଡିଟିଂ ଟୁଲ୍ସ) ଜେମିନି ସହ ଯୋଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ତେବେ ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ବଜାରରେ ଓପନଏଆଇ (OpenAI)ର ସୋରା (Sora) ଭଳି ଭିଡିଓ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଗଲର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଟେ ।