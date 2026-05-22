ଗୁଗଲ ଜେମିନି ସହ ଯୋଡ଼ିହେବ CapCut: ଏଣିକି ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ହେବ ସହଜ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କାରଣ ଜେମିନି ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଭିଡିଓ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା ସହ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

CapCut video editing will be even easier with integration with Google Gemini
ଗୁଗଲ ଜେମିନି ସହ ଯୋଡ଼ିହେବ CapCut: ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ (X/CapCut)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 22, 2026 at 5:00 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ (Google) ନିଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଜେମିନି' (Gemini)କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଗୁଗଲ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଆପ୍ 'CapCut' ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ CapCutର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଗୁଗଲ ଜେମିନି ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଜେମିନି ଚାଟ୍‌ବୋଟ୍‌କୁ କେବଳ କମାଣ୍ଡ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସ୍ତରର ଭିଡିଓ ତିଆରି ଏବଂ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ।

ଜେମିନି ଭିତରେ ମିଳିବ CapCutର ଜବରଦସ୍ତ ମାଜିକ୍:

ଏହି ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଫଳରେ ଜେମିନିର ୟୁଜର୍ସମାନେ କୌଣସି ଅଲଗା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନକରି CapCutର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ । ଏଥିରେ ଏଆଇ-ପାୱାର୍ଡ ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ, ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ୟାପସନ୍, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟୁଲ୍ସ ସାମିଲ ରହିବ । ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ଜେମିନି ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା ସହ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା:

ଗୁଗଲ ଜେମିନିର ଏହି ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । CapCut ଆପ୍‌ର ମାଲିକାନା ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ 'ByteDance' (ଯିଏକି TikTokର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ) ପାଖରେ ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ CapCut ଆପ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଗୁଗଲ ଜେମିନି ସହ ଏହା ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଏହି ଫିଚର୍ସ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ।

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଗଲ ଏହି ଏକ୍ସଟେନସନକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ରୋଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ CapCut ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ । ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଟୁଲ୍ (ଯେପରିକି YouTube Shorts ଏଡିଟିଂ ଟୁଲ୍ସ) ଜେମିନି ସହ ଯୋଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ତେବେ ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ବଜାରରେ ଓପନଏଆଇ (OpenAI)ର ସୋରା (Sora) ଭଳି ଭିଡିଓ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଗଲର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଟେ ।

