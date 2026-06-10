ଲଞ୍ଚ ହେଲା Canva Offline Mode , ଏବେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ଫ୍ରି ଡିଜାଇନିଂ
କାନଭାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ରବ୍ କଭାଲସ୍କି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତିଯେ, ଏହି ଅଫଲାଇନ୍ ଫିଚର୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବୃହତ ମୋବାଇଲ୍-ଫର୍ଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ।
Published : June 10, 2026 at 9:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଫୋଟ ଏଡିଟିଂ, ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚତ ଭାବେ କାନଭା(Canva) ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଥିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକ ସକ୍ରିୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ନେଟୱର୍କ ସ୍ଲୋ ଥିବା ସମୟରେ ଡିଜାଇନର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସାଜୁଥିଲା । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏହି ବଡ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଜୁନ୍ 2026ରେ Canva Offline ଫିଚର୍ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛିଯେ, ତାର ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୁବିଧା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ।
Canva Offlineର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବେ ?
ଏହି ନୂତନ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେହି ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ସ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଟିଚର୍ସ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଓ ମେଟ୍ରୋ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:
ଅଫଲାଇନ୍ ସେଟିଂ: ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଖୋଲି ସେଠାରେ ଥିବା Make available offline ଅପ୍ସନକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ରନିଂ କ୍ଷମତା: ଏହି ଅପ୍ସନ ଅନ୍ କରିବା ପାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ।
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଙ୍କ୍: ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ କାମ ସରିବା ପରେ, ମୋବାଇଲ୍ ବା ଲାପଟପ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ଅଫଲାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ (Automatically Sync) କ୍ଲାଉଡ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଡାଟା ଲସ୍ ବା କାମ ନଷ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି ମେଗା ଫିଚର୍ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ।
କାନଭାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ରବ୍ କଭାଲସ୍କି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଫଲାଇନ୍ ଫିଚର୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବୃହତ ମୋବାଇଲ୍-ଫର୍ଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାନଭା ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ଗୁଗଲର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ସେବା Google Gemini ପାଇଁ Canva Connected App ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜେମିନି ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଡିଜାଇନ୍କୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାନଭା ଏଡିଟର୍ (Canva Editor) ଭିତରକୁ ଆଣି ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ । ଏପରିକି ଗୁଗଲର ଆଧୁନିକ Nano Banana ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାନଭାର Magic Layers ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଅଫଲାଇନ୍ ସହିତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନଭା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: