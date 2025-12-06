ETV Bharat / technology

ZTE ସହ ହାତ ମିଳାଇଲା ByteDance; ଆଣୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ Agentic AI ଫୋନ

ଚୀନରେ ZTE ଓ ByteDance ଏପରି ଏକ ଏଆଇ ଫୋନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିନା ଆପ୍‌ ଖୋଲି ସବୁ କାମ କରିପାରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

World first agentic AI phone
ଆସୁଛି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ Agentic AI ଫୋନ (Image Credit: X/taylorogan)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 6, 2025 at 1:52 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଉ ଏଆଇ ଦୌଡ଼ରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଆଗରେ ଅଛି । ଏହି କଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁଠି କିଛି ଦେଶ ଏଆଇକୁ କେବଳ ଭଏସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଓ ଲିମିଟେଡ୍‌ ଆପ୍‌ ଆକ୍ସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଚୀନ ଏକ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି । ଚୀନ ଏପରି ଏକ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଣିଛି, ଯାହାକି ବିନା ଆପ୍‌ ଖୋଲି କାମ କରିପାରୁଛି ।

ଚୀନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ZTE ଓ Tiktokର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ByteDance ପରସ୍ପର ସହାଭାଗିତାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ମଣିଷଙ୍କ ପରି ଫୋନକୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଚଲାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଫୋନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପେଆପେ ସବୁ କାମ କରିବ । ଏହି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ନାମ ହେଉଛି Nubia M153 । ଏହି ଫୋନକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍‌ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ବ ​​ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା 'Doubao' ନାମକ AI ଏଜେଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଏହା କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ଭିତରେ କାମ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନକୁ ଚଲାଇପାରେ ।

କଣ କରିପାରେ Agentic AI ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ?

ଏହି AI ଫୋନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଆପ୍ ଖୋଲିବା, ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ୟୁଜର କେବଳ କଥା କହିବା ପରେ ଫୋନ ବାକି ସବୁକିଛି ପରିଚାଳନା କରିପାରେ । ଡେମୋରେ AI ଏକ ସେବା ଖୋଜୁଥିବା, ତା’ପରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆପ୍ ଚୟନ କରିବା, ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଫିଚର କୌଣସି ସହାୟତା ବିନା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଡରକୁ ସମାପ୍ତ କରେ । AI ସ୍କ୍ରିନକୁ ମଣିଷ ଯେପରି ଦେଖେ ସେହିପରି ଦେଖେ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ମାନବ-ଶୈଳୀ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ସହିତ କାମ କରେ, API ନୁହେଁ।

Cloud ଓ On-Device AIର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ

  • Nubia M153ରେ ଏଆଇ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରିଥାଏ ।
  • Doubao AI ଯାହାକି କ୍ଲାଉଡ୍‌ରେ କାମ କରିଥାଏ, ଏହା ଭାବିବା, ବୁଝିବା ଓ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବାର ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ।
  • Nebula GUI AI ଯାହାକି ଫୋନ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ସ୍କ୍ରିନକୁ ଦେଖି ଟ୍ୟାପ୍‌ କରିବା, ଆପ୍‌ ଖୋଲିବା ଓ ଟାଇପ୍‌ କରିବା ପରି କାମ କରେ ।
  • ଏଥିଲାଗି ଏହି ଫୋନ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ପାସୱର୍ଡ, ପେମେଣ୍ଟ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ।

ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ କଣ କରିପାରେ ଏହି AI ଫୋନ ?

  • ହୋଟେଲର ଫଟୋ ଦେଖି ନିଜେ ବୁକିଂ କରିପାରେ ।
  • ରୋବୋଟ୍‌ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବୁକ୍‌ କରିପାରେ ।
  • ମଝିରାସ୍ତାରେ Drop Locationକୁ ବଦଳାଇପାରେ ।
  • ଡେଲିଭରି ଆପ୍‌ରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିପାରେ ।
  • ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ।

ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫୋନକୁ ନେଇ ଡେମୋ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଫୋନଟି ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାମକୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିଥିଲା । ଏହି ଏଆଇ କୌଣସି ବି ଆପ୍‌କୁ ଯାଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଜିପାରେ ।

Doubao AI କଣ ?

ଡୌବାଓ ହେଉଛି ବାଇଟ୍‌ଡାନ୍ସର ନିଜସ୍ବ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍, ଯାହାକୁ ଚୀନରେ 175 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହା ଲେଖା ଏବଂ ଫଟୋ ଉଭୟ ବୁଝିପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ।

ZTE Nubia M153 ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଫିଚରବିବରଣୀ
ଡିସପ୍ଲେ6.78 इंच LTPO OLED
ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ1264 x 2800
ପ୍ରୋସେସରSnapdragon 8 Elite
RAM16GB
ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌512GB
କ୍ୟାମେରା50MP Front + चारों 50MP सेंसर
ବ୍ୟାଟେରୀ6000mAh
ୱେୟାରଲେସ୍‌ ଚାର୍ଜିଂ15W
ଦାମ3,499 Yuan (ପ୍ରାୟ ₹44,500)

ପରିଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Nubia M153 ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଫୋନଟି ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କେବଳ କଥା କହି ପୁରା ଫୋନକୁ ଚଲାଇପାରିବା । ଏଥିଲାଗି ଆମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପ୍‌କୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏହି ଡିଭାଇସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କେବଳ ଡିଭାଇସ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ।

