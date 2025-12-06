ZTE ସହ ହାତ ମିଳାଇଲା ByteDance; ଆଣୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ Agentic AI ଫୋନ
ଚୀନରେ ZTE ଓ ByteDance ଏପରି ଏକ ଏଆଇ ଫୋନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିନା ଆପ୍ ଖୋଲି ସବୁ କାମ କରିପାରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 6, 2025 at 1:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଉ ଏଆଇ ଦୌଡ଼ରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଆଗରେ ଅଛି । ଏହି କଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁଠି କିଛି ଦେଶ ଏଆଇକୁ କେବଳ ଭଏସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଓ ଲିମିଟେଡ୍ ଆପ୍ ଆକ୍ସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଚୀନ ଏକ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି । ଚୀନ ଏପରି ଏକ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଣିଛି, ଯାହାକି ବିନା ଆପ୍ ଖୋଲି କାମ କରିପାରୁଛି ।
ଚୀନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ZTE ଓ Tiktokର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ByteDance ପରସ୍ପର ସହାଭାଗିତାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ମଣିଷଙ୍କ ପରି ଫୋନକୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଚଲାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଫୋନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପେଆପେ ସବୁ କାମ କରିବ । ଏହି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ନାମ ହେଉଛି Nubia M153 । ଏହି ଫୋନକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
Another DeepSeek moment. This is the world’s first actual smart phone. It’s an engineering prototype of ZTE’s Nubia M153 running ByteDance’s Doubao AI agent fused into Android at the OS level. It has complete control over the phone. It can see the UI, choose/download apps,… pic.twitter.com/lM9PYMoQek— Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025
ଏହି ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା 'Doubao' ନାମକ AI ଏଜେଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଏହା କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ଭିତରେ କାମ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନକୁ ଚଲାଇପାରେ ।
କଣ କରିପାରେ Agentic AI ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ?
ଏହି AI ଫୋନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଆପ୍ ଖୋଲିବା, ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ୟୁଜର କେବଳ କଥା କହିବା ପରେ ଫୋନ ବାକି ସବୁକିଛି ପରିଚାଳନା କରିପାରେ । ଡେମୋରେ AI ଏକ ସେବା ଖୋଜୁଥିବା, ତା’ପରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆପ୍ ଚୟନ କରିବା, ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଫିଚର କୌଣସି ସହାୟତା ବିନା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଡରକୁ ସମାପ୍ତ କରେ । AI ସ୍କ୍ରିନକୁ ମଣିଷ ଯେପରି ଦେଖେ ସେହିପରି ଦେଖେ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ମାନବ-ଶୈଳୀ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ସହିତ କାମ କରେ, API ନୁହେଁ।
Cloud ଓ On-Device AIର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ
- Nubia M153ରେ ଏଆଇ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରିଥାଏ ।
- Doubao AI ଯାହାକି କ୍ଲାଉଡ୍ରେ କାମ କରିଥାଏ, ଏହା ଭାବିବା, ବୁଝିବା ଓ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବାର ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ।
- Nebula GUI AI ଯାହାକି ଫୋନ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ସ୍କ୍ରିନକୁ ଦେଖି ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା, ଆପ୍ ଖୋଲିବା ଓ ଟାଇପ୍ କରିବା ପରି କାମ କରେ ।
- ଏଥିଲାଗି ଏହି ଫୋନ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ପାସୱର୍ଡ, ପେମେଣ୍ଟ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ।
This is where it stops feeling like “voice commands” and starts feeling like a real assistant. I don’t remember which number I logged into the Baidu Apollo robotaxi app. Doubao digs into the app’s settings and tells me the last four digits of this account’s phone number so I can… pic.twitter.com/FT9I9q3QMi— Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025
ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ କଣ କରିପାରେ ଏହି AI ଫୋନ ?
- ହୋଟେଲର ଫଟୋ ଦେଖି ନିଜେ ବୁକିଂ କରିପାରେ ।
- ରୋବୋଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବୁକ୍ କରିପାରେ ।
- ମଝିରାସ୍ତାରେ Drop Locationକୁ ବଦଳାଇପାରେ ।
- ଡେଲିଭରି ଆପ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିପାରେ ।
- ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫୋନକୁ ନେଇ ଡେମୋ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଫୋନଟି ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାମକୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିଥିଲା । ଏହି ଏଆଇ କୌଣସି ବି ଆପ୍କୁ ଯାଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଜିପାରେ ।
Doubao AI କଣ ?
ଡୌବାଓ ହେଉଛି ବାଇଟ୍ଡାନ୍ସର ନିଜସ୍ବ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍, ଯାହାକୁ ଚୀନରେ 175 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହା ଲେଖା ଏବଂ ଫଟୋ ଉଭୟ ବୁଝିପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ।
ZTE Nubia M153 ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
|ଫିଚର
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.78 इंच LTPO OLED
|ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ
|1264 x 2800
|ପ୍ରୋସେସର
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|16GB
|ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|512GB
|କ୍ୟାମେରା
|50MP Front + चारों 50MP सेंसर
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|6000mAh
|ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ
|15W
|ଦାମ
|3,499 Yuan (ପ୍ରାୟ ₹44,500)
ପରିଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Nubia M153 ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଫୋନଟି ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କେବଳ କଥା କହି ପୁରା ଫୋନକୁ ଚଲାଇପାରିବା । ଏଥିଲାଗି ଆମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପ୍କୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏହି ଡିଭାଇସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କେବଳ ଡିଭାଇସ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ।