ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି BYDର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ SUV 'Seal U DM-i', ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଏକ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 18.3 kWh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିୱାଇଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ Blade Battery ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି ।
Published : June 10, 2026 at 9:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବିୱାଇଡି (BYD) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ତାର ଆଧୁନିକ ଗାଡ଼ି BYD Seal U DM-i ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ (PHEV) ଗାଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (EV) ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଭି ଆପଣେଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି । କମ୍ପାନୀର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦମଦାର୍ କାର୍ ଚଳିତ 2026 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
BYD Seal U DM-iର ଫିଚର୍ସ:
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନ: ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଏକ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 18.3 kWh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିୱାଇଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ Blade Battery ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ମୋଟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜନରେଟର କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସିଧାସଳଖ ହ୍ୱିଲ୍କୁ ପାୱାର ପଠାଇଥାଏ ।
ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା: ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାର ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ବାହାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ କରି ସହଜରେ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
ମେଗା ରନିଂ ରେଞ୍ଜ: କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ଏକକ ସମୟରେ 1,200 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରନିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କେବଳ ଇଭି (EV) ମୋଡ୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ । ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଇଭି ମୋଡ୍ କୁ ବଦଳିଯାଇଥାଏ ।
BYD Seal U DM-iର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
BYD Seal U DM-i ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏସୟୁଭି କାର୍ ଅଟେ, ଯାର ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ 4.7 ମିଟର ଏବଂ ହ୍ୱିଲବେସ୍ 2,765mm ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଆରାମରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ଗାଡ଼ି ଭିତରର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ୍ଷମତା ଥିବା ରୋଟେଟିଂ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 12.3 ଇଞ୍ଚର ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର, ମନୋରମ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ Level 2 ADASର ସୁବିଧା ରହିଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆସୁଥିବା V2L (Vehicle-to-Load) ସପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ବାହାରର ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇ ପାରିବେ ।
ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ (PHEV) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେବଳ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅତି ମହଙ୍ଗା ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିୱାଇଡି କମ୍ପାନୀ ତାର ଏହି ନୂଆ Seal U DM-i ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ତା (Affordable) ବନାଇବାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ଏହି କାର୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀର ଏକ ଚମତ୍କାର ମିଳିତ ସୁବିଧା ସହିତ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଏସୟୁଭି ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
- Ola ଓ Uber କୁ ଟକ୍କର ଦେବ Vietnamese କମ୍ପାନୀ: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Green SM ଫୁଲ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା
- ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି New-Generation Hyundai i20, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ଟିଜର୍ ଲୁକ୍
- ନୂଆ ଲୁକ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2026 Toyota Innova Crysta, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍
- ଜୁନ 17ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରମିୟମ୍ କାର୍ 2026 Mini Countryman C, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍