ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି BYDର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ SUV 'Seal U DM-i', ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଏକ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 18.3 kWh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିୱାଇଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ Blade Battery ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି ।

BYD's first plug-in hybrid SUV 'Seal U DM-i' to be launched in the Indian market
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି BYDର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ SUV 'Seal U DM-i' (Image Credit: BYD)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 10, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବିୱାଇଡି (BYD) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ତାର ଆଧୁନିକ ଗାଡ଼ି BYD Seal U DM-i ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ (PHEV) ଗାଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (EV) ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଭି ଆପଣେଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି । କମ୍ପାନୀର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦମଦାର୍ କାର୍ ଚଳିତ 2026 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍‌ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

BYD Seal U DM-iର ଫିଚର୍ସ:

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନ: ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଏକ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 18.3 kWh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିୱାଇଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ Blade Battery ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ମୋଟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜନରେଟର କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସିଧାସଳଖ ହ୍ୱିଲ୍‌କୁ ପାୱାର ପଠାଇଥାଏ ।

ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା: ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାର ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ବାହାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ କରି ସହଜରେ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

ମେଗା ରନିଂ ରେଞ୍ଜ: କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ଏକକ ସମୟରେ 1,200 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରନିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କେବଳ ଇଭି (EV) ମୋଡ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ । ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଇଭି ମୋଡ୍ କୁ ବଦଳିଯାଇଥାଏ ।

BYD Seal U DM-iର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌:

BYD Seal U DM-i ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏସୟୁଭି କାର୍ ଅଟେ, ଯାର ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ 4.7 ମିଟର ଏବଂ ହ୍ୱିଲବେସ୍ 2,765mm ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଆରାମରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ଗାଡ଼ି ଭିତରର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ର ପାରମ୍ପରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ୍ଷମତା ଥିବା ରୋଟେଟିଂ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 12.3 ଇଞ୍ଚର ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର, ମନୋରମ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ Level 2 ADASର ସୁବିଧା ରହିଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆସୁଥିବା V2L (Vehicle-to-Load) ସପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ବାହାରର ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇ ପାରିବେ ।

ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ (PHEV) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେବଳ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅତି ମହଙ୍ଗା ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିୱାଇଡି କମ୍ପାନୀ ତାର ଏହି ନୂଆ Seal U DM-i ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ତା (Affordable) ବନାଇବାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ଏହି କାର୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀର ଏକ ଚମତ୍କାର ମିଳିତ ସୁବିଧା ସହିତ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଏସୟୁଭି ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

  1. Ola ଓ Uber କୁ ଟକ୍କର ଦେବ Vietnamese କମ୍ପାନୀ: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Green SM ଫୁଲ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା
  2. ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି New-Generation Hyundai i20, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ଟିଜର୍ ଲୁକ୍
  3. ନୂଆ ଲୁକ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ୍‌ ହେଲା 2026 Toyota Innova Crysta, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍‌
  4. ଜୁନ 17ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରମିୟମ୍‌ କାର୍ 2026 Mini Countryman C, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍

TAGGED:

BYD HYBRID SUV
BYD PHEV INDIA
1200KM RANGE SUV
ବିୱାଇଡି ହାଇବ୍ରିଡ SUV ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍
BYD SEAL U LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.