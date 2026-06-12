ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା BYD Dolphin G DM-i ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍, ମିଳିବ 1,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ୍

ଏହି କାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ସହିତ ସଡ଼କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 1,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ।

BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i (Image Credit: BYD)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଲେଟ୍ରିକ୍‌ କାର୍‌ ନିର୍ମାତା ଚାଇନିଜ୍‌ କମ୍ପାନୀ ବିୱାଇଡ୍(BYD) ଅଫିସିଆଲି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କଟେରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଉରୋପୀୟ ବଜାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାର ଆଧୁନିକ କାର୍‌ BYD Dolphin G DM-iର ଅଫିସିଆଲି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ B-ସେଗମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି । ଏହି କାର୍‌ଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯିବା ଚିନ୍ତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଚାହାଁନ୍ତି ।

BYD Dolphinର ଫିଚର୍ସ:

ଏହି ନୂତନ BYD Dolphin G DM-i ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁପର୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ (Super Hybrid DM) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୈଷୟିକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i (Image Credit: BYD)

ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା: ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନା ଏକ୍ସଲ୍ (Front Axle)ରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଅତି ସ୍ମୁଥ୍ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସେଲାରେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ରନିଂ ରେଞ୍ଜ୍: କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ ଡାଟା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ସହିତ ସଡ଼କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 1,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବିଶାଳ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ।

BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i (Image Credit: BYD)

ଅଟୋମାଟିକ୍ ସ୍ୱିଚିଂ: ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟ DM-i ସିଷ୍ଟମ୍ ରାସ୍ତା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜେ ବୁଝି ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ (Hybrid Mode) ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସହଜରେ ସ୍ୱିଚ୍ କରିଥାଏ । ଏହି କାର୍‌ର ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ 4,160 mm ଏବଂ ଓସାର ବା ଚୌଡ଼ା 1,825 mm ରଖାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି BYDର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ SUV 'Seal U DM-i', ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ:

BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i (Image Credit: BYD)

ବିୱାଇଡି କମ୍ପାନୀର ଭାରତୀୟ ସବ୍‌ସିଡିଆରୀ (BYD India) ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରାଯାଇଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର DM-i ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା BYD Seal U DM-i (ଯାହାକୁ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ Sealion 6 DM-i କୁହାଯାଏ) ଏଭଳି ପ୍ରଥମ କାର୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସୁପର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନଅପ୍ ତୁଳନାରେ ଏହା କମ୍ପାନୀର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେଟୱର୍କ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନା ଅଟେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉଭୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ର ସୁବିଧା ଏକାସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

TAGGED:

BYD DOLPHIN G DM I PRICE
BYD DOLPHIN G HYBRID RANGE
BYD DM I TECHNOLOGY INDIA
ବିୱାଇଡି ଡଲଫିନ ଗାଡି ମୂଲ୍ୟ
BYD DOLPHIN G

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.