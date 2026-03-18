BYD Sealion 7ର ନୂଆ Anniversary Edition ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ
Published : March 18, 2026 at 7:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ନିର୍ମାତା BYD India ଭାରତରେ ଏହାର BYD Sealion 7ର First Anniversary Edition ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUVର ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ଖୁସିରେ ଏହି ଗାଡି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଏବଂ ଇଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଗ୍ରୀମ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହାକୁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
BYD Sealion 7ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ BYD Sealion 7ର ନୂଆ ଏଡିସନରେ ଖାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ପୂର୍ବପରି 82.56 kWhର ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ଯାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ପରଫମାନସ୍ ଭଳି ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ପରଫମାନସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 4.5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗାଡି 0ରୁ 100 Km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିଡ୍ ସହ, 542kmର NEDC ରେଞ୍ଜ ଦେଇଥାଏ । ସେହିପରି ପ୍ରମିୟମ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 6.7 ସେକେଣ୍ଡରେ 0ରୁ 100 Km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିଡ୍ ସହ, 567 NEDC ରେଞ୍ଜ ଦେଇଥାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି SUVରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଟର୍କ ଆଡପ୍ଟେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍(iTAC) ଏବଂ ସେଲ୍-ଟୁ-ବଡି(CTB) ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ସ୍ଟ୍ରକଚରରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରି ଏହାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ ।
BYD Sealion 7ର ଇଣ୍ଟରିୟର ଫିଚର୍ସ:
ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଫିଚର୍ସଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 15.6-ଇଞ୍ଚ ରୋଟେସନ୍ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍, କ୍ୱିଲ୍ଟେଡ୍ ନାପା ଲେଦର ସିଟ୍, 128-ରଙ୍ଗର ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସନସେଡ୍ ସହିତ ପାନୋରାମିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଛାତ, 12-ସ୍ପିକର୍ ଡାଇନାଅଡିଓ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ଗରମ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍, 50 ୱାଟ୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ Vehicle to Load (VTOL) କ୍ଷମତା ଭଳି ଫିଚର୍ସଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ।
BYD Sealion 7ର ମୂଲ୍ଯ:
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|ମୂଲ୍ୟ(ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍)
|BYD SEALION 7 Premium
|82.56 kWh
|49.40 ଲକ୍ଷ
|BYD SEALION 7 Performance
|82.56 kWh
|54.90 ଲକ୍ଷ
ଏହି ଗାଡିର ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ BYD Indiaର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାସେଞ୍ର ହ୍ୱିକଲ୍ସ ବିଜିନେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରାଜୀବ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ "BYD Sealion 7 ପରଫମାନସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ SUVର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ ଯାହା ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟତାର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଏହାର 'ଫାଷ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରୀ ଏଡିସନ୍' କୁ ନେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ । କେବଳ ପ୍ରଥମ 1100 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଏବଂ 8 ବର୍ଷର କମ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି ଭଳି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାଲିକାନା ସୁବିଧା ସହିତ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋବିଲିଟିକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।"
ଫାଷ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରୀ ଏଡିସନ୍ରେ 'Tahiti Blue' ରଙ୍ଗର ଥିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା କ୍ୟାବିନକୁ ଏକ ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ SUVର ସମୁଦ୍ର-ପ୍ରେରିତ ଡିଜାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ ।