ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା BYD ର ଲକ୍ସୁରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Denza, ବଜାରକୁ ଆସିଲା D9 MPV ଓ Z9 GT
ଚୀନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ନିର୍ମାତା BYD ଭାରତରେ ନିଜର ଲକ୍ସୁରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Denza ଅଧୀନରେ D9 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ MPV ଏବଂ Z9 GT Shooting Brake ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।
Published : November 13, 2026 at 7:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ BYD ନିଜର ଲକ୍ସୁରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଡେଞ୍ଜା (Denza)କୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଅଧୀନରେ 2ଟି ମଡେଲ୍ - Denza D9 ଏବଂ Denza Z9 GT Shooting Brake ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକର ଲଞ୍ଚ୍ ସହ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଦାମ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, କମ୍ପାନୀ Denza D9କୁ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଥିବା ବେଳେ Denza Z9 GT Shooting Brake କୁ 1.57 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଦାମରେ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି । Denza D9କୁ ଲକ୍ସୁରୀ MPV ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା Toyota Vellfire ଏବଂ Lexus LM ସହ ହେବ ।
Denza D9 ର ଆକାର:
ନୂଆ Denza D9ର ଆକାର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହାର ଲମ୍ବ 5,250 mm, ଚଉଡ଼ା 1,960 mm ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 1,900 mm ରଖାଯାଇଛି । ଏହି କାରର ହ୍ୱିଲବେସ୍ 3,110 mm ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରେଡିୟସ୍ 5.85 ମିଟର ଅଟେ । ଏହି MPVରେ 2+2+3 ସିଟିଂ କନଫିଗୁରେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଲମ୍ବ, ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ହ୍ୱିଲବେସ୍ ମାମଲାରେ Denza D9 ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ । ତେବେ 1,900 mm ଉଚ୍ଚତା ସହ ଏହା Toyota Vellfire (1,950 mm) ଏବଂ Lexus LM (1,940 mm) ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଉଚ୍ଚା ଅଟେ ।
Denza D9ର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍:
ଏହି MPV ର ଆଗ ପଟେ ଏକ ପରମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ 340kW ପାୱାର ଏବଂ 365Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହା ଏହାର ଆଗ ଚକକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ । କାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରକୁ 115.07kWh ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ୍ BYD ବ୍ଲେଡ୍ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ଫସଫେଟ୍ (LFP) ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, WLTC ସାଇକେଲ୍ ଅନୁସାରେ ନୂଆ Denza D9 ର ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ୍ 608km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ । ଏହି କାର୍ 8.5 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100kmph ବେଗ ଧରିପାରେ । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଥ୍ରୀ-ଫେଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଜରିଆରେ 11kW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ AC ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ DC ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ମାତ୍ର 9 ମିନିଟରେ 10 ରୁ 97 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ।
Denza D9ର ଫିଚର୍ସ ଓ ଉପକରଣ:
ନୂଆ Denza D9 ରେ 15.6-ଇଞ୍ଚର ଫ୍ଲୋଟିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ 10.25-ଇଞ୍ଚର ଫୁଲ୍-LCD ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ପାଇଁ ଆର୍ମରେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍, 16-ସ୍ପିକର ବିଶିଷ୍ଟ ଡେଭିଆଲେଟ୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍, ଥ୍ରୀ-ଜୋନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଏକ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ସାମିଲ ଅଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ସିଟରେ 10-ୱେ ପାୱାର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, 10-ପଏଣ୍ଟ ମସାଜ୍, ହିଟିଂ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍, ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ପାୱାର ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଲେଗ୍ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗ ସିଟରେ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍, ହିଟିଂ, ମସାଜ୍ ଓ ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ମିଳିବ । ଏହାଛଡ଼ା ସନସେଡ୍ ସହ 1.1 ବର୍ଗ ମିଟରର ପାନୋରାମିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ରୁଫ୍, ମଲ୍ଟି-କଲର ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, 4ଟି ସ୍ଥାନରେ 50W ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ, ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ 6ଟି USB ପୋର୍ଟ ରହିଛି ।
Denza D9ର ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ:
ଏହି MPV ରେ 9ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଲ୍-ଲେନ୍ଥ ସାଇଡ୍ କର୍ଟେନ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଏକ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଏଥିରେ ହାଇ-ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ସେଫ୍ଟି ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକଚର ଏବଂ DiSus-C ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ସସପେନସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଫରୱାର୍ଡ କୋଲିଜନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ରେକିଂ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ରିୟର କ୍ରସ୍-ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଲର୍ଟ, ରିୟର କ୍ରସ୍-ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ରେକିଂ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲେନ୍-କିପିଂ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାଇନ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ।
ନୂଆ Denza Z9 GT Shooting Brake ବିଷୟରେ ସୂଚନା
ନୂଆ Denza Z9 GTର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍:
ନୂଆ Z9 GT ଏକ ପରଫରମାନ୍ସ କାର୍, ଯାହାର କ୍ୟାବିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନଦାର ରଖାଯାଇଛି । ଏହି କାରରେ 3ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଗରେ ଏବଂ 2ଟି ପଛରେ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ମୋଟରଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 1,140 bhp ପାୱାର ଏବଂ 1,210 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି । ଆଗ ମୋଟର 308 bhp ପାୱାର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପଛର ଦୁଇଟି ମୋଟରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 416 bhp ପାୱାର ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତି । ଏହି ପାୱାର କାରକୁ 2.7 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 kmph ବେଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 269 kmph ଅଟେ । ନୂଆ Z9 GT ରେ 122.49 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହା WLTP ସାଇକେଲ୍ ଅନୁସାରେ 598 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ୍ ଦେବାର ଦାବି କରେ ।
Denza Z9 GTର ଏକ୍ସଟିରିୟର:
ନୂଆ Z9 GT ର ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବହୁତ ତଳକୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବଡି ଡିଜାଇନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୁଥ୍ ଥିବା ବେଳେ ପଛ ଅଂଶ ବେଶ୍ ଚଉଡ଼ା ଅଟେ । ସାମ୍ନା ବମ୍ପରରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏୟାର-କୁଲିଂ ଭେଣ୍ଟସ୍ ସହ ରାଡାର ଏବଂ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ଲଗାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବଡ଼ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଏବଂ ଇଲୁମିନେଟେଡ୍ ସାଇଡ୍ ସ୍କର୍ଟସ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଭୂମି ଉପରେ 'ୱେଲକମ୍ ଲାଇଟ୍' ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରେ । ପଛ ଭାଗରେ ଘଣ୍ଟା ଆକାରର ଟେଲ୍ ଲାଇଟ୍ସ, ସିଙ୍ଗଲ୍-ପିସ୍ ସସପେଣ୍ଡେଡ୍ ସ୍ପଏଲର ଏବଂ ଏକ ରିଟ୍ରାକ୍ଟେବଲ୍ ରିୟର ୱିଙ୍ଗ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ୱିଙ୍ଗ୍ କାରର ଏୟାର ସସପେନସନ୍ ସହ ମିଶି କାମ କରେ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ରାଇଡ୍ ହାଇଟ୍ କମ୍ କରି ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ଦକ୍ଷତା ଓ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଡାଇନାମିକ୍ସରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ ।
Denza Z9 GTର ଇଣ୍ଟିରିୟର:
ନୂଆ Z9 GT ର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ 17.3-ଇଞ୍ଚର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପଟେ 13.2-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ପାଇଁ 13.2-ଇଞ୍ଚର ଆଉ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ 50-ଇଞ୍ଚର ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍-ରିଅଲିଟି ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । e3 ପ୍ଲାଟଫର୍ମର 'ସେଲ୍-ଟୁ-ବଡି' ଗଠନ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାବିନରେ ଏକଦମ୍ ସମତଳ ଚଟାଣ ମିଳୁଛି । ଆଗ ଦୁଇଟି ସିଟରେ 8-ୱେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ହିଟିଂ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏବଂ 10-ପଏଣ୍ଟ ମସାଜ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି । ଡ୍ରାଇଭର ସିଟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ବୋଲଷ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବୁଲାଣିରେ ଅତିରିକ୍ତ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ ।