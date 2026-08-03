ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ବଜାରରେ ବମ୍ପର ଧମାକା! ଜୁଲାଇରେ ରେକର୍ଡ 4.7 ଲକ୍ଷ କାର୍ ବିକ୍ରି, ମାରୁତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫଳତା

ଭାରତୀୟ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ବଜାରରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିହାତି ଏବଂ ଜିଏସଟି 2.0 ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରିରେ 34 ପ୍ରତିଶତର ଏକ ଐତିହାସିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki Brezza (Image Credit: Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ GST 2.0 ଆସିବା ପରେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଜମା ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି କାର୍‌ ପ୍ରେମୀ । ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଜୁଲାଇ ମାସର ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡିରେ ହୋଇଥିବୀ ଜବରଦସ୍ତ ବିକ୍ରିରେ । ଏ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 1.2ଲକ୍ଷ ଗାଡି ବିକ୍ରିରେ ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଗାଡି ବ୍ରିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ 4.7 ଲକ୍ଷ ଗାଡି ବିକ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।

ବଜାରର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ୟୁଟିଲିଟି ଭେହିକିଲ୍ (SUV) ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି (EV)ର ଚାହିଦା ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାସିକ ବିକ୍ରି ରେକର୍ଡ ଦର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ।

ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ସଫଳତା :

କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷର ବିଶାଳ ଆକାଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ମାରୁତି ଏହି ସିଙ୍ଗଲ୍ ମାସରେ ସମୁଦାୟ 2,41,421ଟି କାର୍ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସର 1,80,526 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟେ । କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସେଲ୍ସ ବିଭାଗର ସିନିୟର ଏଗ୍‌ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପାର୍ଥୋ ବାନାର୍ଜୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏସୟୁଭି ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକର ଲଗାତାର ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ମାର୍କେଟ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରାୟ 33 ରୁ 34 ପ୍ରତିଶତର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ:

ଚଳିତ ଜୁଲାଇରେ କମ୍ପାନୀ ସମୁଦାୟ 75,360 ୟୁନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫଳତା ପାଇଛି, ଯାହା ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ 25.4 ପ୍ରତିଶତର ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି । ଏହାର ଘରୋଇ ବିକ୍ରି 54,210 ୟୁନିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆମଦାନୀ ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ 31.4 ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ି 21,150 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ 100 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ।

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ:

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ତାର ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସମୁଦାୟ 63,760 ୟୁନିଟ୍‌ର ବମ୍ପର ବିକ୍ରି ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର 40,175 ୟୁନିଟ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 59 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । କମ୍ପାନୀର କେବଳ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 58 ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ:

କିଆ ମୋଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇରେ ତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଲସେଲ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀର ମାସିକ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ 27.4 ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ି 28,200 ୟୁନିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ସମୁଦାୟ 1,91,949 ୟୁନିଟ୍‌ର ବିକ୍ରି ଶୀଟ୍ ହାସଲ କରିସାରିଛି ।

ନିଶାନ୍ ମୋଟର୍ସ:

ଜୁଲାଇ ମାସର ବିକ୍ରି ତାଲିକାରେ ଜାପାନୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନିଶାନ୍ ମୋଟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ (Nissan Motor India) ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହାସଲ କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ସାମଗ୍ରିକ ମାସିକ ଡିସପ୍ୟାଚ୍ ବଢ଼ି ସମୁଦାୟ 9,339 ୟୁନିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କମ୍ପାନୀର ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ହୋଲସେଲ୍ ବିକ୍ରି ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ 218 ପ୍ରତିଶତର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ 4,518 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି କମ୍ପାନୀର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 4,821 ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ।

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଡାନ କାର୍ ଅପେକ୍ଷା ନୂଆ ଆଧୁନିକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଇଭି ପାୱାର ଏବଂ ଏସୟୁଭି ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଫୋନ Galaxy F70e 5G, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ବିବାଦରେ Google Earth ପ୍ଲାଟଫର୍ମ! 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁରୁଣୁ ଫିଚର୍‌କୁ ରୋଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଗୁୁଗୁଲ୍‌

ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସିଲା ନୂଆ Hero Vida ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର୍: ମିଳିବ ଦମଦାର୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

TAGGED:

CAR SALES INDIA JULY 2026
MARUTI SUZUKI SALES RECORD
SUV ELECTRIC CAR SALES GROWTH
ଭାରତୀୟ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ବଜାର
JULY 2026 CAR SALES INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.