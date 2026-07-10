ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା BSNL ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ Satellite Phone: ନେଟୱର୍କ ନଥିଲେ ବି ହେବ କଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ଲାନ୍
ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1,34,166 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ନେଟୱର୍କ ବିହୀନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବ ।
Published : July 10, 2026 at 1:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସରକାରୀ ଦୂରସଞ୍ଚାର କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (BSNL) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସେବା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିରକ୍ଷା (defence), ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (maritime) ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ (disaster-response) ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ କାମ କରେ ନାହିଁ । BSNLର ଅଫିସିଆଲ୍ X (Twitter) ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କର ସହିତ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ 1,34,166 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭଏସ୍ କଲ୍ ଏବଂ SMS ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିକଟସ୍ଥ BSNL ଅଫିସ୍ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା +91 9465101323 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ।
କେମିତି କାମ କରେ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍?
ସାଧାରଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ ସିଧାସଳଖ ମହାକାଶରେ ଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ମୋବାଇଲ୍ ସିଗନାଲ୍ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ କଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଇନମାରସାଟ୍ (Inmarsat) ଭଳି ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମିଶି କାମ କରୁଛି । BSNL ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ ସର୍ଭିସ୍ (GSPS) ଜାନୁଆରୀ 2018ରୁ ହିଁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ (DoT)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଭଳି କଡ଼ା କଷ୍ଟମର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, କେତେ ସମୟ ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ରଖାଯିବ । ଏହି ସର୍ଭିସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ ।
BSNL ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସୂଚୀ:
When conventional mobile networks can’t reach, the BSNL Satellite Phone keeps you connected.— BSNL India (@BSNLCorporate) July 9, 2026
Designed for challenging environments, making it an ideal solution for Defence, Maritime, Disaster Response, Mining, Remote Operations and Adventure Travel.
Why Choose BSNL Satellite… pic.twitter.com/Fc6vsahxRn
ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେବା ପାଇଁ BSNL ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି ।
1. ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ (ମାସିକ ଫିକ୍ସଡ୍ ଚାର୍ଜ):
Rs 3,500 ପ୍ଲାନ୍: ଏଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 16 ମିନିଟ୍ ର ମାଗଣା କଲ୍ କିମ୍ବା SMS ମିଳିବ ।
Rs 5,835 ପ୍ଲାନ୍: ଏଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 30 ମିନିଟ୍ ର ମାଗଣା କଲ୍ କିମ୍ବା SMS ମିଳିବ ।
Rs 11,670 ପ୍ଲାନ୍: ଏଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 60 ମିନିଟ୍ ର ମାଗଣା କଲ୍ କିମ୍ବା SMS ମିଳିବ ।
2. ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ (ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ):
ମାସିକ ପ୍ଲାନ୍ (Rs 3,500): 20 ମିନିଟ୍ ର ମାଗଣା ଟକ୍-ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ।
ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ୍ (Rs 38,500): 240 ମିନିଟ୍ର ମାଗଣା ଟକ୍-ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ।
3. ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ (ବ୍ୟବସାୟିକ ବା କମର୍ସିଆଲ୍ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ):
ମାସିକ ପ୍ଲାନ୍ (Rs 5,835): 30 ମିନିଟ୍ ର ମାଗଣା ଟକ୍-ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ।
ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ୍ (Rs 64,185): 360 ମିନିଟ୍ ର ମାଗଣା ଟକ୍-ଟାଇମ୍ ମିଳିବ।
ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଟପ୍-ଅପ୍:
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାଗଣା ମିନିଟ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ସରକାରୀ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା SMS ପିଛା ଚାର୍ଜ 18 ଟଙ୍କା ରହିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କମର୍ସିଆଲ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚାର୍ଜ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ପିଛା 25 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରିପେଡ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 200 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା, 1,000 ଟଙ୍କା, 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କାର ଟପ୍-ଅପ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ।